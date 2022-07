“Il n’y a pas d’endroit comme à la maison ;” La célébration des jours de l’Ohio débute le 28 juillet – Shaw Local

Le village de l’Ohio commencera sa célébration des Ohio Days le jeudi 28 juillet avec des activités prévues jusqu’au dimanche 31 juillet. La célébration, sur le thème “Il n’y a pas de place comme à la maison”, comprendra de la nourriture, des divertissements familiaux, un défilé, des jeux pour enfants et plus.

“Nous ne célébrons que tous les 5 ans”, ont déclaré les organisateurs, “Alors marquez vos calendriers, planifiez votre réunion de classe, rassemblez votre famille et passez le week-end à créer des souvenirs et à retrouver de vieux amis. Toujours amusant pour tous les âges cette célébration.”

Le jeudi 28 juillet, les événements débuteront à 18 h avec le spectacle Little Miss Ice Princess/Junior et Miss Flame Pageant suivi d’une soirée cinéma familiale de 20 h à 22 h. Les moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Le vendredi 29 juillet, Flo’s sur Pulaski sera présent de 17h à 21h avec un café en plein air de 17h à minuit. Il y aura également une chasse au trésor pour les participants des collèges et lycées à 19 h, suivie de la musique live de Southern Jack de 20 h à minuit.

Le samedi 30 juillet, l’inscription à l’Ohio Bulldog 5k Race/Walk commencera à 7 h, suivie de l’événement lui-même à 8 h.

Le jardin à bière sera disponible toute la journée de 9h à minuit. L’inscription au tournoi de sacs aura lieu de 9 h à 11 h et le tournoi débutera à midi.

Flo’s on Pulaski sera présent de 11 h à 21 h, ainsi que Sisler’s Ice Cream de midi à 16 h et des divertissements record, notamment une montée d’adrénaline extrême, un saut magique sur le moonwalk et des toboggans doubles super splash de midi à 16 h.

Extreme Rentals fournira également une salle de jeux mobile de midi à 16 h. Pedal Pull aura lieu à 13 h, suivi de Bureau County Trivia à 16 h et de la musique live de « Wild Card » de 20 h à minuit.

Des frais d’entrée de 3 $ seront perçus pour les représentations du vendredi et du samedi. Une pièce d’identité avec photo sera exigée et une personne de moins de 21 ans sera admise après 20h

Les activités du dimanche 31 juillet débuteront avec Flo’s sur Pulaski de 11h à 21h et un beer garden de 13h à 21h

La lecture commémorative des anciens combattants de l’Ohio aura lieu à midi, suivie de la parade des jours de l’Ohio à 13 h et de la musique live de « Greenfield Station » de 15 h à 19 h.

Tous les événements auront lieu à l’Ohio Memorial Park à l’exception de la course de 5 km, tenue à la caserne des pompiers ; La lecture commémorative, au parc des anciens combattants de l’Ohio ; le défilé de la rue principale et le concours de Miss Flame, tenus à l’école de l’Ohio.

Les anciens combattants intéressés à participer au défilé le dimanche 31 juillet à 13 h peuvent envoyer un texto à Mary Spratt au 815-866-7964 pour plus d’informations.