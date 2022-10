L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Ander Herrera, a déclaré à ESPN qu’il “n’y a pas de place pour la critique” de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tous deux sous surveillance pour leurs performances cette saison.

Herrera, qui joue maintenant pour l’Athletic Bilbao, a rejoint United en 2014 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019, où il a joué dans la même équipe que Messi après le transfert de l’Argentin au club en 2021.

Herrera a déclaré à ESPN qu’il “aime” United et a défendu l’attaquant Ronaldo après les critiques qu’il a reçues après un début lent de la saison 2022-23, marquant un but en Premier League et commençant un match de championnat pour l’équipe d’Erik ten Hag.

“Quand vous avez un joueur qui marque 24/25 buts la saison dernière, comment pouvez-vous dire que ce joueur n’est pas pour l’équipe ?” Herrera a déclaré à ESPN dans une interview exclusive.

“Meilleur buteur de l’équipe, l’un des meilleurs buteurs d’Europe. Il ne marquera probablement pas 50 buts chaque saison, bien sûr, mais il continue de se battre, de marquer, de prendre soin de lui tous les jours, à chaque entraînement [session]donc respect.

“Maintenant, probablement, vous devez contrôler sa charge en termes d’entraînement et de matchs, vous ne pouvez pas le faire jouer à chaque match de la saison, dans les grands moments où il sera là.

“Il y a une chose que tu ne peux pas mentir [about], les statistiques. Et Ronaldo … toujours en train de se battre, de marquer, de courir, de prendre la responsabilité de l’équipe – pour moi, il n’y a pas de place pour la critique avec Cristiano ou avec Leo.

Ander Herrera a déclaré que les gens devraient remercier Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour ce qu’ils ont donné au football. Aitor Alcade Colomer/Getty Images

“Bien sûr, tout le monde va parler d’eux car ce sont probablement les deux meilleurs joueurs de l’histoire du football.”

Herrera a joué 28 fois pour le PSG après l’arrivée de Messi et le milieu de terrain de Bilbao a déclaré que c’était un “rêve” de jouer et de s’entraîner à ses côtés tous les jours.

Il a ajouté qu’au lieu de manquer de respect à Messi et Ronaldo, les gens devraient les remercier pour ce qu’ils ont donné au sport.

“Personnellement, c’était un rêve de jouer à ses côtés [Messi]s’entraîner avec lui était un rêve devenu réalité”, a ajouté Herrera.

“Après avoir connu Messi personnellement, les faits étaient meilleurs que les attentes – toujours en essayant d’aider l’équipe, en respectant tout le monde, [he’s] le meilleur joueur de l’histoire et vous voyez à quel point il est humble.

“Et Cristiano, pour nous tous en tant qu’amoureux de United, c’était parfait qu’il revienne au club. Il marque des buts, il est de retour à Manchester où tout a commencé.

“Parfois, je vois des journaux ou des journalistes manquer de respect à ces deux légendes du football, nous devons les remercier pour tout ce qu’ils nous ont donné au football en tant que fans. Ces Clasicos qu’ils avaient l’habitude de jouer les uns contre les autres. Nous devons les remercier pour ce que qu’ils ont fait et ce qu’ils font encore.”