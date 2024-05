Il n’y a pas de génocide à Gaza – Biden – RT World News

Le président américain Joe Biden a rejeté toute idée selon laquelle l’opération militaire en cours par Israël à Gaza pourrait être qualifiée de génocide, et a réitéré le soutien de Washington aux efforts de Jérusalem-Ouest pour éliminer le Hamas alors qu’il organisait un événement du Mois du patrimoine juif américain à la Maison Blanche.

Lundi, le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant – ainsi que les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri et Ismail Haniyeh – de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité ». S’exprimant à la Maison Blanche plus tard dans la journée, le président Biden a condamné la décision de la CPI ainsi que les allégations distinctes de la Cour internationale de Justice de l’ONU selon lesquelles les actions d’Israël à Gaza pourraient être génocidaires.

« Laissez-moi être clair, contrairement aux allégations contre Israël formulées par la Cour internationale de Justice, ce qui se passe n’est pas un génocide. Nous rejetons cela. » » a déclaré Biden.















Le 7 octobre, des combattants du Hamas ont mené une incursion en Israël, qui a fait environ 1 200 morts et 250 prises en otages. Le gouvernement israélien a répondu en lançant une opération militaire à grande échelle à Gaza qui, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne, a tué plus de 35 000 personnes et blessé près de 80 000 autres. Israël s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à l’élimination complète du Hamas.

« Nous sommes aux côtés d’Israël pour éliminer Sinwar et le reste des bouchers du Hamas. » Biden a déclaré lundi. « Nous voulons la défaite du Hamas. Nous avons travaillé avec Israël pour y parvenir.

En janvier dernier, une décision provisoire de la CIJ, la plus haute juridiction de l’ONU à La Haye, a ordonné à Israël de prendre des mesures pour prévenir le génocide et améliorer les conditions humanitaires de la population de Gaza. La plainte, déposée par l’Afrique du Sud à la fin de l’année dernière, accuse Jérusalem-Ouest d’avoir commis des crimes de guerre systématiques dans la région palestinienne. L’Irlande a annoncé en mars qu’elle soutiendrait la cause de Pretoria, qualifiant les actions d’Israël à Gaza de « violation flagrante et massive du droit international humanitaire ». La semaine dernière, l’Égypte a également appelé Israël à « se conformer à ses obligations en tant que puissance occupante ».