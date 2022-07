“Il n’y a plus d’argent”: les Ukrainiens évacués forcés de rentrer

Anna Protsenko a été tuée deux jours après être rentrée chez elle. La femme de 35 ans avait fait ce que les autorités voulaient : elle a évacué la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, alors que les forces russes se rapprochaient. Mais commencer une nouvelle vie ailleurs avait été inconfortable et coûteux.

Comme Protsenko, des dizaines de milliers de personnes sont retournées dans des communautés rurales ou industrielles proches de la ligne de front de la région avec des risques considérables car elles ne peuvent pas se permettre de vivre dans des endroits plus sûrs.

Protsenko l’avait essayé pendant deux mois, puis était rentré chez lui pour prendre un emploi dans la petite ville de Pokrovsk. Lundi, ses amis et sa famille ont caressé son visage et pleuré avant que son cercueil ne soit martelé à côté de sa tombe.

« Nous ne pouvons pas gagner. Ils ne nous embauchent pas ailleurs et vous devez toujours payer un loyer », a déclaré une amie et voisine, Anastasia Rusanova. Il n’y a nulle part où aller, dit-elle, mais ici à Donetsk, “tout est à nous”.

Le bureau du maire de Pokrovsk a estimé que 70 % des personnes évacuées sont rentrées chez elles. Dans la plus grande ville de Kramatorsk, à une heure de route plus près de la ligne de front, les responsables ont déclaré que la population était tombée à environ 50 000 contre 220 000 normalement dans les semaines qui ont suivi l’invasion russe, mais qu’elle est depuis passée à 68 000.

Mais le plus souvent, le manque d’argent était le problème. À Kramatorsk, certaines personnes faisant la queue pour recevoir des boîtes d’aide humanitaire ont déclaré qu’elles étaient trop pauvres pour être évacuées. Donetsk et son économie sont entraînées par le conflit depuis 2014, lorsque les séparatistes soutenus par la Russie ont commencé à combattre le gouvernement ukrainien.

Tamara Markova, 82 ans, et son fils Mykola Riaskov ont déclaré n’avoir passé que cinq jours en tant qu’évacués dans la ville centrale de Dnipro ce mois-ci avant de décider de tenter leur chance chez eux.

L’abri temporaire où ils ont séjourné a indiqué qu’elle serait transférée dans une maison de repos et que son fils, le côté gauche immobilisé après un accident vasculaire cérébral, irait dans un foyer pour personnes handicapées. Ils ont trouvé cela inacceptable. Dans leur hâte de partir, ils ont abandonné son fauteuil roulant. C’était trop gros pour être pris dans le bus.

Maintenant, ils font avec. Si la sirène du raid aérien retentit, Markova se réfugie chez des voisins « jusqu’à ce que les bombardements cessent ». L’aide humanitaire est acheminée une fois par mois. Markova l’appelle assez bon. Lorsque l’hiver arrive, les voisins recouvrent leurs fenêtres d’un film plastique pour une isolation de base et nettoient le foyer de la suie. Peut-être qu’ils auront du gaz pour se chauffer, peut-être pas.

“C’était beaucoup plus facile sous l’Union soviétique”, a-t-elle déclaré à propos de leur manque de soutien de la part de l’État, mais elle était encore plus mécontente du président russe Vladimir Poutine et de ce que ses soldats font aux communautés qui l’entourent.