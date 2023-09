« L’hôtel tout entier a tremblé, le sol a bougé, les murs se sont fissurés et les portes des placards des chambres se sont ouvertes et se sont refermées avec force », se souvient Ofra de Dimona, l’un des nombreux Israéliens actuellement au Maroc, et a commenté le tremblement de terre meurtrier. qui a frappé vendredi soir.

Lorsque le tremblement de terre a frappé, Ofra dînait du Shabbat avec de la nourriture casher et des chansons.

« Je crois que nous avions la protection divine », a déclaré Ofra, dont le témoignage a été partagé avec le journal partenaire du Jerusalem Post : Maariv. « Les ambulances transportent un grand nombre de blessés. À seulement 600 mètres de notre hôtel, des bâtiments se sont effondrés, dont une mosquée.

« Après un tel désastre, il est impossible de savoir de quoi demain sera fait. Nous devons apprécier chaque instant de la vie. Les téléphones n’ont pas arrêté de sonner ; tout le monde en Israël, y compris la famille, les amis et les collègues, exprime son inquiétude et son soutien. Il n’y a pas de mots pour décrire l’immense solidarité que nous recevons de notre pays.

Yosef, un Israélien vivant dans le pays, a raconté : « nous n’avons pas dormi la nuit dernière ; il y a eu un tremblement de terre. Au début, nous ne comprenions pas ce qui se passait. Puis, tout à coup, nous avons entendu des bruits de course et de cris, et nous avons réalisé que les gens fuyaient. C’est à ce moment-là qu’on a compris que la situation empirait.»

« Les maisons tremblaient et il y avait une sensation d’instabilité, comme si une personne ivre se balançait. Les lumières se sont éteintes, les bâtiments se sont effondrés et des personnes sont mortes. C’est un désastre majeur. Le choc est grand ; mes enfants ont peur, surtout ma plus jeune fille à la maternelle.

Il a expliqué cette expérience déchirante : « Beaucoup de gens ont peur et il existe un sentiment d’incertitude. C’est vraiment un signe du ciel pour nous. C’est effrayant; les gens le relient à la tradition et à la culture.

Aide aux victimes du tremblement de terre

Nechama Guinness, PDG de l’organisation étudiante d’Eilim, a décrit ces moments dramatiques : « Vers la fin du repas du vendredi soir, comme tout le monde, nous avons vécu le tremblement de terre qui a frappé de plein fouet. Nous étions situés à l’intérieur de la synagogue, dans la vieille ville, dans une cour intérieure, nous n’avons donc eu aucune blessure physique. Cependant, il y avait un puissant sentiment de panique, surtout parmi les voisins d’ici, un très fort sentiment d’alarme.»

RUPTURE : Séisme majeur de magnitude 6,9 ​​au Maroc. Cette vidéo montre la panique qui éclate dans une discothèque alors que le sol commence soudainement à trembler. pic.twitter.com/Wo97KAFfTc – Visegrad 24 (@visegrad24) 8 septembre 2023

Elle a également parlé de leur assistance sur place : « Nous avons travaillé pour aider les nourrissons, les enfants et les mères ; tout le monde s’est installé dans la zone ouverte du centre-ville. Nous y sommes restés plusieurs bonnes heures, et le matin, nous sommes arrivés dans un hôtel qui a ouvert ses portes, permettant à des dizaines de touristes de se reposer avec des matelas et des couvertures et de prendre leur petit-déjeuner.

« S’il y a quelque chose de vraiment émouvant et d’exceptionnel, c’est l’accueil chaleureux que réserve ici le peuple marocain. Nous sommes en contact avec le ministère des Affaires étrangères et, bien entendu, nous serons heureux de contribuer de quelque manière que ce soit à la reconstruction et à la réhabilitation. Nous avons l’habitude d’être en première ligne », a-t-elle ajouté.