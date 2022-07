Il n’y a pas de substitut à l’expérience en athlétisme, car les champions olympiques remportent l’or mondial

L’expérience a prévalu lors de la quatrième journée des Championnats du monde avec la coureuse kenyane Faith Kipyegon et le triple sauteur vénézuélien Yulimar Rojas parmi les champions olympiques se tenant sur la plus haute marche du podium à Eugene, Oregon, mardi.

Le Marocain Soufiane El Bakkali a soutenu sa victoire au 3 000 mètres steeple de Tokyo en mettant fin à la domination du Kenya aux championnats du monde, tandis que le Qatari Mutaz Barshim a décroché l’or au saut en hauteur pour lui tout seul cette fois. Kipyegon, vainqueur des deux derniers titres olympiques du 1 500 m, a terminé avec un temps remarquable de trois minutes, 52,96 secondes pour regagner sa couronne mondiale.

L’Éthiopien Gudaf Tsegay a remporté l’argent tandis que Laura Muir, finaliste aux Jeux olympiques de Tokyo, a remporté le bronze pour remporter la première médaille britannique du championnat. titre et a décroché l’argent en 2019, un an après avoir eu un bébé. Rojas a dominé le triple saut du début à la fin et a décroché l’or après avoir sauté 15,47 m pour remporter son troisième titre mondial consécutif.

La Jamaïcaine Shanieka Ricketts a décroché sa deuxième médaille d’argent mondiale consécutive tandis que l’Américaine Tori Franklin a ravi le public local en décrochant le bronze. Dans le steeple, El Bakkali a produit une masterclass tactique pour remporter son premier titre mondial et garder un Kenyan hors de la première place pour la première fois depuis 2005 .

L’Éthiopien Lamecha Girma, médaillé d’argent à Tokyo, a terminé deuxième tandis que le champion du monde 2019 Conseslus Kipruto du Kenya a remporté le bronze. déblayant facilement un 2,37 m parmi les meilleurs au monde.

La championne du monde en salle Woo Sang-hyeok de Corée du Sud a décroché l’argent et l’Ukrainien Andriy Protsenko a décroché le bronze. La double championne olympique Nafissatou Thiam de Belgique a remporté une victoire de dernière minute sur sa rivale néerlandaise Anouk Vetter pour récupérer son titre mondial d’heptathlon.

Vetter, qui a terminé derrière Thiam à Tokyo, a dû se contenter à nouveau de l’argent tandis que l’Américaine Anna Hall a remporté le bronze. Dans la séance du matin, Gotytom Gebreslase a remporté le marathon féminin dans un temps record du championnat du monde de deux heures, 18,11 minutes et a remporté une deuxième titre de marathon pour l’Éthiopie à Eugene après le triomphe de Tamirat Tola chez les hommes dimanche.

“La victoire de Tola hier m’a beaucoup motivé aujourd’hui”, a déclaré Gebreslase, qui a devancé la Kényane Judith Korir tandis que Lonah Salpeter d’Israël a obtenu le bronze. Trois athlètes japonais et un entraîneur ont été testés positifs au COVID-19 lundi, prenant le nombre total de cas. dans la délégation jusqu’à 15. Les organisateurs ont rendu obligatoire pour tous les effectifs, les responsables techniques et médicaux et les médias le port de masques dans les espaces intérieurs par mesure de précaution.

