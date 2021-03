Pour la pénurie de semi-conducteurs bien documentée qui conduit à une situation de stocks limités pour les produits technologiques et les voitures à travers le monde, nous venons peut-être de confirmer la première grosse perte de cette pénurie de puces. La série de smartphones Samsung Galaxy Note pourrait ne pas voir une nouvelle actualisation cette année, car le géant de la technologie coréen confirme qu’il est aux prises avec une pénurie de puces. Les téléphones Galaxy Note, qui sont extrêmement populaires en particulier pour le stylet S-Pen qu’ils ajoutent à l’expérience, pourraient très bien être mis en veilleuse pour le moment. La gamme actuelle de téléphones Galaxy Note comprend le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. C’est même si Samsung est l’un des principaux fabricants de puces au monde.

Les dirigeants de Samsung ont mis en garde contre leurs craintes lors d’une réunion annuelle des actionnaires à Séoul. Koh Dong-jin, co-PDG de Samsung, a déclaré que la société envisageait de sauter une nouvelle actualisation du Galaxy Note pour cette année, résultat de ce qu’il appelle un «grave déséquilibre» dans l’offre de semi-conducteurs à l’échelle mondiale. Cette année pourrait très bien voir Samsung rationaliser davantage sa gamme de smartphones Galaxy, qui comprend la série phare Galaxy S, les téléphones pliables futuristes de la série Galaxy Z ainsi que les séries Galaxy A et Galaxy M. plus abordables. Samsung peut être confronté à un problème à deux volets: leurs propres puces Exynos peuvent être en pénurie, alors qu’il y a déjà une pénurie de processeurs fabriqués par Qualcomm. Samsung est le deuxième plus grand fabricant de puces au monde, tandis que le TSMC de Taiwan est le plus grand – ce dernier fabrique également les puces de Qualcomm. «Il existe un grave déséquilibre entre l’offre et la demande de puces dans le secteur informatique à l’échelle mondiale. Malgré l’environnement difficile, nos chefs d’entreprise rencontrent des partenaires à l’étranger pour résoudre ces problèmes. Il est difficile de dire que le problème de la pénurie a été résolu à 100% », a déclaré Koh.

Cela étant dit, Samsung a peut-être déjà une alternative prête dans les magasins pour les consommateurs qui cherchent à acheter un nouveau téléphone Galaxy Note, avec le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra lancé plus tôt cette année. Il s’agit du premier téléphone de la série Galaxy S à prendre en charge la fonctionnalité S Pen, qui était unique et restait la proposition la plus attrayante des téléphones Galaxy Note. La nouvelle série phare Galaxy S21, qui comprend le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 + et les téléphones Samsung Galaxy S21 Ultra, a été lancée plus tôt cette année. Cela a également donné à Samsung le premier avantage, car ils sont devenus le premier fabricant de téléphones à sortir leurs téléphones phares pour l’année.

Les pénuries de semi-conducteurs touchent tout le monde. En Inde, les concessionnaires indiquent des temps d’attente incroyablement longs si vous entrez maintenant pour réserver une nouvelle voiture – encore plus si la voiture est très populaire et très demandée. Les fabricants de smartphones, dont Apple, ont déclaré que les ventes de nouveaux téléphones ont été affectées par la pénurie de composants. Qualcomm, le plus grand fabricant de puces au monde pour les smartphones et les appareils mobiles, a également déclaré que la dépendance de l’industrie à une poignée de fabricants de semi-conducteurs nuit aux affaires.

Le S2 Fab de Samsung à Austin, au Texas, a dû ralentir la production pendant une grande partie de cette année jusqu’à présent, en raison du temps extrêmement froid qui a soufflé dans l’État, ce qui a eu un impact sur l’approvisionnement en électricité. En février, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Samsung ont eu du mal à fabriquer dans leurs usines de Taiwan en raison d’une sécheresse dans la région. Les rapports provenant de Taïwan indiquent que les prévisions météorologiques suggèrent que la saison sèche pourrait durer jusqu’en mai, le mois de mars étant également plus sec que d’habitude.