Il n’y a pas assez d’efforts pour lutter contre le dopage en natation

L’olympien américain Ryan Murphy a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que le dopage reste un énorme problème dans le sport et qu’il n’y a pas assez d’efforts pour le combattre.

« Aux États-Unis, vous pouvez voir exactement combien de fois moi-même ou l’un de mes coéquipiers avons subi des tests de dépistage de drogue, et ce n’est pas comme ça dans d’autres pays », a déclaré Murphy. « Nous n’avons tout simplement aucune idée de ce qu’ils font ou ne font pas en termes de lutte contre le dopage. »

À Tokyo, Murphy a remporté une médaille d’or au relais 4×100 quatre nages, une médaille d’argent au 200 m dos et une médaille de bronze au 100 m dos, portant à six son propre nombre de médailles en carrière aux Jeux olympiques.

Dans la foulée de la médaille d’argent de Murphy en natation au 200 mètres dos masculin, Murphy a mis l’accent sur les problèmes de dopage lorsque il a dit aux journalistes, « C’est un énorme épuisement mental pour moi tout au long de l’année de savoir que je nage dans une course qui n’est probablement pas propre. »

Murphy a précisé à l’hôte Shepard Smith qu’il « n’a pas appelé un seul athlète, ou un seul pays, et c’est ainsi que cela a été pris, et c’est un peu décevant ».

Murphy a déclaré à Smith qu’il avait confiance en Travis Tygart, PDG de l’Agence antidopage des États-Unis, et en Brent Nowicki, nouveau directeur exécutif de la FINA, lorsqu’il s’agissait de faire avancer la natation et de s’éloigner du dopage.

« Travis Tygart en parle depuis des années maintenant, c’est quelqu’un qui passe tous les jours sur ce sujet, et si c’est quelqu’un qui dit que potentiellement les courses ne sont pas propres, c’est une opinion que j’écoute, et puis aussi, le nouvel exécutif directeur de la FINA, c’est l’instance dirigeante de la natation internationale, il m’a dit en face qu’il pensait que nous avions un long chemin à parcourir en termes de nettoyage de notre sport du dopage, donc ces deux gars sont vraiment bien versés sur ce sujet « , a déclaré Murphy. « Ils sont vraiment motivés pour nettoyer notre sport et vraiment motivés pour faire avancer notre sport. »

La FINA n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Tygart a envoyé la déclaration suivante à CNBC par e-mail :

« Malheureusement, nous avons déjà vu ce film d’horreur – où le programme de dopage parrainé par l’État russe est libre et la Russie gagne tandis que les dirigeants du CIO et de l’AMA tentent de faire oublier le monde en affirmant que la Russie est » interdite « . Tout le monde peut maintenant voir cette « interdiction » une fois de plus pour la farce qu’elle est. Il s’agit à peine d’un « rebranding » et ne fera rien pour arrêter la corruption en Russie et enhardira probablement ceux qui sont prêts à gagner par tous les moyens. Cela doit sûrement servir comme un nouvel appel à un nouveau système antidopage mondial honnête qui respecte les valeurs olympiques et a le courage de défendre un sport équitable. C’est un système condamné qui permet, comme c’est le cas ici, à une nation de tourner en dérision des Jeux par leur soif de médailles plutôt que de valeurs. »

Bien sûr, il n’est pas juste de remettre en cause la performance d’un athlète individuel et tous sont présumés innocents à moins et jusqu’à preuve du contraire. Le monde, y compris les athlètes russes, a été abandonné et mérite mieux. Les dirigeants et les autorités sportives en Russie qui ont échappé aux conséquences ont laissé tomber leurs athlètes en commettant la fraude initiale qui a commencé il y a des années et en continuant à dissimuler cette fraude. Nous avons demandé que tous les tests sur les athlètes individuels dans tous les sports de tous les pays soient rendus publics, comme le sont les résultats des tests de nos athlètes américains, mais surtout la Russie étant donné son système corrompu avéré. Le monde mérite de savoir si quelque chose a vraiment changé en Russie et combien de fois sur la plus grande scène mondiale nous allons potentiellement revoir cette fraude. »

Le Comité olympique russe n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de CNBC.