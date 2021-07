« Il n’y a pas de drogue »: le manager défend la combattante de l’UFC Agapova après que son rival Moroz a fait des allégations d’abus et de comportement sauvage

Dans une récente interview avec MMA Vestnik, la combattante ukrainienne Maryna Moroz a accusé Agapova d’avoir été expulsée de son gymnase de la Top Team américaine après un comportement bizarre et dangereux.

« Elle dit : ‘Je n’ai pas d’argent pour la nourriture, je n’ai pas ça. Oh, aide-moi' » Moroz commença.

« Elle a détruit sa voiture dans un état drogué. Dans l’ensemble, une personne très intéressante.

« Elle a été expulsée de deux gymnases, et à American Top Team, elle a menacé les gars, et cela a été filmé.

« Elle était sous l’influence de drogues, elle a menacé les gars et elle a été expulsée du gymnase. Parce qu’elle menaçait de poignarder [people] et ainsi de suite, » Moroz poursuivit.

« [She] a également harcelé la femme d’un combattant, qui est enceinte – elle a également menacé de poignarder [her]. En général, la police l’a déjà appelée quatre fois ici. Elle a cassé les portes. Et c’est tout – Mariya Agapova, la junkie de l’UFC…

« Et quand l’entraîneur a dit que je devais être à deux avec elle, j’ai répondu que je ne pouvais pas travailler avec elle – elle était folle. Elle se comporte de manière inappropriée.

« Elle peut balancer son coude pour vous frapper, puis dire ‘Oh, je suis désolé. Je ne comprends pas.’ [She’s ] juste une personne inadéquate.

« Et oui : elle a été expulsée du gymnase parce qu’elle s’est comportée de manière inappropriée », Moroz ajouté.

Défendant son combattant, cependant, le manager d’Agapova, Alex Davis, a envoyé une déclaration à MMA Fighting.

« Mariya a traversé des moments difficiles », a-t-il admis à propos du jeune de 24 ans.

« Elle était toute seule [in the US], mais maintenant qu’elle a suivi une thérapie, elle va beaucoup mieux et elle s’entraîne déjà pour un combat. Cela n’avait rien à voir avec la drogue. Absolument rien. »

« C’est la vie privée de Mariya que nous n’allons pas faire de problème pour rendre sa vie privée publique. Elle est venue aux États-Unis du Kazakhstan, elle a traversé des moments difficiles, elle a eu des crises, elle a suivi une thérapie, elle va très bien. , très bien maintenant.

« Elle s’entraîne déjà pour un combat. Il n’y a pas de drogue. Cela n’a rien à voir avec ça », David a doublé, avant de signer.

Et bien qu’il n’ait pas confirmé qu’Agapova avait quitté l’emblématique salle de sport American Top Team qui abritait des pur-sang tels qu’Amanda Nunes et Tyron Woodley, il semble qu’elle s’est entraînée avec l’ancien challenger du titre des poids welters Colby Covington’s MMA Masters depuis au moins mai.