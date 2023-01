“Il n’y a pas d’impunité” dans l’affaire Shanquella Robinson, déclare AG

Cela fait près de quatre mois que Shanquella Robinson est décédée dans les 24 premières heures d’un voyage de groupe à Cabo, et il ne semble pas que les autorités mexicaines soient beaucoup plus proches de traduire les responsables en justice.—mais ils essaient, apparemment.

Selon WCNC, le procureur général de l’État Daniel de la Rosa Anaya, du bureau du procureur général de Baja California Sur, a tenu une récente conférence de presse au cours de laquelle il a été invité à commenter l’enquête sur la mort de Robinson. Honnêtement, il n’a pas dit grand-chose en dehors du fait que les autorités avaient identifié un suspect et cherchent maintenant à faire extrader la personne, qui n’a pas été nommée publiquement, vers le Mexique.

WCNC rapporte que de la Rosa Anaya a déclaré que la police enquêtait sur ce fémicide et se concentrait sur la localisation d’un suspect anonyme. Le procureur général a déclaré avoir travaillé avec Interpol pour publier une notice rouge, qui est un avis aux forces de l’ordre du monde entier de rechercher un suspect. Il a réitéré que le suspect sera extradé.

Compte tenu du fait qu’il a déjà été annoncé en novembre que les autorités mexicaines avaient identifié un suspect à inculper de fémicide et qu’elles cherchaient à localiser et à extrader ledit suspect, les remarques d’Anaya ne semblent pas être autant une mise à jour qu’elles est un rappel que tout ce qui concerne cette affaire est toujours en suspens.

“Cette affaire est parfaitement clarifiée, nous avons même une ordonnance du tribunal, il y a un mandat d’arrêt émis pour le crime de fémicide au détriment de la victime et contre un auteur présumé, un de ses amis qui est l’agresseur direct”, a déclaré Anaya. auparavant, selon Fox News.