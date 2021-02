À la mi-août de l’année dernière, Alexander Pylchenko a fait des commentaires qui allaient plus tard changer sa vie et mettre fin à sa carrière.

L’avocat s’exprimait alors que des manifestations éclataient dans l’ancien État soviétique de Biélorussie à la suite d’une élection présidentielle contestée.

Alexander Loukachenko, surnommé le dernier dictateur d’Europe, a été déclaré avoir recueilli 80% des voix lors du scrutin du 9 août.

Ses détracteurs ont crié au scandale et l’ont accusé d’avoir truqué l’élection. Des milliers de personnes ont envahi les rues. Puis vint une répression policière contre les manifestants.

«J’ai fait des remarques [to the press] sur la violence sans précédent utilisée par la police et les forces de sécurité contre des manifestants pacifiques; sur l’inaction de l’État dans l’arrêt de la violence; sur l’inaction des forces de l’ordre dans les situations où il y avait des raisons claires d’ouvrir des enquêtes pénales; sur les pouvoirs des responsables de l’application de la loi qui auraient pu être utilisés pour prévenir la violence et tenir les auteurs responsables », a déclaré Pylchenko à Euronews.

Pylchenko est avocat dans le système judiciaire biélorusse depuis 30 ans. Mais ces remarques fatidiques ont changé la donne.

Juste avant Noël, la commission de qualification du ministère de la Justice a tenu une audience au cours de laquelle Pylchenko a été radié.

Mais l’homme de 55 ans n’est pas le seul de son secteur à avoir été ciblé.

Maxim Znak et Ilya Salei sont les avocats de l’éminente figure de l’opposition Maria Kalesnikava, qui avait initialement dirigé la campagne électorale de Viktor Babariko, qui avait voulu défier Loukachenko lors du scrutin présidentiel d’août. Mais, lorsqu’il a été arrêté avant les élections, l’empêchant de se présenter, Kalesnikava s’est associé à Sviatlana Tsikhanouskaya. Après le vote contesté, Kalesnikava a été arrêté après avoir refusé de quitter le pays.

Znak et Salei, comme leur client, ont également été arrêtés sur la base d ‘«actions visant à nuire à la sécurité nationale de la République du Bélarus». Ils sont deux des 187 personnes que l’ONG de défense des droits de l’homme Viasna (Spring) considère comme politiques. les prisonniers.

« Pas de juges indépendants sous une dictature »

Alors que certains peuvent lier la radiation et les arrestations à une répression post-électorale de l’opposition à Loukachenko – qui a vu des manifestants, des journalistes et même des musiciens ciblés – d’autres pensent que cela expose un problème à long terme en Biélorussie.

« Je ne pense pas que nous devrions utiliser le mois d’août comme point de départ pour ces cas, des épisodes similaires se sont produits auparavant », a déclaré Kanstantsin Dzehtsiarou, professeur de droit des droits de l’homme à l’Université de Liverpool. « La tendance est beaucoup plus large que ces trois cas. et bien que dans de nombreux cas, les autorités ne vont pas jusqu’à la révocation de la licence, il existe de nombreux exemples de censure, d’influence et d’hostilité à l’égard des avocats de la défense travaillant dans des affaires dites politiques.

« En tant qu’avocats, on nous a enseigné que tout doit être fait selon la loi », a déclaré Pylchenko. « Comment pouvons-nous travailler dans cette situation? Nous devrions soit prétendre que la loi est respectée, soit être indignés de l’incapacité de travailler. J’ai osé montrer mon indignation. Ils ont essentiellement déclaré «Si vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions, vous ne travaillerez pas du tout» et m’ont privé de la licence.

«Sous une dictature, il ne peut y avoir de juges et de tribunaux indépendants. Notre pays ne fait pas exception. Il est conçu en [such] une manière qu’il n’y a qu’une seule personne qui ait le pouvoir de prendre des décisions – le président, sans aucune limite à son maintien au pouvoir. «

‘Pas de justice, pas de justice’

Dzehtsiarou pense que le système judiciaire était défectueux depuis le début et qu’il est un vestige du passé soviétique du pays.

« On peut difficilement dire qu’il y a un état de droit en Biélorussie en ce moment », a ajouté Dzehtsiarou. « Il y a l’état du pouvoir, peut-être l’état de nécessité, mais pas l’état de droit. Une forme de loi n’existe que pour les personnes mais elle n’existe pas pour les autorités. Les décisions dans les affaires dites politiques sont prédéterminées, les décideurs ne sont guère indépendants.

«Il est devenu absolument évident qu’il n’y a ni justice ni système judiciaire. Le fait que des policiers masqués fournissent des preuves génériques envoyant des personnes en prison pendant 10 ou 15 jours montre qu’il n’y a pas de justice indépendante dans les affaires politiques. Presque aucune des affaires portées devant les tribunaux bélarussiens n’est acquittée et le système penche fortement vers la condamnation.

«Ces affaires sont bien connues et leur objectif principal est peut-être d’empêcher d’autres avocats de s’engager activement dans des affaires politiques.»

Néanmoins, les avocats de la défense en Biélorussie ne sont pas entièrement redondants, selon Dzehtsiarou. Il a dit qu’ils jouent un rôle pour rendre les choses plus justes qu’elles ne le seraient autrement. Bien qu’ils ne puissent pas annuler les condamnations ou acquitter des innocents, ils jouent toujours un rôle dans l’introduction d’une mesure de transparence dans le système lui-même, a-t-il ajouté.

« Dans le grand schéma des choses, cela ne changera peut-être pas toute l’histoire, mais cela fait une différence sur ce que le procureur peut faire parce qu’avoir un avocat là-bas signifie que tout ce que le procureur fait peut être rendu public », a déclaré Dzehtsiarou.

«Avoir une personne là-bas limite la capacité du procureur de falsifier des documents, de mettre des mots dans la bouche de l’accusé, etc. C’est toujours une question de degré – dans d’autres pays, un bon avocat peut vous aider à gagner le procès. En Biélorussie, ce n’est probablement pas le cas. Cependant, avoir un bon avocat peut aider à éliminer les irrégularités des procureurs et de la police.

«Habituellement, les avocats comprennent l’impossibilité de briser le système existant et comptent tirer le meilleur parti des mauvais résultats.»

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.