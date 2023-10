L’Amérique en écran partagé a été rendue cette semaine avec un contraste particulièrement frappant. Le président Joe Biden, en montant à bord d’Air Force One pour se rendre au Moyen-Orient, a cherché à réaffirmer le rôle traditionnel d’après-guerre du pays en tant que leader du monde libre, nation indispensable. À Washington, Capitol Hill a de nouveau sombré dans le chaos alors que les républicains se disputaient pour savoir qui devrait devenir le prochain président de la Chambre des représentants, le deuxième poste le plus puissant du gouvernement. Alors que Gaza est en feu et qu’Israël est sous le choc des attaques du 7 octobre, un pays qui se considère toujours comme le grand phare de la démocratie ressemble à nouveau à un incendie de poubelle.

Joe Biden lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cette semaine. Crédit: PA

La crise actuelle à Washington est survenue lorsque l’ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été évincé par une poignée de républicains d’extrême droite pour avoir conclu un accord avec la Maison Blanche Biden afin d’éviter une fermeture du gouvernement, ce qui aurait perturbé l’économie américaine et conduit au licenciement des travailleurs fédéraux. étant en congé. C’était la première fois dans l’histoire des États-Unis que la Chambre des représentants évinçait officiellement son président. Dans les semaines qui ont suivi, les Républicains n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une figure de proue pour prendre le contrôle du marteau.

Le républicain qui a destitué McCarthy – Matt Gaetz – et le républicain qui a fait campagne pour lui succéder – Jim Jordan – personnifient la chute du Grand Old Party (GOP). Gaetz, un membre du Congrès de Floride qui se réjouit de sa réputation de « membre du Congrès le plus Trump » à Washington, est un marchand de chaos nihiliste qui semble considérer Capitol Hill comme une scène et les fidèles de MAGA comme son public.