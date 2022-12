Il n’y a pas de “plan crédible” pour terminer le TLR d’Eglinton Crosstown, selon des documents confidentiels

Le coût total du projet Eglinton Crosstown de Toronto a augmenté d’environ 1 milliard de dollars et l’agence provinciale qui le supervise a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le consortium qui construit la ligne de transport en commun n’a pas proposé de “plan crédible” pour le terminer, selon des documents confidentiels obtenus exclusivement par CBC Toronto.

Le budget du projet était de 11,78 milliards de dollars en 2018, ce qui comprenait la conception, la construction, le financement et l’entretien sur 30 ans du système de train léger sur rail (SLR). Maintenant, ce nombre est passé à 12,81 milliards de dollars et il reste encore du travail à faire, selon les documents de Metrolinx – l’agence provinciale qui supervise l’Eglinton Crosstown et d’autres grands projets de transport en commun dans la région du Grand Toronto et de Hamilton.

Les dossiers brossent un tableau de la façon dont les problèmes non résolus entre les deux organismes provinciaux impliqués dans le projet et le consortium qui le construit contribuent aux retards. Ils soulignent les préoccupations de Metrolinx et d’Infrastructure Ontario (IO) concernant la qualité de certains travaux achevés, les échéanciers « trop ambitieux » et l’absence de plan pour achever le TLR.

Les révélations surviennent alors que les critiques s’inquiètent de l’efficacité de l’utilisation du modèle de partenariat public-privé (P3) pour les grands projets et que les membres du conseil municipal de Toronto expriment leur frustration face aux retards qui affectent la ligne du TLR.

“Metrolinx n’a aucune idée du moment où nous verrons la lumière au bout du tunnel”, a déclaré Coun. Josh Matlow, qui représente le quartier 12, Toronto-St. Celui de Paul. Matlow a critiqué les retards du projet et ce que les critiques disent est un manque de transparence de la part de Metrolinx.

“Ce projet a été complètement mal géré”, a-t-il déclaré.

Comme CBC Toronto l’a signalé pour la première fois il y a deux semaines, Matlow et Coun. Mike Colle demandent au gouvernement de l’Ontario de lancer une enquête publique dans le projet Eglinton Crosstown.

La ligne de 25 arrêts et de 19 kilomètres devait être mise en service pour la dernière fois cet automne. Les travaux ont commencé en 2011 et Metrolinx avait précédemment annoncé les dates d’achèvement de 2020 et 2021.

Pas de plan clair en vue pour ouvrir le TLR : documents

Les documents internes sont datés du début de cet automne. Ils détaillent l’état du projet et montrent que le budget actuel approuvé est de 12,81 milliards de dollars.

Un rapport au conseil d’administration de Metrolinx daté du 1er décembre indique que le coût total du projet est de 12,57 milliards de dollars, mais les documents obtenus par CBC Toronto montrent que le consortium, Crosslinx Transit Solutions, a 260 millions de dollars de réclamations non résolues contre Metrolinx et IO. Ils semblent également montrer que les agences pensent que ce chiffre peut être réduit de 13 millions de dollars.

Les documents semblent également montrer qu’en raison de ces réclamations en suspens, Crosslinx n’a pas encore fourni de calendrier de travail mis à jour qui détaillerait ce qui est fait pour réduire le retard du projet, bien qu’ils notent qu’un nouveau calendrier est attendu.

Les dossiers internes indiquent qu’il y a “un manque de plan crédible” pour terminer le TLR et il n’y a aucune mention du moment où il pourrait enfin ouvrir.

Environ 98% des travaux de construction et d’ingénierie sont terminés, selon les documents. Les essais sur les voies et les trains sont en retard sur le calendrier, environ 79 % d’entre eux étant effectués.

Les documents indiquent que le calendrier des tests et de la mise en service est “trop ​​ambitieux et irréalisable” et que le défi d’atteindre les objectifs pourrait retarder considérablement l’achèvement du projet.

Ils disent également que le projet ne respecte pas les délais en raison de “sous-performances continues”.

Les documents montrent qu’à un moment donné, les agences provinciales ont soulevé des inquiétudes au sujet de ce qu’elles appellent des “lacunes importantes” dans certains travaux achevés, mais il n’est pas clair si ces problèmes ont été résolus.

Certains problèmes spécifiques sont détaillés, y compris les préoccupations concernant les infiltrations qui pourraient entraîner des fuites et de la moisissure, et s’il est sûr pour les trains de circuler le long des courbes sur la voie.

“Il y a des obstacles très, très sérieux ici qui sont tout simplement épouvantables à ce stade”, a déclaré Colle, qui représente le quartier 8, Eglinton-Lawrence.

« C’est un gâchis sans fin qui coûte aux Ontariens des milliards de dollars.

Les problèmes financiers rencontrés par l’une des entreprises du consortium pourraient également entraver les efforts pour terminer les travaux, ce qui pourrait entraîner des retards supplémentaires, selon les documents.

Metrolinx a refusé de répondre à une liste de questions sur les documents et a plutôt renvoyé une déclaration publiée en septembre annonçant le troisième retard du projet.

CBC Toronto a assisté à la réunion publique du conseil d’administration de l’agence la semaine dernière, mais le PDG Phil Verster et la porte-parole en chef Anne Marie Aikins ont refusé de commenter.

IO et Crosslinx n’ont pas non plus répondu à une série de questions.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le ministre des Transports de l’Ontario n’a pas répondu à la question de CBC Toronto quant à savoir s’il existe un plan crédible pour terminer le TLR et quand il ouvrira.

“Notre gouvernement s’efforce de s’assurer qu’il est opérationnel en toute sécurité dès que possible”, a déclaré Caroline Mulroney.

Metrolinx tirera des leçons de l’enquête publique d’Ottawa : PDG

À l’instar de l’Eglinton Crosstown, le TLR en difficulté d’Ottawa était également en proie à des retards. Les deux projets sont construits dans le cadre d’un partenariat public-privé (P3). Le Crosstown est construit avec la province et la Ligne de la Confédération d’Ottawa avec la Ville d’Ottawa. Les trois entreprises qui composent le consortium qui a construit la Ligne de la Confédération sont trois des quatre qui composent Crosslinx, qui comprend ACS-Dragados, Aecon, Ellis Don et SNC-Lavalin.

Le gouvernement de l’Ontario a ordonné une enquête publique sur la Ligne de la Confédération après une litanie de problèmes , dont deux déraillements. Les conclusions ont été publiées la semaine dernière dans un rapport cinglant de 664 pages.

Le commissaire a déclaré que le TLR avait été mis en service à la hâte lors de son ouverture en 2019 et “violations flagrantes » de la confiance du public s’est produite lorsque le consortium a donné des délais d’achèvement qui étaient « totalement irréalistes » et lorsque la Ville d’Ottawa n’a pas dit que les critères d’essai du public ont été abaissés pour permettre au projet de passer.

Lors de la réunion du conseil d’administration de Metrolinx la semaine dernière, on a demandé à Verster comment l’agence apprendrait du rapport, en particulier en ce qui concerne les tests de l’Eglinton Crosstown.

Verster a déclaré que Metrolinx surveillait de près le TLR d’Ottawa et que les tests globaux garantiraient que le Crosstown est sûr et fiable.

“Je pense qu’il est vraiment important de tirer des leçons des équipements qui fonctionnent sur d’autres réseaux”, a-t-il déclaré.

“J’ai eu un examen initial du rapport sur le TLR d’Ottawa et nous examinerons en profondeur le document et soumettrons des recommandations au conseil.”

Repenser le modèle P3, défenseur, conseiller dire

La Ligne de la Confédération est le premier projet de transport en commun en Ontario à utiliser le modèle PPP. L’une des plus de 100 recommandations de l’enquête est d’examiner si les PPP sont appropriés.

Shelagh Pizey-Allen, membre du groupe de défense TTCRiders, se dit préoccupée par ce que le groupe considère comme un manque de transparence et de responsabilité de la part de Metrolinx.

“Ce que nous voyons sur Eglinton Crosstown n’inspire pas confiance.” dit-elle. “C’est inquiétant à cause de tous les projets dont Metrolinx est responsable au cours de la prochaine décennie et plus encore à Toronto.”

Elle dit que le modèle PPP ne fonctionne pas pour le public puisqu’il est censé enlever le risque financier aux contribuables et offrir plus de prévisibilité en ce qui concerne les coûts et les délais.

“Le contraire a été vrai sur le Crosstown”, a-t-elle déclaré.

Matlow fait écho à ses préoccupations, soulignant les batailles juridiques impliquant Metrolinx, IO et Crosslinx, qui ont coûté cher aux contribuables en augmentant le budget du projet.

“Je pense que tout ce modèle doit être réévalué”, a-t-il déclaré.