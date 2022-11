“Il n’y a pas de vie ici”: les Albanais ne sont pas découragés de chercher une vie au Royaume-Uni | Nouvelles du monde

Dans un café de la capitale albanaise, Tirana, nous regardons une vidéo tremblante d’un canot rempli de 44 migrants traversant la Manche vers l’Angleterre.

Les contrebandiers les ont bien entassés.

Chaque personne supplémentaire signifie plus d’argent.

Il y a quatre ou cinq gilets de sauvetage pour tout le bateau.

“JE avait très peur parce qu’il n’y avait pas beaucoup de gilets de sauvetage », a déclaré le Albanais de 32 ans nous montrant les images qui ont été filmées le mois dernier.

“Je n’ai pas trop réfléchi.

“Nous avons pris ce risque et la plupart des gens avaient peur.”

Il était sur ce bateau ce jour-là après avoir payé 3 500 € (3 000 £) aux trafiquants kurdes pour l’emmener au Royaume-Uni.

Après avoir conduit de l’Albanie à travers l’Europe vers la Belgique puis la France, il a attendu dans un camp le signal qu’il était temps de partir.

Il fait partie des plus de 12 000 Albanais qui sont entrés illégalement en Angleterre dans de petites embarcations cette année.

“Lorsque nous avons atteint les eaux anglaises, nous avons prévenu la police anglaise : ‘nous sommes en danger, pouvez-vous nous aider ?’

“Ils sont venus, nous ont aidés et nous ont emmenés sur le rivage”, a-t-il dit.

Quelques jours plus tard, il a été expulsé vers l’Albanie, mais cette histoire est courante.

“Si j’en avais l’occasion, j’irais tout de suite en Angleterre”

Les images des voyages sont faciles à trouver sur les réseaux sociaux, tout comme les publicités des passeurs pour des traversées à prix réduits.

Ce sont des offres alléchantes pour beaucoup dans le nord-est de l’Albanie, le coin le plus défavorisé de l’un des pays les plus pauvres d’Europe.

Les salaires sont bas, les emplois sont rares et les gens veulent fuir.

Alex, dont le nom a été changé, fait partie des milliers de personnes qui ont payé des passeurs pour l’emmener au Royaume-Uni, où il a travaillé illégalement pendant des années avant d’être expulsé.

“Si j’en avais l’occasion, j’irais tout de suite en Angleterre”, a-t-il déclaré.

“Ici, il n’y a pas de travail, rien… et tu vas travailler environ 10 heures pour 10 £, donc ce n’est pas la vie ici.”

Ce n’est pas un cas isolé – la plupart des migrants albanais viennent de cette région.

Dans un village, le chef de la communauté nous a dit que l’ancienne population de 2 000 personnes était tombée à environ 400 depuis la chute du communisme.

Il a dit que certains sont allés à la ville, mais beaucoup se sont échappés à l’étranger.

“Pas de tue, pas de drogue”

Dans la ville voisine de Kukës, c’est une histoire similaire.

Les gens nous disent que chaque famille compte deux ou trois personnes vivant au Royaume-Uni.

Certains y sont légalement, d’autres non.

Alors pourquoi, je me demande, est-ce une destination de rêve ?

“Ce que je pense, c’est qu’au Royaume-Uni, c’est une bonne vie – pas de meurtres, pas de drogue – c’est ma propre pensée”, a déclaré un homme se faisant appeler David.

Ce n’est pas son vrai nom – il l’a changé, car lui aussi a passé du temps illégalement au Royaume-Uni.

Plutôt que de payer des passeurs, il a dit qu’il s’était rendu en France et avait coupé le fil autour des parcs de camions avant de se cacher dans des camions et de se rendre en Angleterre.

Il a travaillé pendant cinq ans avant d’être expulsé.

Il a dit qu’il devait partir pour gagner de l’argent à envoyer à sa famille.

“Nous travaillons tous dur”

« Certaines personnes vous appellent des criminels. Êtes-vous des criminels ? », je demande.

“Non, non, non, non, non, absolument non. Je ne veux pas entendre ça.

“Qui sait[s] c’est un menteur. Les Albanais ne sont pas des criminels. Les Albanais sont de bonnes personnes, une bonne culture. Nous travaillons tous dur”, a-t-il répondu.

“Mais vous enfreignez la loi pour y aller. Vous y allez illégalement,” dis-je.

“Ouais, illégal. Mais tout le monde, nous devenons illégaux. Je vous l’ai dit, pour une bonne vie”, a-t-il répondu.

Le nombre d’Albanais arrivant dans de petites embarcations est passé de 800 en 2021 à plus de 12 000 en 2022.

Quelque 10 000 d’entre eux étaient de jeunes hommes, soit environ 1 % des hommes en âge de travailler, selon Eurostat.

Les statistiques du ministère de l’Intérieur montrent qu’en moyenne 53% des demandes d’asile albanaises sont accordées, principalement à des femmes et des enfants.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a récemment évoqué “une invasion” de demandeurs d’asile, un commentaire qui, selon beaucoup, n’a pas contribué à résoudre le problème.

Le Premier ministre albanais Edi Rama m’a dit : « Je n’ai jamais entendu d’excuses, ce qui m’amène à penser qu’au lieu d’une expression exagérée de frustration, il s’agissait d’une attaque calculée.

“Et c’est ce qui est le plus inquiétant.

“Quand tu t’excuses, ça va – c’est arrivé.

“Quand tu ne le fais pas, et que tu l’évites, alors ça veut dire que tu veux quelque chose de ce qui est dit. Donc, ça veut dire qu’il y a un calcul derrière ça, ça veut dire que tu parles vraiment à un certain nombre d’électeurs qui veux entendre ça.

“Et vous les nourrissez avec cela parce que vous avez besoin de leurs votes. Mais les conséquences de cela peuvent être dévastatrices pour le peuple, pour notre peuple en Grande-Bretagne et pour la Grande-Bretagne elle-même.”

Il a déclaré avoir lancé à plusieurs reprises l’idée d’une force spéciale conjointe avec le Royaume-Uni pour aider à cibler les trafiquants.

“L’Albanie ne sera pas Londres, ne sera pas Paris, ne sera pas Berlin”

Mais étant Premier ministre depuis 2013, je me demandais quelle part de responsabilité il ressentait pour les sentiments de désespoir qui poussent les gens à l’étranger.

“C’est vrai qu’on entend les gens le dire et c’est aussi vrai que maintenant c’est une période où il y a beaucoup de mauvaise influence en général dans le monde à cause de la guerre, à cause de la crise [after the] pandémie », a-t-il déclaré.

“Immédiatement, c’est une autre situation parce que le bien parce que, parce que, parce que… Nous savons ce que nous devons faire. Nous devons tout faire pour améliorer la situation ici et la rendre de mieux en mieux pour tout le monde.

“Mais nous savons aussi que quoi que nous fassions, l’Albanie ne sera pas Londres, ne sera pas Paris, ne sera pas Berlin.”

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: “Nous voyons un grand nombre d’Albanais risquer leur vie et faire des voyages dangereux et inutiles vers le Royaume-Uni – le nombre augmente et cela ne peut pas continuer.”

“Avec la coopération du gouvernement albanais, nous profitons de chaque occasion pour intercepter le travail des gangs criminels organisés et des passeurs, et accélérons l’expulsion des Albanais sans droit d’être au Royaume-Uni.”

Alors que des dizaines de milliers d’Albanais vivent légalement au Royaume-Uni, de plus en plus risquent leur vie en mer.

Sans un regain d’espoir chez eux et une meilleure coopération de l’étranger, ils continueront à venir.