Il n’y a pas de meilleur moment pour voyager en Irlande que maintenant

Beaucoup d’entre nous tiennent une « liste de choses à faire » et d’endroits où voyager au cours de notre vie. L’Irlande figurait sur notre liste de destinations de voyage depuis des décennies.

Lorsque notre fils a déménagé là-bas pour travailler il y a quelques années avec sa femme et leurs deux filles, l’Irlande s’est naturellement retrouvée en tête de liste. Nous sommes allés deux fois sur l’île d’Émeraude au cours des deux dernières années.

Cependant, notre dernier voyage a été très différent du premier pour deux raisons principales : l’introduction de vols sans escale de Tel Aviv à Dublin et l’ouverture récente du premier restaurant casher d’Irlande depuis 50 ans.

En mars, El Al a commencé à effectuer trois vols directs par semaine entre Ben Gourion et l’aéroport de Dublin. Il n’est plus nécessaire de changer d’avion en Europe. Ceci est particulièrement utile lorsque vous voyagez avec de jeunes enfants.

Quelques semaines plus tard, le premier restaurant casher ouvrait ses portes à Dublin depuis plus d’un demi-siècle. Il s’appelle Deli 613 et est exploité par Chabad d’Irlande. C’est un restaurant de viande proposant des options parve et même végétaliennes.

LE DÉLICIEUX sandwich au bœuf salé chez Deli 613 casher de Dublin. (crédit : Deli 613)

Ils servent un merveilleux sandwich au bœuf salé (un favori du public) ainsi que des plats israéliens tels que le falafel, le shwarma et le houmous. Ceux qui aiment les plats juifs traditionnels peuvent toujours commander du saumon fumé sur un bagel (pas de fromage à la crème), du foie haché avec des oignons et même un latke de pommes de terre.

Le restaurant se trouve également être la Chabad House of Ireland. Si vous recherchez un délicieux repas de Shabbat cuisiné par les chefs de Deli 613, inscrivez-vous sur le site Web de Chabad Ireland. À un peu plus d’une demi-heure de marche se trouve la seule synagogue orthodoxe d’Irlande, la Congrégation hébraïque de Dublin. C’est une communauté petite mais très chaleureuse qui accueille des invités de l’extérieur de la ville le vendredi soir et le samedi matin.

L’office de Shabbat pendant la journée est suivi d’un petit kiddouch ouvert à tous. Vous pouvez même organiser un séjour dans un hôtel voisin, qui propose des dispositions spéciales pour les clients attentifs, comme une clé mécanique et une porte manuelle pour entrer et sortir du bâtiment. Sachez simplement qu’il n’y a pas d’érouv à Dublin.

Dublin est une ville merveilleuse pour faire du tourisme. La meilleure façon de se déplacer est d’acheter une Leap Card, similaire à notre carte Rav-Kav. Ceux-ci peuvent être initialement achetés auprès de nombreux agences de presse locales, et vous pouvez toujours ajouter de l’argent ultérieurement.

Pour de nombreux touristes, le premier arrêt est le célèbre Livre de Kells au Trinity College. Ensuite, assurez-vous de visiter la longue salle de l’ancienne bibliothèque. Veuillez noter que tous les livres ont été retirés temporairement afin de permettre la remise à neuf des étagères.

Si l’histoire irlandaise vous intéresse, votre prochain arrêt devrait être Dublinia, décrite comme « l’histoire vivante du Dublin viking et médiéval ». Vous pouvez marcher là où les Vikings marchaient auparavant, puis entrer dans le Dublin médiéval.

La plupart d’entre nous ont appris dans nos cours d’histoire mondiale la famine irlandaise de la pomme de terre de 1845 à 1852. Plus d’un million de personnes sont mortes tandis qu’un autre million a émigré pour éviter la famine. En 1855, un autre million de personnes fuirent le pays. Beaucoup ont navigué vers l’Écosse, le Canada et les États-Unis.

Une réplique exacte de l’un de ces bateaux, le Jeanie Johnston, se trouve à quelques minutes du musée de l’émigration irlandaise. La visite du navire est à la fois éducative et divertissante, remplie des nombreuses histoires de ces passagers désespérés qui tentent simplement de s’échapper vers un endroit plus sûr. Vous pouvez acheter un billet combiné comprenant l’entrée au navire ainsi qu’au musée, également connu sous le nom d’EPIC.

LE ‘JEANIE JOHNSTON’ au Musée de l’émigration irlandaise. (crédit : Wikimedia Commons)

L’EPIC est une expérience unique qui à la fois commémore les millions d’Irlandais, hommes et femmes, qui ont émigré au fil des années et célèbre ensuite les contributions des quelque 60 millions de descendants de sang irlandais au monde (histoire, culture, sports, etc.).

Ils sont très fiers de revendiquer la famille Herzog, qui comprend le deuxième grand rabbin d’Israël et deux de nos présidents, comme Irlandais. Je n’ai jamais vraiment considéré les Beatles comme un groupe de rock irlandais, même si j’ai appris que John Lennon, Paul McCartney et George Harrison étaient tous d’origine irlandaise.

J’espère que nous n’ouvrirons jamais un musée de la Yerida en Israël, célébrant les contributions des Israéliens à travers le monde. Imaginez visiter l’exposition Gal Gadot dans un tel lieu.

Pour découvrir l’histoire irlandaise plus récente, visitez le General Post Office, qui fut le centre du soulèvement de Pâques en 1916. Découvrez comment un groupe d’hommes et de femmes voulaient apporter des changements alors que l’Irlande était encore sous domination britannique.

Après l’échec de la rébellion, deux semaines plus tard, 14 de leurs dirigeants furent exécutés à la prison de Kilmainham. Quelques années plus tard, l’Irlande a souffert d’une guerre civile de 10 mois au cours de laquelle un frère a combattu son frère dans l’armée du gouvernement provisoire irlandais contre l’armée républicaine irlandaise.

Les prisonniers provisoires ont été exécutés par les soldats du gouvernement dans cette même prison. Cela fait penser à ce qui se serait passé en 1948 après l’attaque d’Altalena par Tsahal si Menachem Begin n’avait pas dit à ses combattants de l’Irgoun de déposer les armes.

S’amuser à Dublin

OK, ASSEZ de sérieux. Et le côté ludique de la capitale irlandaise ?

Dublin est un endroit idéal pour boire des boissons alcoolisées fabriquées localement et écouter de la musique irlandaise authentique. Il faut visiter les pubs, dont le Brazen Head, « le plus vieux pub d’Irlande », ainsi que le Darkey Kellys. Les deux endroits proposent de nombreuses boissons et de merveilleux chants irlandais.

Pour plus d’expériences musicales, assurez-vous d’essayer la soirée dansante irlandaise au Merchants Arch Bar. Ma femme et moi avons passé un après-midi amusant à apprendre quelques danses irlandaises de base (pas assez pour auditionner pour le casting de Riverdance), à ​​chanter de nombreux classiques de la musique irlandaise tels que Molly Malone et à regarder un spectacle spectaculaire mettant en vedette des danseurs irlandais professionnels.

Le soir, nous avons fait une tournée des pubs musicale irlandaise traditionnelle. Ce programme est dirigé par deux musiciens professionnels qui interprètent des airs et des chansons tout en racontant l’histoire de la musique irlandaise.

Assez parlé de musique ! Et la boisson ?

L’attraction touristique la plus visitée d’Irlande est la Guinness Storehouse, la maison de la bière emblématique de l’Irlande. L’entrée comprend une visite libre de la brasserie ainsi qu’un arrêt dans les salles de dégustation de bière Guinness.

Si vous aimez les alcools plus durs, assurez-vous de visiter la distillerie Jameson. Un arrêt comprend une visite entièrement guidée ainsi qu’une dégustation comparative de whisky. Veuillez ne pas conduire après vous être arrêté à l’une de ces attractions et soyez prudent lorsque vous traversez la rue. N’oubliez pas que le trafic en Irlande viendra dans l’autre sens, tout comme au Royaume-Uni.

Beaucoup de gens nous ont demandé si nous trouvions les Irlandais antisémites. Au cours des trois semaines que j’ai passées en Irlande, j’ai toujours porté une kippa et je n’ai jamais eu une seule expérience négative. J’ai trouvé les gens très sympathiques et en voyant ma kippa, certaines ont partagé des histoires de sœurs qui avaient travaillé pendant un an dans un kibboutz ou de frères qui avaient servi avec la FINUL au Liban tout en prenant des congés militaires amusants dans diverses villes israéliennes.

Même si le gouvernement irlandais lui-même est assez critique à l’égard de notre pays, les personnes que j’ai rencontrées ne semblent pas avoir de problèmes avec nous. Dans la mesure où les Irlandais se considèrent comme des victimes de l’oppression britannique, ils semblent se tourner vers les opprimés, sympathisant ainsi dans notre cas avec les Palestiniens.

La première fois que nous sommes allés en Irlande, c’était juste après l’invasion de l’Ukraine par les Russes. Il y avait probablement plus de drapeaux ukrainiens flottant à Dublin qu’à Kiev.

J’ai hâte de retourner en Irlande. Peut-être que je te rencontrerai même dans l’un des pubs ? Nous applaudirons une gigue irlandaise et commanderons chacun une pinte. Les boissons sont pour moi !

L’écrivain est musicien et éducateur vivant à Jérusalem avec sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Il convient de noter qu’il n’était l’invité de personne et qu’il payait tout.