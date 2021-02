Il n’y a pas de «campagne nationale géante» pour l’éducation sur le vaccin COVID-19. Pourquoi? Les experts disent qu’il existe un meilleur moyen.

Si vous attendiez une grande campagne nationale vous disant que les vaccins COVID-19 sont sûrs et que tout le monde devrait les obtenir, ne retenez pas votre souffle. Tant que l’offre ne sera pas abondante, l’effort fédéral se concentre en grande partie sur les communautés minoritaires hésitantes face aux vaccinations.

C’est une approche judicieuse, disent les experts.

Le genre d’annonces d’intérêt public uniformes qui, une fois couvertes par le pays, ne fonctionneront pas pour le vaccin COVID-19. C’étaient des messages universels – vous seul pouvez empêcher les incendies de forêt, garder l’Amérique belle, les amis ne laissent pas les amis conduire ivre.

Avec COVID-19, différentes communautés ont besoin de messages différents et la publicité de masse n’a pas nécessairement de sens, a déclaré Hal Hershfield, professeur de prise de décision comportementale à l’Université de Californie, Los Angeles, Anderson School of Management.

« Quand vous commencez vraiment à penser au budget et au besoin de messages spécifiques, il est raisonnable de ne pas avoir une campagne nationale géante », a-t-il déclaré.

Cela n’a pas empêché certains pays, en particulier en Asie, de créer des personnages de mascotte de coronavirus pour encourager à rester en sécurité et à se faire vacciner. Le Japon en a deux, Koronon, un chat masqué et Quaran, une sphère jaune ailée avec une mascotte de lunettes pour les quarantaines dans les aéroports. La Thaïlande a Covid-Kun, un objet rouge hérissé qui encourage le lavage des mains. Le Brésil a réutilisé sa mascotte du vaccin antipoliomyélitique Zé Gotinha (Joseph Droplet) pour COVID-19.

Un effort d’éducation proposé antérieurement a rencontré des problèmes en raison des préoccupations selon lesquelles il faisait partie d’une campagne de 250 millions de dollars de l’administration Trump parsemée de célébrités pour «vaincre le désespoir» entourant COVID-19 avant l’élection présidentielle. Le coût de la campagne actuelle n’a pas été communiqué.

Pour l’instant, les messages nationaux COVID-19, provenant de la santé et des services sociaux, des Centers for Disease Control, du Ad Council et de plusieurs autres groupes, sont simples.

Ils encouragent les Américains à porter des masques, à s’éloigner socialement et à rester en sécurité en attendant leur tour pour le vaccin, a déclaré Ian Sams, sous-secrétaire adjoint aux affaires publiques de la Santé et des Services sociaux pour COVID-19.

« Nous continuons à développer et déploierons de nouveaux éléments de nos campagnes de vaccination, avec d’autres à venir dans les semaines et les mois à venir, à mesure que davantage de membres du public auront accès au vaccin », a-t-il déclaré.

Il y a un nationalcomposante sur le développement du vaccin COVID-19 et pourquoi il est sûr, mais la plupart des publicités à la télévision, dans la presse écrite, en ligne et à la radio seront ciblées sur divers groupes et leurs préoccupations spécifiques concernant le vaccin.

Jusqu’à présent, environ 10% de la population américaine ont été vaccinés. Si au moins 80% des personnes ne se font pas vacciner, la pandémie ne sera pas arrêtée, il est donc crucial de convaincre l’hésitant.

Une large bande d’Amérique a encore des inquiétudes. Un sondage de l’Associated Press publié la semaine dernière a révélé que si les deux tiers des Américains disent qu’ils prévoient de se faire vacciner ou l’ont déjà été, 15% disent qu’ils ne le feront pas et 17% disent qu’ils ne le feront probablement pas.

Sur les 15% qui disent ne pas se faire vacciner, 65% s’inquiètent des effets secondaires et ne font pas confiance aux vaccins COVID-19. Environ 38% disent qu’ils n’ont pas besoin de vaccins, ne savent pas si cela fonctionne ou ne font pas confiance au gouvernement.

Environ 40% des personnes de moins de 45 ans disent qu’elles ne seront probablement pas ou certainement pas vaccinées. Jusqu’à présent, 57% des Noirs américains et 65% des Hispaniques américains disent qu’ils seront probablement ou certainement vaccinés contre 68% des Américains blancs. Dans l’ensemble, le nombre de personnes ouvertes au vaccin augmente à mesure qu’elles voient plus d’amis et de membres de la famille l’obtenir.

Des publicités radio HHS sont maintenant diffusées sur plus de 2300 stations iHeartRadio dans plus de 210 marchés, ainsi que des publicités dans les journaux atteignant un public de 80 millions de personnes, avec un fort accent sur le public noir, hispanique, amérindien et autochtone d’Alaska.

C’est un travail délicat de transmettre un message sur la sécurité des vaccins à ceux qui ont besoin de l’entendre sans donner d’idées à ceux qui ont déjà l’intention de vacciner.

«Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas ces préoccupations et si vous commencez à leur envoyer des messages au sens large, vous pourriez faire plus de mal que de bien», a déclaré Daniel Salmon, directeur de l’Institute for Vaccine Safety à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health .

Une autre préoccupation est de convaincre les gens de se faire vacciner alors que la demande est toujours plus importante que l’offre.

« Vous devez faire correspondre vos messages avec la capacité des gens à obtenir ce que vous promouvez », a déclaré Glen Nowak, directeur du Center for Health and Risk Communications de l’Université de Géorgie et ancien directeur de la communication pour le programme national de vaccination à les Centers for Disease Control and Prevention.

« Sinon, vous vous retrouverez avec beaucoup de gens frustrés », a-t-il déclaré.

Aussi nuancée que nécessaire, des informations générales sur les vaccins seraient utiles, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur adjoint de la Coalition d’action pour l’immunisation à but non lucratif.

«À l’heure actuelle, la plupart des citoyens ne comprennent pas le vaccin ni le fonctionnement du programme de vaccination. Ils ont besoin de conseils», a-t-elle déclaré. « Les informer et leur expliquer le processus afin qu’ils soient prêts à partir quand c’est leur tour est vraiment important pour un programme de vaccination de masse de cette ampleur qui fonctionne bien. »

Pour l’instant, une grande partie du travail de communication se déroule au niveau de l’État. Les personnes éligibles au vaccin dépendent des gouverneurs, et certaines régions ont besoin d’annonces en espagnol, certaines en samoan et d’autres en swahili. Les sources fiables peuvent être un rappeur local, un imam musulman ou une star du rodéo. Les inquiétudes et les inquiétudes varient selon les régions.

«Différents endroits, différentes populations, différentes questions. Cela se résume à toucher chaque communauté», a déclaré Robert Jennings, directeur exécutif de la Coalition nationale d’information sur la santé publique.

Pour faire passer le message, les États mènent leurs propres campagnes et partagent avec les autres. L’Association des responsables de l’immunisation organise un échange d’informations. Le Texas, l’Ohio et l’Oklahoma créent des publicités et les partagent avec d’autres, parfois pour une somme modique pour aider à couvrir les coûts de production.

L’État de Washington a partagé ses créations avec l’Alaska, le Colorado, l’Idaho, le Massachusetts et la Caroline du Nord.

En octobre, le ministère de la Santé de l’État a commencé à organiser des groupes de discussion et à mener des entretiens pour connaître les questions et les préoccupations des résidents de l’État.

«Notre objectif était de terminer la partie éducation de la campagne maintenant, mais nous avons constaté qu’il y avait tellement de questions auxquelles le public devait encore répondre que nous avons continué», a déclaré Kristen Haley, directrice de campagne de l’État pour COVID-19[FEMININE

Toutes les plateformes possibles ont été utilisées pour faire passer le message: TV, radio, journaux, journaux communautaires, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok, en plusieurs langues. Le budget pour 2021 est de 12,5 millions de dollars.

Une partie de l’effort consiste à gérer les attentes. Parfois, ce n’est que de simples calculs.

Un message populaire sur les réseaux sociaux disait: « Voici pourquoi cela prend autant de temps: 1,7 million de personnes sont éligibles à la phase 1B, niveau 1. contre environ 100 000 premières doses par semaine. Merci de votre patience! »

Les responsables de Washington sont également devenus maîtres des annonces à rotation rapide. Il y a deux semaines, ils ont entendu dire que certaines cliniques de vaccination étaient inondées de gens de l’Idaho et de l’Oregon. Washington a été vacciné tous les 65 ans et plus tandis que les deux autres États étaient encore à 75 ans et plus.

En une journée, ils ont rédigé de nouvelles publicités radio et ont commencé à les diffuser dans des stations proches des frontières de l’État.

« Nous avons été vraiment honnêtes », a déclaré Haley. « En gros, nous avons dit: » Hé, voisins. Nous souhaitons pouvoir aider mais nous ne pouvons pas pour le moment. « »

Les experts disent que les efforts de communication doivent être agiles et capables de s’adapter à l’évolution des circonstances – l’arrivée des variantes du COVID-19, par exemple.

« Les gens se demandent déjà probablement » Ce vaccin me protégera-t-il contre ces variantes? Comment le savez-vous? Quand le saurez-vous? « , A déclaré Nowak.

« Ils doivent commencer à réfléchir maintenant à la façon dont ils vont répondre à ces questions. Ce problème ne va pas disparaître. »