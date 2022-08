«Il n’y a pas de jugement», à Arena of Hope dans le Streator rural – Shaw Local

Aller dans une église où le pasteur prêche dans un jean en lambeaux et une chemise boutonnée met Kathy Seanard à l’aise.

“Il n’y a pas de jugement”, a déclaré la femme Dana. “Viens comme tu es.”

La mission de Brush Arbor Meeting Cowboy Church, 111 Third St., à Long Point et son Arena of Hope, à environ 10 miles au sud-est de Streator, près de Cornell – fondée par le pasteur Bill Kehoe – mêle le christianisme et les principes de l’Occident.

L’église de réunion de Long Point est un bâtiment traditionnel avec un service à 10 heures tous les dimanches, mais l’Arena of Hope, organisée à 13 heures tous les deux samedis, comprend une interaction avec des chevaux, des mustangs sauvages et d’autres animaux d’élevage de la ferme de Kehoe.

Seanard a déclaré que l’expérience de l’équitation et des soins aux chevaux est libératrice.

“De cette façon, cela vous rapproche de Dieu”, a déclaré Seanard, notant qu’une tâche simple, comme brosser les chevaux, peut la détendre et apporter une paix intérieure.

Kehoe a déclaré qu’il avait créé l’église des cow-boys pour éliminer les barrières. Lorsqu’il travaillait dans les forces de l’ordre, il a déclaré que ses pairs lui disaient qu’ils n’avaient pas les moyens d’aller à l’église, à cause des contributions demandées à la congrégation, ou qu’ils n’étaient pas du genre à s’habiller le dimanche.

Kehoe accueille toutes les dénominations, laissant un seau près de l’entrée pour les dons avec la philosophie “Dieu s’en occupera pour nous”.

Audrina Hewitt, de Streator rural, s'occupe d'un cheval à l'Arena of Hope le jeudi 25 juillet 2022. La famille de Hewitt assiste régulièrement et aide l'église de cow-boy dans la campagne de Cornell.

L’Arena of Hope, une extension de l’église Brush Arbor Cowboy, située à East 2800 N. Road et North 1000 E. Road, est destinée à inspirer les gens à monter et à prendre soin des chevaux, en raison de la confiance qui peut découler de l’expérience . Les mustangs Butch et Sundance mettent du temps à établir la confiance avec les gens, mais le processus d’établissement de cette confiance implique l’apprentissage de compétences telles que la patience et la gentillesse. Kehoe invite les personnes qui se remettent d’une dépendance, qui vivent un deuil ou qui souffrent d’anxiété à mettre leurs sentiments à l’aise et à tirer parti de leurs réalisations.

Kehoe parle ouvertement de Jésus, a déclaré Seanard, mais ce n’est pas sous pression. Les participants peuvent prendre les leçons et les mettre dans leur propre perspective.

“Il le rend compréhensible”, a déclaré Seanard. “Les gens qui normalement ne vont pas à l’église viendront ici, parce que c’est accepter.”

L’Aréna de l’Espoir accueille également les familles.

Kehoe, qui a également travaillé comme pompier et dans les services correctionnels, a ouvert l’église en décembre 2020.

La semaine dernière, l’Arena of Hope a été visitée par des missionnaires de l’église Leon River Cowboy à Eastland, au Texas, dirigée par Robert Whitefield – fournissant un exemple de l’église que Kehoe est en train de construire.

Le fils de Bill Kehoe, Tucker, monte un cheval dirigé par un missionnaire de la Leon River Cowboy Church à Eastland, Texas, le jeudi 25 juillet 2022, à l'Arena of Hope dans la campagne Cornell.

Les missionnaires ont organisé des activités, dont une qui invitait petits et grands à monter un cheval gonflable sur un bâton autour de barils et de perches et à toucher la chèvre à la fin du parcours. Des médailles et des bracelets ont été remis à tous les participants.

L’exercice a suscité beaucoup de rires et de sourires, une compétition pour enregistrer le meilleur temps et a mis tout le monde à l’aise avant un court sermon.

Après l’exercice, Whitefield a utilisé la cantine d’un cow-boy comme métaphore pour construire une relation avec Jésus.

Kehoe a déclaré que le but ultime est que l’église rencontre les gens là où ils se trouvent.

“Je veux que les gens se sentent à l’aise, peu importe d’où ils viennent.”