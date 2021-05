Il n’y a pas de règle de 20 jours pour compter les décès dus au COVID-19

L’allégation: le décompte du COVID-19 comprend toute personne qui a été testée positive dans les 20 jours suivant le décès

Près d’un tiers des Américains ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus et le taux de mortalité quotidien est en baisse. Mais sur les réseaux sociaux, la désinformation sur ce qui compte comme une mort COVID-19 persiste.

Dans un post Instagram du 2 mai, Bryson Gray, rappeur et personnalité conservatrice des médias sociaux, a publié une capture d’écran d’un tweet qui donne l’impression que les États-Unis surévaluent les décès dus aux coronavirus.

«C’est drôle, n’est-ce pas, si vous mourez dans les 20 jours suivant un test positif pour le Rona (quels que soient les autres facteurs impliqués), vous serez compté comme un décès COVID», dit le tweet. « Cependant, si vous tombez mort dans les 24 heures suivant la prise du vaccin, cela n’a rien à voir avec cela. »

L’insinuation de l’article selon laquelle les vaccins contre les coronavirus causent la mort est fausse – tout comme l’affirmation sur la façon dont les décès dus au COVID-19 sont comptés.

Les médecins légistes, les coroners et les médecins locaux décident si le COVID-19 a contribué à la mort de quelqu’un. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui tiennent un décompte des décès dus au COVID-19, ont des conseils sur la façon dont les fonctionnaires doivent remplir les certificats de décès, mais ces conseils n’incluent pas une règle de 20 jours. De fausses allégations selon lesquelles les États-Unis complètent les statistiques sur les coronavirus circulent depuis les premiers jours de la pandémie.

USA TODAY a contacté Gray et l’utilisateur de Twitter qui a initialement publié la demande de commentaires.

Comment le CDC compte les décès dus au COVID-19

Les directives du CDC sur la façon dont les autorités locales devraient compter les décès dus au COVID-19 ne disent rien sur l’inclusion de toutes les personnes testées positives pour le virus dans un certain laps de temps.

Le CDC obtient des données sur les décès dus au COVID-19 par le biais du Centre national des statistiques de la santé (NCHS), qui obtient ses données à partir des certificats de décès déposés dans les bureaux d’enregistrement de l’état civil. Lorsqu’un médecin légiste, un médecin ou un coroner local inscrit le coronavirus comme cause de décès sur un certificat, le CDC le comptabilise comme un décès COVID-19.

Vérification des faits:Les vaccins COVID-19 ne causent pas la mort, ne décimeront pas la population mondiale

«Lorsque le COVID-19 est signalé comme une cause de décès – ou lorsqu’il est répertorié comme une cause ‘probable’ ou ‘présumée’ – le décès est codé U07.1», a déclaré Jasmine Reed, spécialiste des affaires publiques pour le CDC , dans un e-mail à USA TODAY. «Cela peut inclure des cas avec ou sans confirmation de laboratoire.»

En avril 2020, le NCHS a publié des directives sur la façon dont les autorités locales devraient compter les décès dus au COVID-19. Cette orientation, basée sur des recommandations largement adoptées de l’Organisation mondiale de la santé, dit: «Si le COVID-19 a joué un rôle dans le décès, cette condition doit être spécifiée sur le certificat de décès.»

«Pour déterminer si le COVID-19 a joué un rôle dans la cause du décès, suivez les critères cliniques du CDC pour évaluer une personne faisant l’objet d’une enquête pour le COVID-19 et, si possible, effectuez des tests de laboratoire appropriés en utilisant les conseils fournis par le CDC ou les autorités sanitaires locales »Dit le document.

Ces conseils, ainsi que l’aperçu du CDC sur les tests de COVID-19, ne disent rien sur une règle de 20 jours pour compter les décès de coronavirus. USA TODAY et d’autres vérificateurs de faits n’ont pu trouver aucune preuve qu’une telle règle existe.

Le chiffre de 20 jours dans la publication Instagram peut provenir de ce que le CDC a dit à propos de la contagiosité du coronavirus pour certains groupes de personnes.

«Les adultes atteints d’une maladie plus grave ou immunodéprimés peuvent rester infectieux jusqu’à 20 jours ou plus après l’apparition des symptômes, de sorte qu’une stratégie basée sur des tests pourrait être envisagée en consultation avec des experts en maladies infectieuses pour ces personnes», indique l’agence sur son site Web.

Revendiquer une partie du récit de désinformation

Les allégations selon lesquelles les États-Unis surestiment les décès dus au COVID-19 ne sont pas nouvelles – elles se sont répandues sur les réseaux sociaux et à Washington depuis le début de la pandémie.

En juin, USA TODAY a vérifié les fausses allégations selon lesquelles le CDC ajoutait la grippe et la pneumonie à son décompte des décès de COVID-19 pour rendre la pandémie pire qu’elle ne l’était. La désinformation s’est poursuivie à l’automne, lorsque l’ancien président Donald Trump a prétendu à tort que les États-Unis comptaient des décès qui n’auraient pas dû être attribués au COVID-19. Les théories du complot selon lesquelles le CDC gonflait intentionnellement les décès dus aux coronavirus ont réapparu en février.

L’idée que les États-Unis surestiment les décès dus au COVID-19 ne tient pas la route. En fait, les responsables de la santé publique ont déclaré à plusieurs reprises que leurs chiffres étaient probablement sous-dénombrés en raison de facteurs tels que les faux négatifs aux tests et les personnes décédées à la maison sans avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

Notre note: Faux

L’affirmation selon laquelle toute personne décédant dans les 20 jours suivant un test positif au COVID-19 compte automatiquement comme un décès au COVID-19 est FAUX, d’après nos recherches. La question de savoir si le COVID-19 a contribué à la mort de quelqu’un est laissée à l’appréciation des médecins légistes, des médecins et des coroners locaux. Il n’y a pas de règle selon laquelle les personnes décédées dans les 20 jours suivant la réception d’un diagnostic positif de COVID-19 sont automatiquement ajoutées au décompte des décès de la pandémie.

