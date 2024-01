“Il n’y a pas de plan B” : le président argentin Milei adopte une ligne dure sur le retour au capitalisme

Le nouveau président argentin, très conservateur, Javier Milei, a déclaré sans ambages : « Chaque entreprise d’État que je pourrai vendre, je le ferai le plus tôt possible ».

Milei a mené une interview exclusive avec la rédactrice en chef du Wall Street Journal, Emma Tucker, qui a demandé : « Je veux savoir combien de temps vous pensez que le peuple argentin peut attendre pour voir des signes indiquant que votre plan fonctionne. »

“Ils comprennent que ce processus peut prendre environ deux ans”, a répondu Milei, qui a promis de changer la monnaie du peso en dollar américain et de fermer la Banque centrale. «Et même s’il y a un signal d’alarme selon lequel il est difficile de supporter l’austérité pendant plus d’un an, la vérité est que lorsque nous commençons à voir la manière dont les données circulent et l’évolution de l’inflation, nous sommes nous-mêmes surpris. à la vitesse à laquelle nous obtenons des résultats.

“Vous étiez juste à Davos et votre discours à Davos a suscité beaucoup d’attention”, a noté Tucker. « Je veux savoir, de quoi d’autre avez-vous besoin de vos partisans au-delà des mots ? L’Argentine, par exemple, reçoit-elle de nouveaux investissements ?

« Il est vrai que nous aurions besoin d’investissements, car l’une des choses qui se produisent est que lorsque vous effectuez des ajustements fiscaux, vous augmentez l’épargne. Si ces économies ne sont pas associées à des investissements, l’activité économique chutera, suivie par les taux d’emploi et enfin les salaires réels », a répondu Milei.

« Privatisation. À quelle vitesse comptez-vous avancer avec votre agenda ? » » demanda Tucker.

“Aussi vite que possible”, a déclaré Milei. « Chaque entreprise d’État que je pourrai vendre, je le ferai dès que possible. Le problème, c’est qu’il existe des restrictions institutionnelles.»

« Par où vas-tu commencer ? Avec Aerolineas Argentas ? Les trains?” » insista Tucker.

« Tout ce que nous pouvons, nous le privatiserons. Je veux dire, il ne s’agit pas de nommer quelles entreprises ; c’est juste une question de contraintes techniques en termes de temps », a déclaré Milei. « Le mois dernier, nous avons acheté 5 milliards de dollars et la base monétaire de l’Argentine est proche de 8 milliards de dollars, soit environ 7,5 milliards de dollars, de sorte que si nous finissons de nettoyer tous les passifs portant intérêts de la Banque centrale, nous serions en mesure de dollariser. pour très peu d’argent. »

« Pensez-vous toujours à adopter le dollar ? » demanda Tucker.

« En réalité, nous avons toujours parlé d’une libre concurrence entre les monnaies. C’est une question de choix des Argentins, et il est probable qu’au début, ils choisiront le dollar », a affirmé Milei.

“Avez-vous un plan B?” » demanda Tucker.

“Non. il n’y a pas de plan B. Il n’y a pas de plan B pour bien faire les choses. Soit vous faites les choses correctement, soit vous les faites correctement. Parce que si le plan B est de commencer à faire les choses à moitié ou à faire des compromis, c’est l’histoire de l’Argentine, et c’est là que nous en sommes maintenant », lui a dit Milei.