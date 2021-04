Il n’y a pas de domaine plus chaud à Wall Street que l’ESG avec des fonds axés sur le développement durable avoisinant les 2000 milliards de dollars

Les fonds axés sur le développement durable ont attiré des entrées record au cours du premier trimestre, portant les actifs mondiaux sous gestion dans les fonds ESG à près de 2000 milliards de dollars, selon un rapport de Morningstar publié vendredi.

Cette hausse souligne la dynamique derrière l’investissement ESG, ou lorsque les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte. Les actifs de ces types de fonds ont dépassé pour la première fois 1 billion de dollars au deuxième trimestre de 2020.

Les fonds durables mondiaux ont attiré un montant record de 185,3 milliards de dollars au premier trimestre 2021, en hausse de 17% d’un trimestre à l’autre. Globalement, les actifs des fonds ESG ont bondi de 17,8% par rapport au quatrième trimestre 2020.

«2021 a commencé là où 2020 s’est arrêtée avec une demande record d’options d’investissement durable à travers le monde», a noté Hortense Bioy, directeur mondial de la recherche sur le développement durable chez Morningstar.

L’Europe a représenté plus de 79% du total des flux de fonds, bien que d’autres régions allouent de plus en plus aux fonds ESG.

Aux États-Unis, les fonds axés sur le développement durable ont attiré près de 21,5 milliards de dollars d’entrées nettes, un nouveau record. Ce chiffre a plus que doublé d’une année à l’autre, contre 10,4 milliards de dollars au premier trimestre de 2020, et était environ cinq fois plus élevé que les flux du premier trimestre de 2019.

Selon Morningstar, les cinq fonds qui ont attiré le plus d’entrées au premier trimestre étaient: iShares Global Clean Energy ETF, iShares ESG Aware MSCI USA, First Trust Nasdaq Clean Edge GreenEnergy, iShares ESG Aware MSCI EAFE et iShares ESG Aware MSCI EM.