“Il n’y a pas de chez-soi”: un homme qui a perdu sa femme et son fils poignardé par James Smith vit toujours à l’hôtel

Brian (Buggy) Burns dit que ce sont les petites choses qui lui manquent le plus, comme s’asseoir et prendre un café avec sa femme presque tous les matins depuis plus de trois décennies.

Depuis que sa femme, Bonnie, et son fils Gregory ont été tués dans une attaque à l’arme blanche, le café n’a plus le même goût. Les blagues n’ont pas été aussi drôles.

Et, dit Burns, il n’y a pas de chez-soi.

« Ça me manque de lui parler et de plaisanter », dit Burns en retenant ses larmes. “Je m’assurerais d’avoir son café pour elle avant qu’elle n’aille travailler.”

L’homme qui a brandi le couteau le 4 septembre était Myles Sanderson, qui a poignardé à mort 10 personnes sur la nation crie de James Smith ce matin-là, dont son propre frère Damien. Il a également tué un homme dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan, et en a blessé plusieurs autres lors du saccage sans merci.

Sanderson, 32 ans, est décédé plus tard en garde à vue.

“Ça fait toujours mal”, dit le chef

Les maisons sont devenues des scènes de crime sur la Première Nation d’environ 1 900 personnes à 170 kilomètres au nord-est de Saskatoon. Même après le départ de la police, certaines familles dévastées par le massacre ne peuvent imaginer retourner dans ces maisons.

« Ça fait toujours mal », dit le chef de la nation crie de James Smith, Wally Burns.

Il s’attend à ce qu’il y ait quatre familles, dont celle de Brian Burns, qui ont du mal à décider de retourner dans leurs maisons. La Première Nation essaie de trouver des solutions, dit-il, notamment en fournissant des maisons prêtes à emménager qui peuvent être placées sur un site mais qui n’ont pas de sous-sol.

Mais le chef dit qu’il dépend du financement d’Ottawa.

“C’est un processus lent avec le gouvernement.”

Services aux Autochtones Canada financera quatre maisons, a déclaré Matthew Gutsch, porte-parole du ministère. Cependant, en raison des conditions hivernales, ils pourraient ne pas être prêts à être utilisés avant le printemps prochain, a ajouté Gutsch dans un e-mail.

En attendant, il a déclaré que le département fournirait un financement aux familles qui ne peuvent pas retourner dans la communauté.

Services aux Autochtones Canada a déclaré qu’un total de 17 maisons avaient été endommagées pendant le saccage. Un financement est également fourni pour nettoyer, restaurer et réparer ceux qui ne seront pas remplacés, a déclaré Gutsch.

Brûler, recommencer : Brûle

Les souvenirs dévastateurs de la mort de la femme et du fils de Brian Burns sont conservés dans les murs de leur maison.

Bonnie, 48 ans, et Gregory, 28 ans, surnommé “Jonesy” par la famille, ont tous deux été tués lors de l’attaque au domicile familial. Gloria Lydia Burns, une membre de la communauté âgée de 61 ans, est également décédée en essayant d’aider Bonnie, qui a appelé à l’aide depuis son domicile.

Il y avait trois autres enfants et deux petits-enfants à l’époque. Un autre fils de 14 ans a été poignardé mais a survécu.

Brian Burns dit que son fils tremble quand il pense à revenir.

Burns a construit la maison il y a sept ans. Après le massacre, il dit qu’il y avait du sang partout.

Maintenant, il veut le voir brûler et un monument et trois croix mis à sa place.

“Quand vous avez un meurtre dans votre maison, vous êtes censé brûler votre maison et recommencer”, dit-il. “Donc, je ne fais que suivre les coutumes et le protocole de mes habitudes traditionnelles.”

Depuis les coups de couteau, Brian Burns partage une chambre d’hôtel à Melfort, en Saskatchewan, à 40 kilomètres au sud de la Première Nation, avec ses trois fils, sa petite-fille et son petit-fils survivants.

“Nous en avons assez de la vie à l’hôtel. Nous en avons assez des plats à emporter”, dit-il. “Nous voulons juste des repas faits maison et une maison.”

Il dit qu’ils ont déjà reçu tellement de soutien et que cela signifie beaucoup pour sa famille. On lui a dit qu’ils obtiendraient une maison prête à emménager, mais il ne sait pas quand.

D’ici là, il espère trouver un logement à louer à Melfort pour que ses enfants puissent au moins vivre Noël dans une maison.

Pour sa femme, c’était une fête importante où tout le monde se réunissait pour partager de la nourriture et de l’amour, dit Brian Burns. Il y aura des sièges vides cette année, mais il dit qu’il fait de son mieux.

“Moi et Bonnie, on cuisinerait un gros repas”, dit-il en sanglotant. “Je vais m’assurer que ces garçons ont un cadeau. Je vais m’assurer qu’ils ont un repas de dinde. Ce sera peut-être dans une chambre d’hôtel, mais j’espère que non.”