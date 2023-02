Il n’y a pas assez de cuivre dans le monde, la pénurie pourrait durer jusqu’en 2030

Un maître du cuivre et ses produits en cuivre au Coppersmith Bazaar à Bagdad, en Irak, le 15 mars 2022. Murtadha Al-Sudani | Agence Anadolu | Getty Images

Un déficit de cuivre devrait inonder les marchés mondiaux tout au long de 2023 – et un analyste prédit que le déficit pourrait potentiellement se prolonger tout au long de la décennie. Le monde est actuellement confronté à une pénurie mondiale de cuivre, alimentée par des flux d’approvisionnement de plus en plus difficiles en Amérique du Sud et des pressions accrues de la demande. Le cuivre est un contrôle d’impulsion de premier plan pour la santé économique en raison de son incorporation dans diverses utilisations telles que les équipements électriques et les machines industrielles. Une compression du cuivre pourrait être un indicateur que les pressions inflationnistes mondiales vont s’aggraver et obliger par la suite les banques centrales à maintenir leur position belliciste plus longtemps. “Nous prévoyons déjà d’importants déficits de cuivre jusqu’en 2030”, a déclaré le vice-président des métaux et des mines de Wood Mackenzie, Robin Griffin. Il l’a attribué en grande partie aux troubles en cours au Pérou et à la demande accrue de cuivre dans l’industrie de la transition énergétique. “Chaque fois qu’il y a des troubles politiques, cela a toute une gamme d’effets. Et le plus évident… est la possibilité pour les sites miniers de devoir fermer”, a-t-il ajouté.

Troubles au Pérou

Choix d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :

“Dans l’ensemble, nous pensons que le Chili produira probablement moins de cuivre de 2023 à 2025”, a écrit Goldman Sachs dans une note séparée datée du 16 janvier. Cependant, un observateur du marché a mis en garde contre le fait de se laisser trop emporter par les gros titres. “Il est typique de voir des perturbations et je ne pense pas que nous en voyons nécessairement plus que la normale”, a déclaré Timna Tanners, directrice générale de Wolfe Research, qui prévoit que 2023 devrait voir une augmentation de plusieurs nouvelles mines. Les contrats à terme sur le cuivre se sont établis à 4,035 $ la livre lundi, selon les données du CME. Le métal a atteint un creux de 3,9930 $, son plus bas niveau depuis le 10 janvier, date à laquelle il s’est négocié à 3,9875 $.

Faire face à la consommation de cuivre

La réouverture de la Chine et la croissance de l’industrie automobile et de la transition énergétique ont alimenté la demande de métal rouge, mettant encore plus à rude épreuve les ressources en cuivre. “La réouverture de la Chine a un impact majeur sur le prix du cuivre à mesure que celui-ci s’améliore [its] les perspectives de la demande et pousseront les prix du cuivre encore plus haut en raison de la pénurie d’approvisionnement, à la suite de la transition énergétique propre qui rend l’exploitation minière plus difficile », a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

Du cuivre fondu se déverse dans des moules en céramique pour former des plaques à la fonderie de Southern Copper Corp. à Ilo, au Pérou, le 30 janvier 2017. Dado Galdieri | Bloomberg | Getty Images

Le retour en arrière par Pékin des politiques strictes de zéro Covid devrait accélérer le pays reprise économique, ainsi que la demande chinoise refoulée. Les prix des matières premières ont enregistré de fortes hausses depuis décembre, lorsque la Chine a annoncé son intention de lever une série de mesures Covid. “Le déficit pourrait durer jusqu’à une éventuelle récession économique mondiale causée par les vents contraires actuels, d’ici 2024 à 2025”, a ajouté Teng, prévoyant que d’ici là, les prix du cuivre pourraient doubler. Cependant, Tanners de Wolfe Research a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à une “énorme poussée” d’activité et de consommation de cuivre alors que la Chine reprend vie. “La consommation de cuivre en particulier n’a pas vraiment ralenti en 2022. Les usines fonctionnaient toujours, les mesures de relance gouvernementales et les infrastructures fonctionnaient toujours”, a-t-elle expliqué.

Un véhicule électrique (VE) en charge à la borne de recharge Revel dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le lundi 24 octobre 2022. Stéphanie Keith | Bloomberg | Getty Images