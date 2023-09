Nayanthara partage des photos romantiques avec son mari Vignesh Shivan et écrit un doux mot pour son anniversaire.

Nayanthara, qui profite actuellement du succès de sa récente sortie Jawan, célèbre aujourd’hui le 38e anniversaire de son mari, le cinéaste Vignesh Shivan. L’actrice a partagé quelques photos pâteuses et lui a écrit un doux message.

Lundi, Nayanthara a consulté son Instagram et a partagé quelques photos romantiques d’être à l’aise avec son mari Vignesh Shivan. Sur les photos, on pouvait voir l’actrice embrasser son mari et regarder le coucher du soleil avec lui en le tenant contre lui. L’actrice a également écrit un doux message pour lui souhaiter son anniversaire.





À côté des photos romantiques, l’actrice a écrit : « Joyeux anniversaire, ma bénédiction. Il y a tellement de choses que je veux écrire sur toi en ce jour spécial mais si je commence, je ne pense pas pouvoir m’arrêter à JUSTE quelques choses !! Je te suis tellement reconnaissante pour la douche Love u sur moi !! Je suis très reconnaissant du respect que vous avez pour notre relation !! Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu es pour moi. Il n’y a personne comme toi !! »

Elle a ajouté : « Merci d’être entrée dans ma vie et de la rendre 0000 rêveuse, significative et belle !! Vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites !! De tout mon cœur et de toute mon âme, je souhaite à mon uyir le meilleur de tout dans la vie. Que chacun de nos rêves se réalise et que Dieu vous bénisse de tout le bonheur du monde. JE T’AIME.

Nayanthara avait rencontré Vignesh pour la première fois sur les tournages du film tamoul de 2015, Naanum Rowdy Dhaan. Leur première collaboration a elle-même créé une grande complicité entre eux. Bientôt, le duo est tombé amoureux et a peint la ville en rouge avec leur PDA. Les deux se sont mariés le 9 juin 2022 et ont récemment adopté la parentalité en accueillant leurs 2 fils Uyir et Ulag dans le monde grâce à la maternité de substitution.

Nayanthara a récemment fait ses débuts sur Instagram avant la sortie de son premier album à Bollywood, Jawan. L’actrice a partagé une jolie vidéo avec ses fils à l’occasion de ses débuts et a battu le record en devenant l’actrice indienne la plus rapide à rassembler 1 million de followers sur Instagram.

Pendant ce temps, Nayanthara a été vu pour la dernière fois dans Jawan qui met également en vedette Shah Rukh Khan et Vijay Sethupathi avec Sanya Malhotra, Priyamani, Aaliyah Qureshi, Lehar Khan, Sunil Grover et d’autres dans des rôles clés. Sorti le 7 septembre, le film a franchi la barre des Rs 800 crore en seulement 11 jours et continue de connaître un franc succès au box-office.

