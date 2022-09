« Il n’y a pas d’avenir pour nous » : les réfugiés rohingyas sont peu protégés en Inde

La chaleur pèse sur Mohammad Salimullah alors qu’il traverse péniblement le camp de fortune situé dans le sud-est de la capitale indienne. C’est la maison de sa famille depuis 10 ans, depuis qu’ils ont échappé à une campagne de violence dans l’État de Rakhine au Myanmar.

“Nous n’avions jamais imaginé quitter notre pays et venir en Inde pour vivre dans ces conditions incertaines”, a déclaré Salimullah, 36 ans. “Au Myanmar, nous vivions dans l’oppression. Ici, on pourrait dire que nous vivons une vie de liberté – mais regardez notre situation.”

Le père de deux enfants s’est penché pour ramasser le bambin en pleurs d’un voisin, l’apaisant alors qu’il décrivait à CBC les conditions sordides du camp de réfugiés improvisé à New Delhi que plus de 50 familles appartenant à la minorité musulmane rohingya persécutée du Myanmar appellent chez eux.

Un jeune garçon, l’un des milliers d’enfants rohingyas déplacés qui ne peuvent pas recevoir une éducation adéquate, attend dans une longue file d’eau potable à ramener au camp de réfugiés de fortune à New Delhi, qui n’a ni toilettes ni eau courante. (Salimah Shivji/CBC)

Le camp se compose de tentes bricolées avec des bouts de vieux draps, des bâches en lambeaux, des bâtons de bambou et tout ce que les adultes pourraient grappiller. Il n’a pas d’eau courante, seulement de l’électricité intermittente et peu de protection contre les éléments.

“Nos jeunes souffrent de diarrhée et de vomissements fréquents”, a poursuivi Salimullah. “L’avenir de nos enfants est sombre.”

C’est aussi précaire. Le camp de fortune se trouve dans la région de Kalindi Kunj à Delhi depuis 10 ans, mais le nombre a augmenté en 2017. C’est alors que des centaines de milliers de Rohingyas ont fui une répression militaire brutale au Myanmar que les Nations Unies ont décrite comme un “exemple classique de nettoyage ethnique”. traversé dans les pays voisins comme le Bangladesh et l’Inde.

Mohammad Salimullah s’inquiète de l’avenir “sombre” des enfants du camp de réfugiés, y compris le sien, âgés de huit et 12 ans. Il a déposé un recours auprès de la Cour suprême indienne en faisant valoir que les Rohingyas méritent de rester dans le pays parce que leur vie est en danger s’ils sont renvoyés au Myanmar. (Salimah Shivji/CBC)

Les plus de 250 personnes vivant dans le camp de Delhi portent des cartes officielles de statut de réfugié délivrées par les Nations Unies, destinées à offrir une protection contre la détention arbitraire. Mais cela signifie peu pour les autorités indiennes.

Le gouvernement indien considère les Rohingyas comme des “étrangers illégaux” et les responsables ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils souhaitaient expulser les réfugiés vers le Myanmar, même après que l’armée eut organisé un coup d’État pour prendre le pouvoir en février 2021, plongeant le pays dans de nouvelles violences.

Une importante population apatride

Mercredi, Tom Andrews, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme au Myanmar, a déclaré au conseil des droits de l’homme de l’organisme international que les conditions de vie des 54 millions d’habitants du pays sont passées de “de mal en pis à horribles” depuis que l’armée a pris le contrôle.

Il a ajouté que “cinq ans après le lancement d’une campagne génocidaire contre eux, les Rohingyas continuent d’être confrontés chaque jour à la discrimination, à la répression et aux violations des droits de l’homme”.

L’ONU considère les musulmans rohingyas à la fois comme la minorité la plus persécutée au monde et l’une des plus grandes populations d’apatrides au monde, à qui on a refusé la citoyenneté pendant des décennies dans leur pays d’origine.

Des centaines de milliers de réfugiés rohingyas ont fui une campagne de violence perpétrée par l’armée du Myanmar en octobre 2017, traversant la frontière avec le Bangladesh pour se rendre dans des camps de réfugiés. (Jorge Silva/Reuters)

Les estimations varient considérablement, mais les groupes de défense des droits de l’homme estiment qu’il y a environ 40 000 Rohingyas en Inde, dont au moins la moitié sont enregistrés comme réfugiés auprès de la Commission des droits de l’homme de l’ONU.

La menace d’expulsion de l’Inde a de nouveau éclaté le mois dernier, lorsqu’un haut ministre fédéral a tweeté que les réfugiés vivant à Delhi recevraient un logement, seulement pour que son propre gouvernement refuse cette offre quelques heures plus tard.

Le gouvernement au pouvoir du parti Bharatiya Janata (BJP) a réitéré que les musulmans rohingyas sont considérés comme des immigrants illégaux et a déclaré qu’ils devraient être transférés dans des centres de détention en attendant leur expulsion.

Le même jour, le 17 août, le porte-parole national du parti, Gautav Bhatia, a décrit les Rohingyas comme une “menace pour la sécurité nationale” et a déclaré que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi “a une politique claire selon laquelle il n’y aura pas de compromis sur la sécurité nationale”. .”

REGARDER | Des réfugiés rohingyas à Delhi, en Inde, craignent d’être chassés :

Les réfugiés rohingyas de Delhi craignent d’être expulsés Le gouvernement indien a menacé d’expulser les réfugiés rohingyas qui vivaient dans une ville de tentes à Delhi depuis leur expulsion du Myanmar en 2017.

À la suite des violences au Myanmar en 2017, Salimullah a déposé un recours au nom de sa communauté devant la Cour suprême de l’Inde, arguant que les Rohingyas méritaient de rester dans le pays car leur vie serait en danger s’ils étaient expulsés vers le Myanmar. Il a été rejeté en avril 2021, ouvrant la voie au gouvernement indien pour choisir de poursuivre la détention et l’expulsion.

Un sentiment de désespoir, mêlé de peur, imprègne le camp de Delhi, a déclaré Abdul Karim, qui a tout juste 17 ans et est venu en Inde à l’âge de cinq ans.

Le réfugié rohingya Abdul Karim, 16 ans, est à la recherche d’un emploi, mais il a déclaré que personne ne voulait l’embaucher car il n’avait aucun document officiel ni statut. (Salimah Shivji/CBC)

“Tout mon parcours, toute ma vie, a été en tant que réfugié. Je me sens donc très mal. Et je pense qu’il n’y a pas d’avenir pour nous”, a-t-il déclaré à CBC.

“Chaque fois que nos gens vont chercher du travail, on leur refuse parce qu’ils [are told]’Vous n’êtes pas indien et vous n’avez pas de papiers, donc nous ne pouvons pas vous fournir un emploi.'”

Questions de sécurité

La discrimination ressentie par Karim fait aussi mal à Mizan, 20 ans, qui vit dans une tente voisine avec ses parents et ses deux frères et sœurs plus jeunes, âgés de cinq et sept ans.

Elle a dit qu’il est affligeant d’entendre les dirigeants locaux qualifier les réfugiés rohingyas de “terroristes” ou “d’insurgés” alors que beaucoup sont en Inde depuis des années et veulent juste vivre en paix.

Mizan a toujours rêvé de devenir médecin, mais elle sait que sans papiers de citoyenneté ou sentiment de sécurité en Inde, ce rêve ne se réalisera jamais.

Mizan, 20 ans, partage une étroite tente de fortune dans le camp de Delhi avec ses parents et ses deux jeunes frères et sœurs. Cela la peine que, sans documents de citoyenneté, elle ne puisse pas terminer ses études et réaliser son rêve d’enfance de devenir médecin. (Salimah Shivji/CBC)

“L’une des plus grandes difficultés est que dès que nous commençons à gagner notre vie et à joindre les deux bouts, nous avons des incidents comme des incendies”, a déclaré le jeune homme de 20 ans. Elle faisait référence aux incendies de 2018 et 2021 qui ont commencé la nuit et ont ravagé le camp, détruisant la tente de sa famille et bien d’autres.

“Mes devoirs, mes notes, mes livres ont tous été détruits.”

Elle l’appelait “l’écrasement de l’âme”, parce qu’elle et sa famille s’attendaient à ce que la vie soit tellement meilleure en Inde.

Le pays n’est pas signataire des lois internationales telles que la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et son Protocole de 1967, qui protègent les droits des réfugiés à demander l’asile et les empêchent d’être renvoyés dans un pays où leur vie est en danger.

Les experts disent que, couplé au fait que l’Inde n’a pas de politique nationale globale sur les réfugiés, contribue à un système ad hoc qui peut être plié à volonté par le gouvernement indien du jour, avec des décisions souvent prises en fonction de la religion de l’individu. groupes de réfugiés.

“L’absence de politique ou l’absence de loi a essentiellement aidé le gouvernement indien à adopter des politiques discriminatoires et à mettre tous les réfugiés en danger”, a déclaré Suhas Chakma, directeur du Rights and Risks Analysis Group, un groupe de réflexion de New Delhi qui suit les risques potentiels. violations des droits humains.

Une « approche dure et centrée sur la sécurité »

Chakma a souligné l’accueil chaleureux que les réfugiés tibétains et tamouls sri-lankais ont reçu en Inde, en contraste frappant avec le récit autour des Rohingyas, une communauté musulmane.

Un réfugié rohingya passe devant une mosquée à moitié incendiée après qu’un incendie a détruit son camp de fortune à New Delhi en juin 2021. C’était l’un des nombreux incendies qui ont frappé les camps de réfugiés rohingyas en Inde cette année-là seulement. (Danois Siddiqui/Reuters)

“Le gouvernement indien adopte une approche très dure et centrée sur la sécurité [with the Rohingya]malgré l’absence de preuves concrètes [of a national security risk].”

Les familles du camp sordide de Delhi se sentent impuissantes et désespérées.

“C’est notre kismet, notre sort”, a déclaré Mohammad Salimullah, avec résignation, même un jour rare où un poissonnier local passait, avec du poisson qui rappelait à beaucoup la maison dans laquelle ils souhaitaient retourner.

Mais d’horribles souvenirs de la violence et de la persécution perpétrées par l’armée birmane les hantent toujours.

“Nous avons vu nos frères et sœurs être tués et piratés en Birmanie”, se souvient Salimullah.

“Nous vivons [in India] légalement”, a-t-il dit. “Nous sommes des humains. Nous avons le droit de vivre en paix.”