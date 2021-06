« Il n’y a pas de nouveauté ici »: Poutine refuse de s’habiller sur le kit Ukraine Euro 2020 avec la Crimée à l’avant

L’équipe de football ukrainienne a indigné certaines personnalités en Russie lorsqu’elle a dévoilé son nouvel ensemble de kits pour le prochain tournoi Euro 2020 ce week-end.

Le devant des chemises présente un contour d’une carte de l’Ukraine qui comprend la Crimée, même si la péninsule fait partie de la Russie après que les citoyens ont voté massivement pour rejoindre le pays au milieu des troubles civils à Kiev en 2014.

L’Union russe de football a écrit à l’instance dirigeante de l’UEFA pour demander des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles le kit a été approuvé même s’il contient des éléments jugés politiquement provocateurs.

Cela comprend également deux slogans tissés dans les chemises – ‘gloire à l’Ukraine’ et ‘gloire aux héros’ – qui ont été associés à des sympathisants nazis de la Seconde Guerre mondiale.

Poutine, cependant, a déclaré qu’il n’y avait rien de nouveau dans l’approche adoptée par l’Ukraine et les nouveaux kits.

« Non, » a répondu le leader russe mercredi lorsqu’on lui a demandé à la télévision nationale s’il avait été offensé par les chemises.

« Il n’y a pas de nouveauté ici, car la position des autorités ukrainiennes à l’égard de la Crimée nous est bien connue.

« Ils négligent l’expression de la volonté des Criméens, ce qui ne correspond pas non plus à la compréhension de ce qu’est la démocratie. »

Ajoutant du carburant aux affirmations selon lesquelles les chemises portent un message politique clair, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié des images de lui-même posant avec le kit sur son compte Instagram.

« La nouvelle forme de l’équipe nationale de football d’Ukraine est vraiment spéciale », lire le texte d’accompagnement.

« Il sait choquer. Il présente plusieurs symboles importants qui unissent les Ukrainiens, de Lougansk à Oujhorod, de Tchernihiv à Sébastopol.

« Notre pays est un et indivisible. La Crimée, c’est l’Ukraine.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

À en juger par la réponse de mercredi, cependant, cette démagogie n’a ébouriffé aucune plume avec l’homologue russe de Zelensky.

L’Euro 2020 se déroulera du 11 juin au 11 juillet et se déroulera dans 11 villes hôtes à travers le continent, dont sept matchs disputés à Saint-Pétersbourg.

La Russie a été tirée au sort dans le groupe B et commence sa campagne contre la Belgique samedi, avant d’accueillir la Finlande puis de se rendre à Copenhague pour affronter le Danemark.

L’Ukraine, quant à elle, est dans le groupe C et affrontera les Pays-Bas à Amsterdam le 12 juin, avant d’affronter la Macédoine du Nord à Bucarest le 17 juin et de rencontrer l’Autriche au même endroit quatre jours plus tard.

Le plus tôt que la Russie et l’Ukraine pourraient théoriquement se rencontrer dans la compétition sont les quarts de finale, en fonction de facteurs tels que l’endroit où les deux équipes se qualifient dans leurs groupes respectifs, et en supposant que les deux pays aillent jusque-là.