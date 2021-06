New Delhi: L’acteur et philanthrope de Bollywood Sonu Sood a récemment fait la une des journaux le jour de la fête des pères après que des informations selon lesquelles il aurait acheté une voiture Rs 3 cr pour son fils soient apparues. Cependant, dans une récente interview avec un portail de divertissement, il a réfuté les affirmations et a déclaré qu’il n’avait ramené la voiture à la maison que pour un essai routier !

Il a dit à SpotboyE : « Il n’y a pas de vérité à cela. Je n’ai pas acheté de voiture pour mon fils. La voiture a été amenée chez nous pour un essai. Nous avons fait un essai. Mais c’est tout. Nous n’avons pas acheté la voiture », a-t-il dit. Sonu s’est demandé d’où venait l’angle de la fête des pères. Il a ajouté : « Pourquoi donnerais-je une voiture à mon fils le jour de la fête des pères ? Ne devrait-il pas me donner quelque chose ? Après tout, c’est ma journée !

L’acteur a ajouté que le meilleur cadeau pour la fête des pères serait de passer du temps avec ses fils, car il a à peine le temps de le faire. Il a ajouté : « Passer la journée ensemble est un luxe que je pense m’avoir mérité. »

Pour les inconnus, un jour avant la fête des pères le 20 juin, une vidéo est devenue virale sur Internet, affirmant que Sonu Sood aurait offert une voiture chic de 3 crores à son fils avant la fête des pères. Il a été rapporté que l’acteur avait offert à son fils Ishant Sood une Mercedes-Maybach GLS600 nouvellement lancée de couleur noire.

Dans la vidéo virale, l’acteur pouvait être vu en train d’emmener ses enfants faire un tour en voiture alors qu’il pleuvait dehors. Sonu a été vu assis sur le siège du conducteur et ses enfants ont été vus en train de profiter de la conduite.

L’acteur de « Simmba » aide les gens sans relâche depuis qu’un verrouillage à l’échelle nationale a été annoncé pour la première fois par le Premier ministre Narendra Modi l’année dernière. Le travail constant de Sonu pour aider les gens à lutter contre la pandémie de COVID-19 a suscité un énorme cri sur les réseaux sociaux pour qu’il se porte candidat au poste de Premier ministre. Cependant, Sonu ne semble pas enclin à entrer en politique.