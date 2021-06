Maintenant libère-nous

IL n’y a pas de cas de restrictions Covid au-delà du 5 juillet, sans parler de la date officielle de liberté du 19 juillet.

Les jabs ont sauvé 27 000 vies au Royaume-Uni et ont réduit le taux de mortalité à seulement 0,085% des cas. C’est comme la grippe.

Sajid Javid avait parfaitement raison de dire qu’aucune date de déverrouillage ne comporte aucun risque Crédit : PA

Le gouvernement attendait la preuve irréfutable des vaccins rompant le lien entre les cas et les hospitalisations et les décès.

Ce verdict est tombé.

Oui, les infections augmentent rapidement.

Ils peuvent être beaucoup plus élevés en trois semaines.

Mais cela ne peut pas justifier la poursuite des restrictions si seulement un petit nombre tombe gravement malade ou meurt.

Ce n’est pas la faute de Sajid Javid si, à ses débuts en tant que secrétaire à la Santé, il n’a pu que confirmer que le 19 juillet reste le Jour de la liberté.

Les marchands de malheur, dont sans aucun doute Matt Hancock, avaient déjà persuadé Boris Johnson de ne pas le présenter.

M. Javid a des instincts différents.

Il avait parfaitement raison de dire qu’aucune date de déverrouillage ne comporte de risque zéro – que nous devons vivre avec le virus mais que les restrictions doivent cesser.

Cela doit signifier la fin des masques, des règles de distanciation et de farces qui voient même l’auto-isolement à double piqûre et les enfants ont le cœur brisé lorsqu’un seul cas à l’école annule leur journée sportive.

Il incombe à M. Javid d’empêcher son patron de vaciller.

Pour s’assurer que le Premier ministre garde son sang-froid même lorsque les infections augmentent.

Et que les maniaques du contrôle qui nous enchaîneraient pendant des mois de plus soient déjoués.

Gauchers dans le caniveau

Regardez juste la gauche chaotique et haineuse se battre à Batley comme des rats dans un sac.

Les travaillistes craignent une défaite aux élections partielles contre les conservateurs jeudi.

Les travaillistes craignent une défaite aux élections partielles contre les conservateurs jeudi, mais George Galloway est leur véritable ennemi Crédit : AFP

Mais leur véritable ennemi est George Galloway, le brandon gauchiste qui recueille les votes musulmans uniquement pour vaincre Keir Starmer et installer un nouveau Corbyn.

Et tout a dégénéré dans la violence, l’homophobie et le racisme. . . alors que les conservateurs regardent perplexes.

Galloway dit que Starmer est doux avec Israël.

Des tracts travaillistes sèment la division entre Pakistanais et Indiens

De faux tracts sur le travail postés dans des maisons blanches se moquent de l’amour de Starmer pour les causes éveillées.

Leur candidate Kim Leadbeater est la sœur de Jo Cox, la députée qui avant son terrible meurtre en 2016 a déclaré aux Communes : « Nous avons bien plus en commun que ce qui nous divise.

Un message, malheureusement, perdu sur son propre parti.

Une fois Moore

RIEN n’est certain que la mort et les impôts, écrivait Benjamin Franklin en 1789.

Il semble maintenant également certain que dans n’importe quel tournoi de football majeur, l’Angleterre rencontrera l’Allemagne après la phase de groupes et sortira, probablement aux tirs au but.

Ce soir Harry, Raheem et les Lions doivent rugir comme les héros de Bobby Moore de 1966 Crédit : PA : Association de la presse

Cela dit, nous avons enfreint cette loi d’airain à Wembley en 1966.

Le Soleil l’a peut-être mentionné à l’occasion.

Et ce soir Harry, Raheem et les Lions doivent rugir comme les héros de Bobby Moore.

Pas de pression les gars

Mais si le football revient à la maison, c’est là que son voyage commence vraiment.

Sortez et entrez dans l’histoire !