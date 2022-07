“Il n’y a plus d’argent”: les Ukrainiens évacués forcés de rentrer

POKROVSK, Ukraine (AP) – L’impact du missile a projeté la jeune femme contre la clôture si fort qu’elle s’est brisée. Sa mère la trouva mourante sur le banc sous le poirier où elle avait passé l’après-midi. Au moment où son père est arrivé, elle était partie.

Anna Protsenko a été tuée deux jours après être rentrée chez elle. La femme de 35 ans avait fait ce que les autorités voulaient : elle a évacué la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, alors que les forces russes se rapprochaient. Mais commencer une nouvelle vie ailleurs avait été inconfortable et coûteux.

Comme Protsenko, des dizaines de milliers de personnes sont retournées dans des communautés rurales ou industrielles proches de la ligne de front de la région avec des risques considérables car elles ne peuvent pas se permettre de vivre dans des endroits plus sûrs.

Protsenko l’avait essayé pendant deux mois, puis était rentré chez lui pour prendre un emploi dans la petite ville de Pokrovsk. Lundi, ses amis et sa famille ont caressé son visage et pleuré avant que son cercueil ne soit martelé à côté de sa tombe.

« Nous ne pouvons pas gagner. Ils ne nous embauchent pas ailleurs et vous devez toujours payer un loyer », a déclaré une amie et voisine, Anastasia Rusanova. Il n’y a nulle part où aller, dit-elle, mais ici à Donetsk, “tout est à nous”.

Le bureau du maire de Pokrovsk a estimé que 70 % des personnes évacuées sont rentrées chez elles. Dans la plus grande ville de Kramatorsk, à une heure de route plus près de la ligne de front, les responsables ont déclaré que la population était tombée à environ 50 000 contre 220 000 normalement dans les semaines qui ont suivi l’invasion russe, mais qu’elle est depuis passée à 68 000.

C’est frustrant pour les autorités ukrainiennes car certains civils restent sur le chemin de la guerre, mais les habitants de la région de Donetsk sont également frustrés. Certains ont décrit se sentir mal accueillis en tant que russophones parmi les locuteurs ukrainiens dans certaines régions du pays.

Mais le plus souvent, le manque d’argent était le problème. À Kramatorsk, certaines personnes faisant la queue pour recevoir des boîtes d’aide humanitaire ont déclaré qu’elles étaient trop pauvres pour être évacuées. Donetsk et son économie sont entraînées par le conflit depuis 2014, lorsque les séparatistes soutenus par la Russie ont commencé à combattre le gouvernement ukrainien.

« Qui va s’occuper de nous ? a demandé Karina Smulska, qui est revenue à Pokrovsk un mois après son évacuation. Maintenant, à 18 ans, elle est la principale source de revenu de sa famille en tant que serveuse.

Des volontaires parcourent la région de Donetsk depuis des mois depuis l’invasion russe pour aider les personnes vulnérables à évacuer, mais de tels efforts peuvent se solder par un échec.

Dans une maison humide du village de Malotaranivka, à la périphérie de Kramatorsk, des torsions mouchetées de papier tue-mouches pendaient au plafond du salon. Des morceaux de tissu ont été fourrés dans les fissures des fenêtres pour empêcher les courants d’air.

Tamara Markova, 82 ans, et son fils Mykola Riaskov ont déclaré n’avoir passé que cinq jours en tant qu’évacués dans la ville centrale de Dnipro ce mois-ci avant de décider de tenter leur chance chez eux.

“Nous aurions été séparés”, a déclaré Markova.

L’abri temporaire où ils ont séjourné a indiqué qu’elle serait transférée dans une maison de repos et que son fils, le côté gauche immobilisé après un accident vasculaire cérébral, irait dans un foyer pour personnes handicapées. Ils ont trouvé cela inacceptable. Dans leur hâte de partir, ils ont abandonné son fauteuil roulant. C’était trop gros pour être pris dans le bus.

Maintenant, ils font avec. Si la sirène du raid aérien retentit, Markova se réfugie chez des voisins « jusqu’à ce que les bombardements cessent ». L’aide humanitaire est acheminée une fois par mois. Markova l’appelle assez bon. Lorsque l’hiver arrive, les voisins recouvrent leurs fenêtres d’un film plastique pour une isolation de base et nettoient le foyer de la suie. Peut-être qu’ils auront du gaz pour se chauffer, peut-être pas.

“C’était beaucoup plus facile sous l’Union soviétique”, a-t-elle déclaré à propos de leur manque de soutien de la part de l’État, mais elle était encore plus mécontente du président russe Vladimir Poutine et de ce que ses soldats font aux communautés qui l’entourent.

« Il est vieux », a-t-elle dit à propos de Poutine. « Il doit être à la retraite.

Le mal du pays et l’incertitude entraînent également des retours à Donetsk. Un train d’évacuation quotidien quitte Pokrovsk pour l’ouest de l’Ukraine relativement plus sûr, mais un autre train arrive également quotidiennement avec des personnes qui ont décidé de rentrer chez elles. Alors que le train d’évacuation est gratuit, celui du retour ne l’est pas.

Oksana Tserkovnyi a pris le train pour rentrer chez elle avec sa fille de 10 ans deux jours après l’attaque meurtrière du 15 juillet à Dnipro, où elles étaient restées plus de deux mois. Alors que l’attaque était l’étincelle pour revenir, Tserkovnyi avait eu du mal à trouver du travail. Maintenant, elle envisage de reprendre son ancien travail dans une mine de charbon.

Les coûts à Dnipro, déjà plein d’évacués, étaient une autre préoccupation. “Nous sommes restés chez des parents, mais si nous avions dû louer, cela aurait coûté beaucoup plus”, a déclaré Tserkovnyi. “Cela commence à 6 000 hryvnia (200 $) par mois pour un studio, et vous ne pourrez pas le trouver.”

Les chauffeurs de taxi qui attendent à Pokrovsk l’arrivée du train ont déclaré que de nombreuses personnes renonçaient à essayer de se réinstaller ailleurs.

“C’est sûr que la moitié de mon travail consiste à emmener ces gens”, a déclaré un chauffeur, Vitalii Anikieiev. “Parce qu’il n’y a plus d’argent.”

À la mi-juillet, a-t-il dit, il a récupéré une femme qui rentrait de Pologne après s’être sentie mal à l’aise là-bas. Lorsqu’ils atteignirent son village près de la ligne de front, il y avait un cratère là où se trouvait sa maison.

“Elle a pleuré”, a déclaré Anikieiev. “Mais elle a décidé de rester.”

___

La journaliste d’Associated Press Inna Varenytsia y a contribué.

___

Cara Anna, l’Associated Press