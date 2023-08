Il n’y a pas de camée flashy d’Oppenheimer, mais ce scientifique a aidé à lancer le mouvement de désarmement au Canada

De tous les scientifiques impliqués dans le projet Manhattan, un seul a renoncé au projet de construction d’une bombe nucléaire. Mais vous n’entendrez pas le nom de Joseph Rotblat – ou l’histoire de la façon dont il a amené la lutte pour le désarmement nucléaire dans un petit village de la Nouvelle-Écosse – dans le film à succès de Christopher Nolan Oppenheimer.

Rotblat, un physicien juif polonais, était membre de la délégation britannique à la mission top secrète dirigée par les États-Unis pour développer des armes nucléaires connue sous le nom de projet Manhattan. Il est parti pour des raisons morales lorsqu’il est devenu clair que les États-Unis continueraient à développer une bombe atomique même après que l’Allemagne nazie eut abandonné ses propres plans pour une telle arme.

L’ancien sénateur canadien et député progressiste-conservateur Douglas Roche, qui considérait Rotblat comme un ami et un mentor, a déclaré qu’il était « éminemment courageux » pour s’être prononcé contre le développement des bombes atomiques.

Rotblat est devenu l’un des fondateurs de la Conférences Pugwash sur la science et les affaires mondiales du nom de la pittoresque communauté de pêcheurs située sur le détroit de Northumberland, où la première réunion a eu lieu en juillet 1957.

Le rassemblement des meilleurs scientifiques nucléaires du monde entier visait à sensibiliser à la « menace catastrophique » que les armes nucléaires font peser sur l’humanité. Et le travail ne s’est certainement pas terminé après une seule réunion.

Rotblat affiche le certificat et la médaille qu’il a reçus lors de la cérémonie du prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 1995. Rotblat et la Conférence Pugwash sur la science et les affaires mondiales ont été honorés conjointement pour leur travail de désarmement nucléaire. (Reuters)

Rotblat et les conférences Pugwash ont remporté le prix Nobel de la paix en 1995 pour leurs décennies d’efforts pour éliminer les armes nucléaires et diminuer leur rôle dans la politique.

Alors qu’Oppenheimer pourrait être un point d’entrée pour en savoir plus sur l’histoire des armes nucléaires, des défenseurs comme Roche affirment que les conférences Pugwash devraient servir de rappel qu’il reste encore beaucoup de travail à faire sur le désarmement.

« Il est tout simplement beaucoup trop dangereux pour l’humanité de continuer sur cette voie de possession et d’expansion, de modernisation et de développement d’armes nucléaires », a déclaré Roche à CBC News, notant que ce message central doit encore être entendu aujourd’hui alors que le monde observe la Journée d’Hiroshima le 1er août. 6 et Nagasaki Day le 9 août.

Le manifeste

En juillet 1955, un manifeste publié par le philosophe Bertrand Russell et le physicien Albert Einstein et signé par d’autres intellectuels et scientifiques de premier plan, dont Rotblat, a appelé le monde à reconnaître les périls de la course aux armements nucléaires et à rechercher plutôt des solutions pacifiques aux conflits.

À ce stade, les États-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni étaient tous armés d’armes nucléaires et les États-Unis avaient terminé leur test d’une bombe à hydrogène beaucoup plus puissante au large de l’atoll de Bikini dans les îles Marshall, a expliqué Paul Meyer, directeur et ancien président du Groupe canadien Pugwash et professeur d’études internationales à l’Université Simon Fraser.

Le champignon atomique de la première explosion atomique sur le site d’essai de Trinity près d’Alamagordo, NM le 16 juillet 1945, trois semaines avant que les États-Unis ne larguent une bombe atomique sur la ville japonaise d’Hiroshima, suivie d’une deuxième attaque nucléaire trois jours plus tard sur la ville de Nagasaki. (The Associated Press)

Le manifeste, a déclaré Meyer, était « un appel très puissant à un peu de bon sens » et une reconnaissance que les armes nucléaires, qui s’étaient déjà avérées dévastatrices, seraient probablement déployées dans toutes les guerres futures, donc « pour sauver l’humanité », ces guerres seraient doivent être évités.

Le document appelait à une réunion politiquement neutre des esprits scientifiques.

Une rencontre des esprits : la conférence Pugwash Des scientifiques et des intellectuels se rencontrent à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, pour discuter de la possibilité d'une paix à l'ère nucléaire.

Un endroit paisible

Le village de Pugwash n’était pas à l’origine ce que quiconque avait en tête lorsqu’il s’agissait de lieux pour un rassemblement comme celui recommandé par le manifeste, mais des options comme l’Inde et Monaco n’ont pas fonctionné.

L’homme d’affaires canado-américain devenu philanthrope Cyrus Eaton est intervenu pour aider.

Eaton, qui était né près de Pugwash possédait une propriété là-bas et a proposé de couvrir les frais d’hébergement de Rotblat et de 21 autres scientifiques du monde entier, y compris de l’Union soviétique et de la Chine.

Le cadre idyllique et tranquille a « fait partie du succès de ce qui s’est passé » et a donné le ton au mouvement de désarmement nucléaire, a déclaré Sharon Ionno Butcher, ancienne directrice exécutive du Secrétariat international des Conférences Pugwash sur la science et les affaires mondiales.

Cyrus Eaton, décédé en 1979, a fait fortune aux États-Unis, mais est toujours revenu à Pugwash, où il possédait une propriété qui serait le premier lieu des conférences Pugwash. (Thinkerslodge.org)

« Ils ont pu mettre de côté leurs inquiétudes étant de l’Est et de l’Ouest et d’horizons politiques différents. »

Selon Ionno Butcher, cette première conférence et celles qui ont suivi ont « toujours consisté à trouver cette humanité commune », à combler les divisions et à développer des relations qui ont permis au mouvement des conférences Pugwash de servir d’intermédiaire entre les parties opposées de la guerre froide.

L’organisation aussi aidé à jeter les bases pour les accords internationaux tels que le Traité d’interdiction partielle des essais nucléaires en 1963 et le traite de non PROLIFERATION en 1968. Rotblat servira de secrétaire général des Conférences Pugwash jusqu’en 1973.

La propriété d’Eaton est devenue connue sous le nom de Thinkers Lodge et a été déclarée Lieu historique national en 2008. Les visiteurs du village de Pugwash lui-même sont accueillis par un panneau le proclamant « Mondialement célèbre pour la paix. »

« Il y a très peu d’endroits dans le monde que vous pouvez désigner et dire ‘C’est ici que le désarmement nucléaire a commencé' », a déclaré Ionno Butcher.

« Je souhaite juste que nous puissions dire que le désarmement nucléaire a eu lieu. Malheureusement, nous n’en sommes pas encore là. »

Des scientifiques de 10 pays se sont réunis à Pugwash pendant quatre jours en juillet 1957 pour discuter des dangers découlant de l’utilisation de l’énergie atomique en temps de paix et de guerre, pour appeler au contrôle des armes nucléaires et pour reconnaître la responsabilité sociale des scientifiques. (Cyrus S. Eaton Photographs and Papers/Western Reserve Historical Society)

La menace nucléaire aujourd’hui

Même si vous ne verrez pas Rotblat représenté à l’écran dans Oppenheimerdes images de lui sont apparues dans Le rêve le plus étrange un documentaire de 2008 de l’Office national du film sur sa vie et son œuvre.

« Je voudrais que chacun soit conscient qu’il fait partie d’une espèce qui a une histoire merveilleuse mais dont la pérennité ne peut plus être garantie », a-t-il déclaré dans un clip utilisé dans le film.

Roche a déclaré que son défunt ami, décédé en 2005, serait déçu par le fait que les tensions nucléaires ont de nouveau augmenté.

« Je peux entendre la voix de Rotblat dans ma tête en ce moment », a déclaré Roche. « Il s’opposerait à la folie de la poursuite de la course aux armements nucléaires, qui est une course à Armageddon. »

Aujourd’hui, neuf pays possèdent plus de 12 500 ogives nucléaires combinés – avec six pays non dotés d’armes nucléaires hébergeant des armes pour d’autres pays – selon l’Arms Control Association, basée aux États-Unis. La Russie a le plus d’ogives, avec près de 6 000, tandis que les États-Unis en ont plus de 5 200.

Le monde devrait-il prendre au sérieux les dernières menaces nucléaires de Poutine ? Vladimir Poutine n'a jamais hésité face aux menaces nucléaires. Alors que le monde regarde sa guerre en Ukraine, Terence McKenna de CBC entend des experts qui connaissent Poutine pour découvrir la gravité de ces menaces.

Le risque de guerre nucléaire n’a pas pris fin avec la guerre froide et a été relancé depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Moscou a fait menaces d’utiliser des armes nucléaires et a placé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie voisine .

Le Kremlin a également suspendu sa participation dans le Nouveau traité START sur les armes nucléaires avec les États-Unis, ce qui permet à chaque pays de contrôler physiquement l’arsenal nucléaire de l’autre.

De plus, la Russie a accusé les États-Unis d’augmenter les tensions et a fait appel à Washington de retirer ses propres armes nucléaires d’Europe.

C’est pourquoi Ionno Butcher affirme que le dialogue suscité par les conférences Pugwash est « plus important que jamais ».

Mais elle aimerait voir le même niveau de coopération internationale qui se produit actuellement pour faire face à ce qu’elle a appelé la « menace existentielle du changement climatique mondial ».

« Je pense que parfois nous oublions qu’il y a cette autre menace existentielle là-bas qui existe depuis très longtemps. »