13. Les actrices devaient vraiment jouer au hardball, s’entraînant environ huit heures par jour, six jours par semaine pendant sept mois et demi. « Cette ecchymose sur Renee Coleman [backup catcher Alice Gaspers] de [sliding into base]- c’était réel, dit Reiner. Ce n’était pas une pincée de maquillage. Elle a eu cette ecchymose pendant environ 10 ans. »

14. En attendant Anne Ramsay (première base Helen Haley), s’est cassé le nez environ deux semaines avant le début du tournage. «C’était le premier jour où nous sommes passés des mitaines modernes à des mitaines authentiques et vintage des années 40. Les mitaines ont été un peu restaurées, mais c’étaient les offres originales. Nous étions à Chicago, l’entraîneur me lance le ballon … et peut-être que la quatrième fois qu’il l’a jeté, il glisse et me frappe », a-t-elle partagé. « Ils m’ont emmené à l’hôpital, et nous avons dû le réinitialiser, et mon nez n’a jamais été le même. Mais qu’importe! »

15. Il y avait cependant quelques balles molles, pour le bien de l’équipage. « En fait, vous frappez en direction de l’équipe de tournage », a déclaré Davis USA aujourd’hui. « Pour les gros plans, ces balles étaient spongieuses. Elles ressemblaient à de vraies balles de baseball, mais elles étaient toutes spongieuses à l’intérieur donc nous ne pointerions personne. »