Il n’y a pas de sucrerie sur la calamité de Nadhim Zahawi pour les conservateurs – c’est vrai qu’il est parti

Taxy pour Zahawi

IL n’y a pas d’édulcoration de la calamité de Nadhim Zahawi pour les conservateurs.

L’année dernière, déjà engloutis par de multiples scandales, ils ont nommé un chancelier qui s’est avéré être l’un des plus grands fraudeurs fiscaux britanniques.

Nadhim Zahawi a gardé ses difficultés avec le fisc de trois premiers ministres successifs alors même qu’ils lui confiaient des postes au Cabinet Crédit : Getty

Cela dit, le blâme incombe à Zahawi.

Il a gardé ses difficultés avec le fisc de trois premiers ministres successifs alors même qu’ils lui confiaient des postes au sein du Cabinet.

Il ne l’a mentionné dans aucune déclaration d’intérêts, a eu recours à des avocats pour tenter de dissuader ceux qui enquêtaient et a qualifié à tort les reportages qui en résultaient de “diffamations”.

Sa lettre de démission a pris un autre coup indigne à la presse, qui faisait juste son travail.

C’est The Sun qui a révélé qu’il avait payé une pénalité fiscale.

Il est étrange que No10 n’ait jamais interrogé le HMRC sur l’étendue des problèmes de Zahawi.

Mais nous ne blâmons pas Rishi Sunak d’avoir laissé le jugement ultime à son conseiller en éthique.

C’est pourquoi Laurie Magnus a été embauchée – même si les travaillistes préfèrent une justice immédiate sans procès pour les conservateurs.

Une fois le verdict rendu, le Premier ministre a agi immédiatement.

C’est une triste fin pour Zahawi.

Beaucoup de gens doivent leur vie à son efficacité dans la supervision du programme Covid jabs, même s’ils ne le sauront jamais.

C’est aussi un député populaire.

Mais c’était un désastre entièrement de sa propre fabrication, qu’il a remis abyssalement. C’est vrai qu’il est parti.

Mousse stupide

LA campagne pour réhabiliter le prince Andrew est incroyablement sourde.

Le duc en disgrâce a déjà payé des millions à Virginia Giuffre pour qu’elle se taise – une stratégie inhabituelle pour un homme soi-disant innocent faussement accusé d’actes répréhensibles mettant fin à sa carrière par un fantasme.

Essayer de réhabiliter le prince Andrew après tout ce qui s’est passé est incroyablement sourd Crédit : Getty

Maintenant, cependant, après ses alibis absurdes impliquant de la sueur et une pizza particulièrement mémorable, vient le plus fou à ce jour.

Son pote Ian Maxwell peut regarder deux adultes masqués assis dans un bain et conclure qu’il leur est physiquement impossible de s’ébattre sexuellement dedans. . . mais des millions peuvent demander à différer.

En effet, ils peuvent s’émerveiller devant le manque d’imagination de M. Maxwell.

Maintenant, considérez la preuve d’aujourd’hui que la tristement célèbre photo d’Andrew et Virginia est authentique, et non la fausse Ghislaine Maxwell prétend maintenant, et cette campagne désespérée de relations publiques semble de plus en plus déséquilibrée.

Andrew a toujours habité une planète différente.

Ses amis aussi.

Assez. Ayez un peu de respect pour le public. Arrêtez d’insulter leur intelligence.

Pince de triche

La répression de la loi sur l’esclavage moderne est un début pour résoudre cette crise Crédit : PA

LA loi bien intentionnée sur l’esclavage moderne a été un cheval de Troie pour les criminels étrangers cherchant à tromper leur chemin vers une vie en Grande-Bretagne.

Les délinquants arrivant sur de petits bateaux prétendent régulièrement être des victimes de la traite. Nous nous félicitons donc de la répression de demain.

Ce n’est pas LA solution à cette crise. Mais c’est un début.