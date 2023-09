Il n’y a jamais eu de moment plus important pour la politique en matière d’IA

Grâce à l’enthousiasme suscité par l’IA générative, la technologie est devenue un sujet de discussion et tout le monde est désormais conscient qu’il faut faire quelque chose, explique Alex Engler, chercheur à la Brookings Institution. Mais le diable se cache dans les détails.

Pour vraiment s’attaquer aux dommages que l’IA a déjà causés aux États-Unis, dit Engler, les agences fédérales contrôlant la santé, l’éducation et d’autres ont besoin du pouvoir et du financement pour enquêter et poursuivre en justice les entreprises technologiques. Il propose un nouvel instrument réglementaire appelé Critical Algorithmic Systems Classification (CASC), qui accorderait aux agences fédérales le droit d’enquêter et d’auditer les sociétés d’IA et d’appliquer les lois existantes. Ce n’est pas une idée totalement nouvelle. Cela a été souligné par la Maison Blanche l’année dernière dans sa Déclaration des droits de l’IA.

Supposons que vous réalisiez que vous avez été victime de discrimination par un algorithme utilisé lors de l’admission à l’université, de l’embauche ou de l’évaluation d’une propriété. Vous pourriez porter votre cas devant l’agence fédérale compétente, et l’agence serait en mesure d’utiliser ses pouvoirs d’enquête pour exiger que les entreprises technologiques transmettent des données et des codes sur le fonctionnement de ces modèles et examinent ce qu’elles font. Si le régulateur concluait que le système causait un préjudice, il pourrait intenter une action en justice.

Au cours des années où j’ai écrit sur l’IA, une chose essentielle n’a pas changé : les tentatives des grandes technologies d’édulcorer les règles qui limiteraient leur pouvoir.

« Il y a un petit truc de mauvaise direction », dit Engler. De nombreux problèmes liés à l’intelligence artificielle – surveillance, confidentialité, algorithmes discriminatoires – nous affectent actuellement, mais la conversation a été captée par les entreprises technologiques qui font valoir que les grands modèles d’IA présentent des risques énormes dans un avenir lointain, ajoute Engler.

« En fait, tous ces risques sont bien mieux démontrés à une bien plus grande échelle sur les plateformes en ligne », explique Engler. Et ce sont ces plateformes qui bénéficient du recadrage des risques comme d’un problème futuriste.

Les législateurs des deux côtés de l’Atlantique disposent d’une courte fenêtre pour prendre des décisions extrêmement importantes concernant la technologie qui détermineront la manière dont elle sera réglementée pour les années à venir. Espérons qu’ils ne le gaspilleront pas.

Apprentissage plus approfondi

