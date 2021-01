Engagé, mais pas exclusif.

Le mardi 26 janvier, HBO Max a publié une bande-annonce pour son nouveau long métrage documentaire, Il n’y a pas de «je» en trio, qui suit un couple nouvellement fiancé alors qu’il se lance dans une relation ouverte.

« C’est Zoe, c’est une actrice et c’est moi, Ollie. Je fais des films », réalisateur et star Jan Oliver Lucks commence dans la bande-annonce ci-dessous. « Nous nous sommes fiancés il y a un an et entretenons une relation ouverte depuis trois mois. »

Bien que Zoe et Ollie soient peut-être «amoureux», comme le prétend l’aperçu, ils sont ne pas exclusif. Cela est clairement indiqué alors que la bande-annonce taquine de nombreuses connexions, y compris le « premier trio » du couple.

Sur les raisons pour lesquelles le duo a choisi d’explorer le polyamour, Ollie explique: « L’idée est de mettre en évidence une alternative à la monogamie. Que vous puissiez avoir votre gâteau et le manger aussi. »

Pourtant, Ollie avertit: « C’est comme ça que ça a commencé de toute façon. »

Bien qu’Ollie mentionne insister sur «certaines règles», il se retrouve avec «une petite amie ainsi qu’une fiancée».