Il n’y a pas de féministes masculines | Vue

La première fois que je me souviens d’avoir vraiment pleuré comme si ma vie en dépendait, c’était au milieu des années 1980. Mon père, l’écrivain africain Ngugi Wa Thiong’o, était en exil depuis un an ou deux à cause de ses écrits politiques. Nous étions perpétuellement fauchés et constamment harcelés par le gouvernement kenyan. Les choses étaient donc difficiles à la maison.

Un matin, ma sœur et moi avons commencé à nous disputer pour un morceau de mandazi, une sorte de pain frit. C’était trop pour ma mère, alors elle s’est enfermée dans sa chambre et s’est mise à pleurer. Ma sœur et moi nous sommes tenus à sa porte et avons pleuré aussi. Nous ne pouvions plus nous résoudre à manger le mandazi, alors nous avons bu du thé et sommes allés à l’école. Je me demande souvent maintenant si j’ai pleuré à cause de la faim à l’époque ou parce que je me voyais comme un futur homme incapable de subvenir aux besoins de sa famille.

Dans mon esprit, j’ai grandi dans une maison féministe. Sept enfants – quatre garçons et trois filles – avec un père en exil et deux grands-pères décédés, nous formions une famille maintenue ensemble par notre mère et nos deux grands-mères. Ma grand-mère paternelle cachait des balles pour mon oncle, qui avait rejoint la résistance armée contre la domination coloniale britannique dans les années 1950. Elle nous racontait des contes populaires et des histoires sur la résistance. Certaines des histoires étaient drôles, comme celle sur mon père qui se recroquevillait lorsque son frère aîné lui rendait visite, parce qu’il avait peur de ses dreadlocks. Il y avait aussi celui au sujet de mon oncle risquant d’être arrêté pour rentrer à la maison et souhaiter bonne chance à mon père aux examens nationaux. Mon oncle avait raison de le faire, car mon père grandirait pour devenir candidat au prix Nobel de littérature. Mon autre grand-mère était l’incarnation de l’indépendance. Elle était féroce, aimante, une chrétienne inconditionnelle et une partisane de longue date des lutteurs noirs dans les matchs de la WWE à la télévision. Un de nos voisins était une femme mariée à une autre femme. Parmi notre peuple, les Gikuyu, les femmes pouvaient se marier. Certes, c’était strictement patriarcal, où une femme de moyens épousait une femme plus pauvre, devenant un homme de facto. Nous avons tout pris pour acquis.

Alors, malgré cette éducation féministe organique, comment suis-je devenu un «homme»? Cela s’est produit tôt un matin, alors que j’avais environ 14 ans. Mon oncle nous a conduits, moi et mes cousins, chez notre médecin de famille. Je me souviens du craquement des ciseaux sur mon prépuce, qui avait été engourdi par une anesthésie locale, et du médecin disant: «nous avons un saignement». Il a jeté le morceau de prépuce dans un réceptacle et m’a recousu. Mes cousins ​​et moi étions devenus des hommes de la même riika (agemates). À la maison, j’avais maintenant ma propre chambre et, peu de temps après, j’ai pu emménager dans ce que nous appelions une cabine – un espace réservé aux hommes circoncis. Alors, juste comme ça, j’étais un homme. Avec la douleur d’une érection matinale s’étirant contre les sutures de la circoncision, j’étais un homme souffrant. La pire chose que vous puissiez faire pendant la circoncision et la guérison est de pleurer. Alors j’ai pris la douleur comme un homme.

Je me souviens aussi de la dernière fois où je me suis effondré et j’ai pleuré. C’était il y a quelques années. Ma famille et moi bougions et parcourions mes affaires dans mon bureau, quand je suis tombé sur un vieux passeport avec une photo en noir et blanc de ma mère. Elle aurait eu environ dix-neuf ans sur la photo. Elle ne souriait pas, mais c’est son regard, déterminé et pourtant vulnérable, qui m’a brisé. Bien sûr, alors même que je pleurais, je savais que je la voyais à travers mes yeux aujourd’hui. Les questions dans mon esprit étaient: «A-t-elle senti d’une manière ou d’une autre ce qui allait devenir sa vie?» «Les joies et les tragédies, et que dans vingt ans, elle mourrait finalement du sida?»

Avec tout ce que je sais maintenant sur le fait d’être un homme, que dirais-je à ma fille de dix ans (à qui nous avons donné le nom de sa grand-mère)? Je lui dirais de se battre! Battez-vous toujours, et soyez toujours vigilant, car derrière le plus patriarcal ou féministe des hommes, il y a un homme. Oui, c’est intersectionnel et interconnecté, mais la valeur par défaut est de récompenser le patriarcat.

Être un homme – masculinité, sexisme et patriarcat – est une industrie de plusieurs billions de dollars. C’est une idéologie qui nourrit le profit de l’humanité et institutionnalise l’exploitation des femmes – selon Oxfam, le travail non rémunéré des femmes ajoute au moins 10 800 milliards de dollars à l’économie.

Avec ce que je sais maintenant de moi-même et de la masculinité, je dirais à ma fille qu’il n’y a pas de vraies féministes masculines. Idéologiquement, je m’aligne sur le féminisme noir radical à travers les ‘Angela Davis et Audre Lordes’ du monde. Mais il est si facile d’être aveugle et de profiter d’un système conçu pour les hommes. La valeur par défaut est nous. Alors je lui dirais qu’il n’y a finalement pas de féministes masculines, seulement des dénonciateurs.

Alors combattez-les tous, pour nous tous!

Mukoma Wa Ngugi est professeur agrégé d’anglais à l’Université Cornell et auteur de The Rise of the African Novel: Politics of Language, Identity and Ownership, des romans Mrs Shaw, Black Star Nairobi, Nairobi Heat, et de deux livres de poésie, Logotherapy et Hurling Words at Consciousness. Unbury Our Dead With Song (un roman sur les musiciens de Tizita en compétition) est à paraître de Cassava Republic Press (automne 2020).

