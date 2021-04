Coureur indien Jehan DaruvalaLa performance de la première saison de Formule 2 est un «pas en avant définitif», mais il doit faire preuve de constance pour pouvoir être diplômé en Formule 1, a déclaré son mentor et chef du programme de développement des pilotes Red Bull, le Dr Helmut Marko. PTI. Après une première saison mitigée l’année dernière, Jehan, un espoir indien de F1, se retrouve troisième du classement de Formule 2 après le premier tour à Bahreïn où il a terminé deuxième et quatrième des deux courses de sprint avant de terminer sixième dans la course des longs métrages.

La saison en cours est considérée comme décisive pour le joueur de 22 ans de Mumbai, qui vise à devenir le troisième Indien à atteindre la Formule 1 après Narain Karthikeyan et Karun Chandhok. Marko, qui a joué un rôle central dans la carrière du quadruple champion Sebastian Vettel et a produit un nombre incalculable de pilotes de Formule 1, a déclaré que l’objectif pour Jehan doit être de remporter le titre et Red Bull le prendra à partir de là bien qu’il n’y ait pas d’automatique. entrée dans leur équipe junior Alpha Tauri.

«Le premier tour était un pas en avant définitif par rapport à l’an dernier, mais il doit encore s’améliorer. Le but doit être de remporter le championnat. Il doit encore s’améliorer dans certains domaines, mais pour le moment, après une course, tout va bien », a déclaré Marko, un ancien pilote de Formule 1.

