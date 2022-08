« Il n’y a pas d’endroit comme Wenona Days », le festival de 4 jours commence le 11 août – Shaw Local

« Tapotez trois fois vos talons. Et pensez-vous ‘Il n’y a pas d’endroit comme Wenona. Il n’y a pas d’endroit comme Wenona.

Prenant un thème “Wizard of Oz”, le slogan des Wenona Days pour 2022 est “Il n’y a pas d’endroit comme Wenona”, et il y a même une projection de “Wizard of Oz” prévue à 21 heures le vendredi 12 août au parc.

Wenona Days, un festival de quatre jours, mettra en vedette un défilé illuminé à 20 h 40 samedi sur la rue Main, un feu d’artifice à 21 h samedi depuis la décharge de charbon, le Wenona Days of Thunder Car Show de 9 h à 13 h le dimanche et un centre-ville défilé à 13 h dimanche, parmi plusieurs autres activités.

Joan Anderson et Daryle Wragge seront les grands maréchaux du festival Wenona Days 2022. Anderson était professeur d’anglais à Wenona High School et Fieldcrest avant sa retraite. Wragge a joué un rôle déterminant dans le projet Wenona Pond. Tous deux sont des piliers de la communauté depuis de nombreuses années, ont déclaré les organisateurs.

La file d’attente et l’inscription pour le défilé de dimanche auront lieu au stationnement de l’église St. Mary’s, 207 W. Third South St., à partir de 11 h 30. Le parcours du défilé suivra l’itinéraire opposé par rapport aux années précédentes (de Fourth South rue Walnut Street jusqu’à Elm).

Il y aura de la musique live vendredi à 20 h à la tente à bière avec John Baize et samedi à 21 h avec le Route 66 Band. Jeudi sera une soirée familiale au parc, avec un certain nombre d’activités destinées aux enfants.

Alors que d’autres attendent leur tour, TJ Nelson laisse voler avec son lancer de hache lors du festival Wenona Days 2021 à la cage de lancer de hache Axtreme. L’activité revient à Wenona Days, qui se déroule du jeudi 11 août au dimanche 14 août. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Jeudi 11 août : Soirée familiale au parc

17 h : Dîner de côtelettes de porc, parrainé par Wenona Park and Recreation, servi jusqu’à ce qu’il soit parti

17 h : Inscription au tournoi de sacs sur les terrains de basketball (20 $ par équipe, 13 ans et plus)

17h à 20h : Laser tag, parrainé par Wenona Rotary Club

17 h à 20 h : Lemon shake-ups, par Bill Fecht, Country Financial, passe à Wenona Food Pantry

17 h à 20 h : Activités et jeux pour enfants, parrainés par Wenona Parks and Recreation

17 h à 20 h : Lancer de hache Axetreme, rue Main, 10 $/10 lancers par personne encadrement inclus, 100 $/heure par groupe de six à huit

17h30 à 19h30 : Mur d’escalade et jeux d’enfants, parrainé par les Femmes de Wenona

17h30 à 19h30 : Face painting, par Laura Krischel, sponsorisé par Breckenridge Trucking

17 h 30 à 19 h 30 : Friendly Farms Petting Zoo, parrainé par Women of Wenona et Park and Rec

18 h : Début du tournoi de sacs, parrainé par Park Place Pub

18 h : Bingo sous le pavillon avec des prix des entreprises de Wenona

Vendredi 12 août

17 h : Kettle popcorn, par Oncle Les, quartier chic près de la bibliothèque, 208 S. Chestnut St.

17h00 : Vendeurs de nourriture, parking sud du centre-ville près de la tente à bière

17 h à 22 h : Lancer de hache Axetreme, rue Main, 10 $/10 lancers par personne encadrement inclus, 100 $/heure par groupe de six à huit

17 h à 1 h : Tente à bière ouverte au Pavillon des anciens combattants, parrainé par Wenona America Legion

19 h : course de 5 km de M. C au parc municipal de Wenona

20 h : John Baize, musique live dans la tente à bière, Pavillon des anciens combattants

21h : Soirée cinéma dans le parc, « Magicien d’Oz »

Samedi 13 août

7 h à 8 h 30 : Inscription aux courses de barils, manège hippique (Les classes sont peewee, jeune, adulte, sénior et ouvert)

7 h 30 à 10 h : Vente de beignets Krispy Kreme, quartier chic de Chestnut Street jusqu’à ce qu’il soit parti, pom-pom girls de Fieldcrest

8 h: Tournoi de golf Mustang Round-up à Tall Oaks, dîner et prix suivants à Legion, servi par Boardwalk Tap, les bénéfices profitent à l’espace Uptown Veterans Memorial Garden

8 h : Église des cow-boys à l’aréna équestre, court message et prière du pasteur Bill Kehoe

8 h 30 : Concours de pêche pour enfants à Wenona City Pond, parrainé par le Wenona Pond Committee

9h00 : Courses de barils, manège hippique, concours équestre en trèfle

10 h à 18 h : Jeux gonflables pour enfants, centre-ville, gratuit toute la journée

11 h : Kettle popcorn par Oncle Les, quartier chic près de la bibliothèque, 208 S. Chestnut St.

11 h : Vendeurs de nourriture, stationnement du centre-ville sud près de la tente à bière

Midi à 1 h : Tente à bière ouverte, Pavillon des anciens combattants

Midi : Course de poker à bicyclette, l’inscription commence à 11 h 30 à la Legion Beer Tent, 20 $/carte, paiements aux trois meilleures mains, avantages de la Wenona Historical Society

Midi: Emerald Hunt, trouvez les joyaux d’émeraude cachés dans le centre-ville et rapportez-en un pour un prix au Sweet Shop, 132 N. Chestnut St.

13 h à 15 h : Touch-a-truck, au stationnement nord du centre-ville

14 h : Événement sur la sécurité à vélo, organisé par le bureau du shérif du comté de Marshall et ThinkFirst Injury Prevention, éducation à la sécurité, jeux de sécurité et cadeaux, parking nord du centre-ville

16 h 30 à 21 h 30 : réunion de toutes les écoles du lycée Wenona au St. Mary’s Hall, repas sous forme de buffet de 17 h 30 à 19 h

17 h à 22 h : Lancer de hache Axetreme, rue Main, 10 $/10 lancers par personne encadrement inclus, 100 $/heure par groupe de six à huit

20 h 40 : Défilé des lumières sur la rue Main, file d’attente à Harry’s Tire, 108 W. First St., à 20 h 30, voiturettes de golf autorisées

21 h : Route 66 Band, musique live à la tente à bière

21 h : Feu d’artifice sur le dépotoir à charbon, si le temps le permet, par Wenona Chamber

Dimanche 14 août

9 h à 13 h : Wenona Days of Thunder Car Show, First South Street par Eureka Savings Bank, remise des prix à 13 h

De 9 h à midi : le tracteur Kiddie tire à la banque d’épargne Eureka, 105, rue First South, inscrivez-vous et tirez le plus loin possible. 6 ans et moins, 7 et 8, 9 et 10.

10 h à 12 h : Bloody Mary bar, Wenona American Legion par Wenona Legion Auxiliary

10 h : Kettle popcorn par Oncle Les, quartier chic près de la bibliothèque, 208 S. Chestnut St.

11 h : Vendeurs de nourriture, stationnement du centre-ville sud près de la tente à bière

11 h à 18 h : Lancer de hache Axetreme, rue Main, 10 $/10 lancers par personne encadrement inclus, 100 $/heure par groupe de six à huit

11 h 30 : Inscription et mise en ligne pour le grand défilé au St. Mary’s Church Hall, 207 W. Third South St.

12 h à 18 h : Tente à bière ouverte, Pavillon des anciens combattants

13 h : Collecte de conserves, au début du grand défilé, au profit de Wenona Food Pantry

13 h : Grand défilé, dans Walnut Street, de Fourth South Street à Elm Street

14h : Concours Burnout, Thunder Road

16 h : Tirage au sort, à la tente à bière, 4 000 $ en paiements

17 h : Tirage au sort d’une courtepointe faite à la main, par Phyllis Scheuer, au profit de Wenona Parks and Recreation

17 h : Boire du bingo à la tente à bière, parrainé par les Femmes de Wenona