« Il n’y a pas de réponse rapide » : la communauté Shuswap interroge les responsables des incendies de forêt

C’est un pompier de longue date. Il connaît la communauté. Ses habitants. Il lutte contre l’incendie de Bush Creek East depuis le premier jour.

Lors d’une réunion communautaire le vendredi 1er septembre, organisée par le district régional de Columbia Shuswap, Sean Coubrough a fait de son mieux pour répondre à une question du responsable de l’information, Erick Thompson, sur les difficultés liées à la diffusion d’informations lorsque les gens ne sont pas d’accord sur la manière de lutter contre les incendies de forêt. ou quand ils devraient être autorisés à rentrer chez eux.

« Lorsque les incendies se sont déclarés, c’était une situation dynamique avec un comportement d’incendie parmi les plus intenses que nous ayons vu », a déclaré Coubrough lors de la réunion diffusée via Zoom et la chaîne YouTube du CSRD, attirant plus de 500 téléspectateurs.

« Nous avons vu les résidents se rassembler, aider les gens à quitter la zone, protéger certaines de leurs propriétés, y compris celles des pompiers volontaires. C’était assez incroyable.

«C’est une période émouvante là-bas. Lors des ordres (d’évacuation) et des alertes, nous devons contrôler la zone spécifiquement pour la sécurité de nos premiers intervenants. Une chose qui est souvent négligée dans la protection des biens est que la sécurité des personnes est la priorité numéro un…

« Il n’y a pas de réponse rapide. Beaucoup de gens ont créé une communauté incroyable.

Coubrough était l’une des nombreuses personnes qui ont pris la parole au cours de la réunion de 96 minutes, animée par Thompson, le directeur du centre des opérations d’urgence Derek Sutherland et la responsable des communications du CSRD Tracy Hughes. Le trio a également été rejoint par le directeur de l’information du BC Wildfire Services, Mike McCulley, pendant une courte période avant de devoir partir pour une autre réunion.

Après une mise à jour de 35 minutes sur l’incendie et un centre des opérations d’urgence désormais installé au Fairfield Inn de Salmon Arm, les questions ont été transmises au public. L’une d’elles provenait d’un homme nommé Bill Holtby, un évacué qui souhaitait connaître le délai estimé pour lui permettre de retourner sur sa propriété.

Sutherland a déclaré que les informations qu’ils recevaient provenaient de briefings bruts des chefs d’équipage donnant des délais approximatifs.

« Certaines zones vont durer deux semaines. Il y a une semaine, ils disaient qu’il faudrait encore un mois pour que certaines régions soient alimentées en électricité. Ce sont des chiffres très ronds pour le moment. Malheureusement, nous n’avons rien de précis », a déclaré Sutherland. «Je ne pense pas que nous soyons dans deux semaines dans beaucoup de nos zones de commande. J’espère que nous aurons des gens de retour plus tôt que ça. Mais ce n’est qu’un espoir et une intuition. Nous nous efforçons de ramener les gens chez eux dès que possible.

Il a été expliqué qu’une barge transportait des fournitures médicales, des produits d’épicerie, du carburant et d’autres choses vers le North Shuswap, mais que le navire était souvent entièrement réservé. Un journaliste a demandé pourquoi les habitants ne peuvent pas utiliser leurs bateaux pour transporter des fournitures sur le lac Shuswap.

« Pendant les évacuations, les habitants ont été mobilisés pour aider à faire sortir les gens de la zone », a déclaré Sutherland. « Acheminer les fournitures sur la barge semble fonctionner efficacement et bien, au point que la barge devient très populaire et nous devons gérer cette popularité. »

McCulley a déclaré aux participants que l’incendie s’étend sur 43 000 hectares et que 330 équipes au sol le combattent avec l’aide de 18 hélicoptères, des 13 services d’incendie du CSRD et du personnel de soutien. Il y a eu une croissance significative, a-t-il dit, au-dessus de la région de Sorrente au cours de la semaine dernière.

Il a rappelé aux gens que la région est toujours dans des conditions de sécheresse importante, malgré quelques pluies ces derniers jours.

« Le temps va se réchauffer à nouveau, nous avons donc beaucoup de travail à faire, nous sommes impatients de le faire et nous sommes heureux de le faire avec l’aide des habitants et leur soutien », a déclaré McCulley. « Je veux juste rappeler à tout le monde qu’il y a encore beaucoup de travail à faire et que nous ne sommes en aucun cas encore sortis du bois.

« Mais je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir. J’espère que vous rentrerez tous bientôt à la maison. Il n’y a aucune arrière-pensée ici. Tout le monde travaille aussi dur que possible. C’est pourquoi nous sommes ici.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023District régional de Columbia Shuswap