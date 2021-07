Il n’y a pas d’arrêt pour le producteur Shaukat Shaikh même dans la situation de pandémie

La situation pandémique actuelle est difficile pour tant de personnes, les entreprises se ferment et les gens luttent pour rester sains d’esprit en étant productifs.

Même dans des moments aussi difficiles, le producteur Shaukat Shaikh nous a une fois de plus inspiré par son intégrité et son engagement envers le travail. Le fantastique producteur travaille dur tous les jours en ne ménageant aucun effort. À un endroit où de nombreux artistes et producteurs célèbres sont assis idéaux, le producteur talentueux ne laisse pas cette situation se mettre en travers de son chemin. « Aucun d’entre nous n’a jamais pensé à une telle situation dans nos vies qui nous coûterait nos moyens de subsistance. Nous sommes dans le même bateau. Je lutte contre la situation en étant aussi productif que possible. Travailler sur la finalisation de projets et tant de choses qui sont autrement difficiles à faire dans nos vies bien remplies », a déclaré M. Shaikh.

L’excellent producteur a maintes et maintes fois surpris tout le monde avec son excellent travail. Au cours d’une carrière extraordinaire, la société Fisherman Films de Shaukat Shaikh a été associée à de nombreux grands films hindi et films du Sud.

Au fil des ans, M. Shaukat a travaillé avec de grands noms tels que Amitabh Bachchan, Salman Khan, Ajay Devgn, Aditya Roy Kapur, Katrina Kaif, Sanjay Leela Bhansali, Subhash Ghai, Jackie Shroff et bien d’autres. Côté travail, le producteur analyse différents scripts pour ses prochains projets pour les plateformes OTT. De plus, pour donner une idée de la réalité des problèmes non-dits du pays, Shaukat prévoit de réaliser un documentaire pour sensibiliser les gens aux problèmes rencontrés par l’homme ordinaire dans leur vie de tous les jours.

