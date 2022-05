‘Il n’y a pas de point culminant. Il n’y a pas de fin. Pourquoi nous souffrons déjà d’amnésie pandémique

La pandémie est apparue lors d’un débat électoral en Ontario l’autre jour, mais vous l’avez probablement manquée. C’était un échange passager, incomplet, juste une autre attaque en demi-teinte dans une élection qui donne l’impression de regarder des somnambules jouer à cache-cache. Une véritable attaque contre la gestion incompétente de la pandémie par l’Ontario ne semble pas se produire, et vous devez présumer que les sondages disent aux libéraux et au NPD que peu de gens se soucient de regarder en arrière.

Ce qui n’est pas propre à l’Ontario. Appelez ça épuisement, en avoir marre, en avoir fini. Mais au-delà de cela, il semble y avoir un impératif déterminé et urgent non seulement de prétendre que la pandémie est terminée, mais de ne pas la revoir du tout : peut-être même de ne pas s’en souvenir, même si cela se produit toujours. C’est apparemment ainsi que fonctionnent souvent les pandémies.

“Je suppose que la première chose à garder à l’esprit est que cela a tendance à être ce que nous faisons en tant que sociétés après les épidémies : c’est l’une des choses étranges sur lesquelles les historiens de la médecine réfléchissent depuis longtemps”, déclare Mark Humphries, professeur agrégé de d’histoire à l’Université Laurier, qui a écrit le livre « La dernière peste » sur la grippe espagnole de 1918 et la santé publique canadienne. «Les pandémies, les épidémies, elles sont vraiment importantes en ce moment, mais elles n’ont pas tendance à laisser un héritage durable dans de nombreux cas.

« Et cela ne signifie pas nécessairement qu’ils n’ont pas de conséquences importantes et durables pour la société. Mais ils disparaissent assez rapidement de la conscience publique. Et une partie de cela est protectrice, je pense. Dans le sens où cela nous permet, en tant qu’humains, d’avancer et de continuer.

1918 était différent. A cette époque, les pestes étaient partout, grandes ou petites : choléra et tuberculose, variole et oreillons, rubéole et diphtérie et coqueluche. Selon les historiens, la Première Guerre mondiale a fait disparaître la pandémie de la première page. Les vaccins étaient à base bactérienne et inefficaces; les gouvernements étaient en grande partie inefficaces, mais selon Humphries, certains gouvernements canadiens pensaient qu’ils s’en étaient plutôt bien sortis. Dans le monde, entre 50 et 100 millions de personnes sont mortes.

“Personne en 1918 ne s’attendait à ne pas être vulnérable.”

Il n’y a presque pas de monuments commémoratifs à la grippe espagnole. Il a stimulé quelques grands changements sociaux; il y avait, a dit un jour l’historien Frank Snowden, une sorte d’amnésie sociale. Les sociétés essaient de rendre l’histoire utilisable, de faire avancer les leçons : il y a un processus d’emphase et de suppression. La pandémie, et toutes les pandémies, sont davantage présentées comme des choses qui… se produisent tout simplement.

“Il n’est pas utile de ruminer sur la perte si la perte n’a pas de sens”, déclare Humphries. « C’est beaucoup plus important si cette perte est significative. Alors vous érigez des monuments aux morts qui rappellent aux gens que non, les sacrifices n’ont pas été vains, même s’il est vraiment difficile de comprendre ce qui a été gagné par la Première Guerre mondiale et sa fin. Nous ignorons cela et supprimons cette question. Mais nous construisons un mémorial, et il y a le sens édifié dans la pierre.

“La seule vraie leçon de 1918 était qu’un grand nombre de personnes sont mortes partout dans le monde”, déclare David Barnes, professeur agrégé d’histoire de la santé publique et des maladies infectieuses à l’Université de Pennsylvanie. “C’est ça. Pas de percées scientifiques majeures ou de percées médicales. Aucune intervention n’a réussi à limiter la propagation ou à arrêter l’épidémie. Pas de héros, pas de vrais méchants. Il était donc difficile de raconter l’histoire.

« Il n’y a pas de tournants. Il n’y a pas de triomphes. Il n’y a pas de point culminant. Il n’y a pas de fin. Comme la plupart des épidémies, elle s’essouffle. Alors, comment intégrez-vous cela dans une mémoire historique utilisable ? »

Notre pandémie actuelle a des héros et des méchants, bien sûr : les fabricants et les livreurs de vaccins, les travailleurs de la santé et les aides d’un côté, et les marchands de désinformation, les exploiteurs impitoyables, les pires de nos politiciens de l’autre. Les vaccins ont été un tournant et un triomphe, mais pas un point culminant, pas une fin.

Et même si le virus continue de muter, les gouvernements abandonnent l’idée d’interventions même simples comme la ventilation, le masquage ou la surveillance, et vous pouvez oublier l’idée d’une enquête formelle sur les actions précédentes. Les budgets des bureaux de santé publique de l’Ontario, par exemple, ont été largement réduits aux niveaux d’avant la COVID, mais les BSP doivent encore effectuer la vaccination et d’autres travaux liés à la COVID, il y a donc eu des réductions de personnel et des programmes d’élagage dans toute la province. Vous n’avez pas l’impression que la santé publique sera plus valorisée ici qu’elle ne l’était auparavant.

Les hôpitaux continuent de fonctionner, les gens continuent de mourir – plus de Canadiens sont décédés jusqu’à présent en 2022 qu’il n’y en avait jusqu’ici en 2021, lorsque les vaccins n’étaient pas encore répandus – et les vaccins ou les infections antérieures empêchent la plupart des gens de tomber vraiment malades. Donc, cette idée passagère de sacrifice pour le plus grand bien, l’empathie pour protéger quelqu’un de plus faible que vous, est en train de fondre.

Ce qui est rationnel, en un sens. Mais c’est aussi quelque chose d’autre, et la protection est une façon de le décrire. Comme le souligne Humphries, la peur d’une épidémie ou d’une pandémie peut devenir paralysante, et c’est un anathème pour la société. L’idée de faire face à notre impuissance et notre vulnérabilité potentielles en tant qu’êtres humains est profondément inconfortable. (C’est une partie de notre lente réalisation que le changement climatique est làà présent.)

Mais c’est aussi protecteur car une pandémie est un miroir, et l’oublier nous permet de prétendre que nous n’avons pas vu ce qui a été clarifié.

“[1918-19] ne laisse pas le genre de marqueurs qui diraient: “Écoutez, nous avons changé à cause de cela, nous sommes devenus plus comme nous-mêmes, nous reconnaissons les inégalités de notre système de santé, nous reconnaissons à quel point la suprématie blanche est coûteuse, etc. », déclare Nancy Bristow, directrice du département d’histoire de l’Université de Puget Sound et auteure du livre « American Pandemic : The Lost Worlds of the 1918 Influenza Epidemic ». « Les gens ne voulaient pas regarder ça. Ils l’ont en quelque sorte vu pendant la pandémie et l’ont ignoré.

“C’est étonnamment similaire aujourd’hui, j’en ai peur, et l’histoire principale est que nous n’avons vraiment pas corrigé cela, et regardez à quel point cela a été inéquitable. Qui est en première ligne des travailleurs, qui a le premier accès aux vaccins, qui n’y a pas accès ? Vous venez de parcourir les intrigues dès le premier jour, et c’est un miroir. C’est aussi une image très laide quand on regarde ce miroir.

“Et c’est intéressant parce que cette vulnérabilité prend tellement de formes différentes, mais encore et encore et encore, elle est liée soit à la suprématie blanche, soit à une sorte de privation socio-économique, étroitement liées ensemble. Et pour moi, c’est la raison qu’on ne peut pas oublier, pour deux raisons. Premièrement, beaucoup de gens ont souffert et deuxièmement, la souffrance n’a pas été équitable. La seule façon d’en tirer profit est que nous en tirions des leçons en plus du fait que nous n’étions absolument pas préparés dans mon pays. Mais pouvons-nous regarder ce miroir ?

Aux États-Unis, les personnes de couleur étaient au moins deux fois plus susceptibles d’être hospitalisées pour COVID que les personnes blanches. Une dynamique similaire s’est déroulée en Ontario. Les Canadiens les plus âgés et les plus pauvres ont été les plus durement touchés par le virus, et les Canadiens les plus pauvres étaient souvent de nouveaux Canadiens ou des Canadiens racialisés, les travailleurs essentiels, les personnes qui ne pouvaient pas se permettre de manquer un quart de travail.

Il y a peu de preuves que nous comptons avec cela. C’est peut-être que les deux dernières années étaient en effet un miroir, et ce n’était pas agréable de regarder de trop près le reflet que nous avons trouvé.

“Personne ne veut entendre que sa prospérité et son confort se font au détriment de la souffrance des autres”, déclare Barnes.

Non. C’est aussi souvent un anathème pour la société.

Alors on oublie. Il y a suffisamment d’horreurs fraîches dans les nouvelles – les atrocités de la Russie en Ukraine, le changement climatique rendant l’air assez chaud pour cuisiner du saumon frais en Inde, un jeune de 18 ans avec un fusil d’assaut chassant les acheteurs noirs à Buffalo ou des petits enfants à Uvalde. Au Canada, nous avons une souche de rage mal informée qui peut surgir dans n’importe quelle ville ou dans une course à la direction conservatrice. Le monde se dirige vers des temps sombres.

Alors qui veut se souvenir de la pandémie ? Pourquoi?

Parce que nous pouvons réellement en tirer des leçons. Nous pouvons apprendre que la désinformation est un cancer qui déforme tout, et que l’inégalité est un vide moral, et élire le mauvais gouvernement coûte cher. (Enlevez le choc de la première vague, et les trois pires provinces en termes de taux de mortalité étaient le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta, et les réserves des Premières Nations étaient les pires de toutes.) Nous pouvons apprendre à nous préparer à la prochaine crise, qui arrivera.

Nous nous souvenons de personnes comme la Dre Nadine Larente, qui a vu quatre personnes essayer de s’occuper de 188 personnes âgées lors d’une éclosion au foyer de soins de longue durée Herron au Québec, et est rentrée chez elle pour rassembler son mari et ses trois adolescents pour les aider. Nous pouvons nous souvenir des personnes qui travaillaient dans les hôpitaux ou les foyers de soins de longue durée ou qui conduisaient des autobus ou aidaient les voisins. Nous pouvons nous rappeler que nous pouvons être bons.

“Il existe un antidote au sentiment d’impuissance à essayer d’apprendre les leçons, les macro-leçons de COVID, et d’agir en conséquence”, déclare Barnes. « Je pense que c’est quelque chose que nous pourrions considérer comme un triomphe au même niveau que la vaccination. Mais aussi les histoires de solidarité et de mobilisation au niveau micro où les gens sont vraiment venus en aide aux membres de leur communauté qui étaient dans le besoin.

« C’est un thème dans l’histoire de la santé publique : l’impulsion à nier que les choses vont aussi mal qu’elles le paraissent. Et c’est un énorme problème. Mais il est important de raconter les histoires de petites victoires lorsqu’elles se produisent.

Nous oublions de nous protéger, et cela peut nous laisser sans défense pour la suite. Il y a de quoi oublier. Beaucoup de choses à retenir aussi.

