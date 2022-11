Il n’y a plus de crime – c’est comme avec les météores, on en filme juste plus

J’AI ENTENDU cette semaine que le ciel nocturne norvégien avait été brillamment illuminé par une météorite et donc, comme j’aime ce genre de choses, je suis allé en ligne pour voir s’il y avait des images.

Tout de suite, il y a eu un problème, car c’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin.

Il y a beaucoup de séquences de météores en ligne, mais cela ne signifie pas qu’elles sont plus fréquentes Crédit : Getty – Contributeur

YouTube regorge d’images de météores illuminant le ciel de Norvège. Et le Chili. Et la Nouvelle-Zélande. Et le Japon. Et la Russie. Et même le Gloucestershire.

J’ai ensuite vérifié les dates et j’ai trouvé que toutes ces images avaient été prises au cours des TROIS dernières ANNÉES. Ce qui m’inquiétait.

Nous n’avions jamais eu de météorites quand j’étais enfant. Alors que maintenant, il semble y en avoir un nouveau toutes les deux semaines.

Alors que se passe-t-il? Sommes-nous attaqués ?

Eh bien, j’ai fait quelques vérifications et il semble que chaque jour la Terre est frappée par environ 100 tonnes métriques de débris spatiaux.

Et cela dure depuis la nuit des temps.

La différence, c’est qu’aujourd’hui, ce bombardement est entièrement filmé, car nous avons tous des caméras dans nos poches.

Et nos voitures ont des dashcams. Même nos sonnettes sont réglées pour enregistrer les allées et venues.

Fondamentalement, nous voyons maintenant simplement ce qui se passe depuis des milliards d’années.

Et il en va de même avec le crime à Londres. . .

Ces derniers mois, j’ai regardé les médias sociaux, et il semble que chaque personne dans la capitale soit agressée toutes les 15 minutes environ.

De plus, chaque magasin Apple est cambriolé tous les jours, chaque bijoutier voit ses vitres brisées à toute heure et la police ne peut rien y faire parce qu’ils se tiennent tous debout, les mains dans les poches, à regarder des éco-filles avec cheveux roses qui ont décidé de s’asseoir au milieu de la route.

Londres ressemble donc à un enfer sans foi ni loi.

Mais est-ce? Ou voyons-nous maintenant tous ces crimes, comme des météorites, pour la première fois ?

De même, les chats. Est-ce seulement récemment qu’ils ont commencé à tomber des meubles ou le font-ils, sans les voir, depuis des années ?

Et les chauffeurs. Avons-nous soudainement commencé à nous écraser ou est-ce simplement le cas que toutes nos erreurs sont maintenant filmées ?

C’est étrange, mais parce qu’on filme tout et que tout ce qu’on filme finit sur internet, on est tous devenus fous.

Nous pensons tous que nous allons être agressés lors d’un accident de voiture qui a été causé lorsque le chat de quelqu’un est tombé d’un piano parce qu’il avait été frappé à la tête par une météorite géante.

Gémissez pour le Pays de Galles En tant qu’Anglais, j’ai du mal à avoir pitié des Gallois. Mais après hier, oui. Je fais vraiment. Voici donc un peu de sympathie dans votre propre langue : Pam roedd amser anafiadau mor hir ?

Je connais des trucs utiles

SI vous repensez aux temps anciens, avant les manifestations de la rébellion Extinction, Just Stop Oil people et End Private Jets brigade, les routes étaient bloquées par des personnes qui voulaient une isolation gratuite des combles.

Eh bien, cette semaine, le gouvernement a cédé et a annoncé que les ménages à revenu moyen pourront obtenir des subventions allant jusqu’à 15 000 £ pour rendre leurs maisons plus éconergétiques.

La laine peut être utilisée pour l’isolation et elle est très bon marché Le crédit:

Les ministres disent que le chiffre doit être aussi élevé car l’isolation des combles peut coûter jusqu’à 1 100 £ et l’isolation des murs creux plus du double.

Comme d’habitude, cependant, ils se trompent.

J’ai construit une maison récemment et vous voulez deviner combien coûte l’isolation de mes murs ?

Environ 2,75 £. Et c’est parce que j’ai utilisé les copeaux de mes moutons.

Ce qu’on appelle la laine.

La laine est meilleure que les fibres synthétiques pour absorber les odeurs, les produits chimiques nocifs, le son et l’humidité.

C’est aussi mieux pour vous garder au chaud.

Et indépendamment des économies massives, vous rendriez service aux éleveurs de moutons du pays.

Après la pause Oh non. Le facteur est en grève. Comment vais-je pouvoir faire face si je ne peux pas recevoir les factures, les amendes de stationnement, les avis de dépassement de vitesse, les arrêtés municipaux et toutes les autres bêtises ennuyeuses qui tombent chaque matin dans ma boîte aux lettres ?

Charge d’eau d’idiotie

PENDANT des années, les scientifiques ont dit que nous devrions boire huit verres d’eau chaque jour.

Et maintenant, ils ont admis qu’ils avaient tort. Bon sang, ils le sont.

Je n’ai jamais bu un verre d’eau de ma vie, car pourquoi le ferais-tu alors qu’il y a généralement une bière dans le frigo ?

Meg perd son éclat

MEGHAN MARKLE a dit quelque chose cette semaine. Je ne sais pas ce que c’était et je m’en fous.

Mais j’espère qu’elle continuera à dire des choses parce que, finalement, tout le monde se lassera d’elle et arrêtera de l’écouter.

Refroidissement global

Leonard Nimoy a un jour averti que le monde se dirigeait vers une autre ère glaciaire Crédit : Getty – Contributeur

CETTE semaine, quelqu’un m’a montré une vidéo étonnante réalisée par l’acteur Leonard Nimoy, mieux connu sous le nom de Mr Spock de Star Trek.

Enregistré en 1978, il a déclaré que les températures dans l’Arctique avaient chuté de façon spectaculaire au cours des 30 dernières années et que, du vivant de ses petits-enfants, la neige et l’obscurité perpétuelles pourraient transformer la plupart des parties habitables de notre planète en un désert polaire.

Oui, l’officier scientifique du Starship Enterprise nous disait que le monde se refroidissait.

Et que les scientifiques ont convenu qu’une nouvelle ère glaciaire arrivait.

Croyable? Eh bien, oui, jusqu’à ce que vous réalisiez qu’à l’époque, les stars hollywoodiennes pouvaient être persuadées de dire à peu près n’importe quoi si le chèque était assez important.

Par exemple, Telly Savalas, qui jouait le détective de télévision Kojak, a réalisé une fois une vidéo promotionnelle sur Birmingham où il l’appelait “mon genre de ville”.

Oui en effet. Alors pourquoi, dans le clip de cinq minutes, vous n’êtes pas apparu ?

Je vais sauter une colonne vertébrale et dîner

Contrairement au reste du monde, où il y a des ours et des araignées et des loups venimeux, la Grande-Bretagne est à peu près aussi dangereuse que le tirage au sort de Theresa May.

Mais plus maintenant. Parce qu’une femme se promenant sur une plage de Cornouailles a trouvé un poisson-globe.

Il vaut mieux éviter un poisson-globe même si certains décident qu’il s’agit d’un mets délicat Crédit : Getty

Ce n’est pas quelque chose que vous voulez marcher, car il contient une toxine qui est 1 200 fois plus mortelle que le cyanure.

Et il y en a assez dans chaque poisson pour tuer 30 adultes morts de pierre. Et il n’y a pas d’antidote connu.

Ce qui m’a toujours étonné le plus à propos de ce poisson, cependant, c’est qu’au Japon, il est considéré comme un mets délicat.

Vous n’êtes même pas censé toucher ces fichues choses, mais ils les engloutissent.

Et que se passe-t-il ? Eh bien, entre 2000 et 2012, 23 personnes sont rentrées chez elles après leur souper de poisson-globe et sont mortes.

Dope duper

QUELQU’UN a téléphoné à l’émission Radio 2 de Sara Cox cette semaine et après avoir demandé Don’t Stop Me Now, de Queen, a déclaré: “Matt Hancock’s ac ***.”

J’ai été étonné par cela parce que, pensez-y. . . il avait décidé de faire un canular téléphonique.

Il avait trouvé le numéro et avait été mis en communication par le standard, de sorte qu’il était maintenant en direct.

Il diffusait à des millions de personnes et aurait pu dire qu’il était le général Pinochet ou l’enfant aimé de Bjorn Borg.

Ou que le spam était un complot russe pour déstabiliser la Banque d’Angleterre.

Ou que Sara Cox avait donné un coup de pied à son chien. Il aurait pu dire n’importe quoi.

Mais ce que cet homme a choisi de faire à la place, c’est de comparer Matt Hancock, candidat de I’m A Celebrity, à un rôle féminin.

Ce n’était pas drôle. Ce n’était pas intelligent.

Et même si c’était peut-être vrai il y a quelques semaines, la plupart des gens pensent aujourd’hui que ce n’est pas le cas.