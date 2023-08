"Il n’y a jamais de problème": Piloo Vidyarthi sur son divorce d’avec Ashish

Piloo Vidyarthi, qui a fait aujourd’hui ses débuts dans un long métrage à part entière dans Akelli de Nushrratt Bharuccha, a parlé de son divorce avec l’acteur Ashish Vidyarthi dans une récente interview. Piloo, également connu sous le nom de Rajoshi, a déclaré lors de l’interview qu’il n’y avait jamais de problème entre Ashish Vidyarthi et elle. Piloo a également ajouté que les gens ont du mal à accepter mais que leur séparation n’a été provoquée par aucun « problème ». Lorsqu’on lui a demandé si elle avait parlé d’Akelli à Ashish, Piloo a répondu : ETimes, « Oui, je lui dis tout. Je lui ai envoyé la bande-annonce d’Akelli et il l’a partagée sur sa story Instagram. Il l’a diffusée le jour même de la sortie de la bande-annonce et a félicité Nushrratt et toute l’équipe. Je lui ai toujours dit tout, les projets que je signais. »

En développant davantage, Piloo a déclaré : « Le monde essaie de trouver un problème spécifique. Mais il n’y a jamais eu de problème. Les gens ne veulent pas y croire. Ils se demandent comment cela peut arriver parce qu’ils ne sont pas capables de s’identifier à leur idée. de l’histoire. Nous avons une certaine affection l’un envers l’autre. Nous avons un lien. C’est juste que nos chemins ne s’alignaient pas les uns avec les autres. Je ne l’ai pas dit par choix, et un jour j’ai vu, que mes choix avaient changé … Honnêtement, nous avons essayé de le résoudre pendant un an et demi, mais nous avons pu constater que l’idée de notre avenir, nos objectifs étaient différents les uns des autres. »

Après avoir reçu des réactions négatives de la part de Facebook, où un groupe de femmes accusent Piloo de ses « mensonges », l’acteur a déclaré à la publication : « Beaucoup de femmes sur Facebook, bien que ce soit un petit pourcentage, écrivent qu’elle ment. Comment peut-on « Quelqu’un a-t-il tant sauvé son mari ? Les gens ont une psychologie très compliquée. Je fais mon travail et je suis vraiment très heureuse aujourd’hui. J’ai rempli mon devoir. J’ai de si bonnes relations avec ma belle-famille et toute ma famille. »

Piloo a poursuivi : « Tous ces gens me parlent chaleureusement parce qu’il n’y a aucun problème. Ils savent aussi ki inhone itne saal, itna waqt bohot achese bitaya, aur ab usko ye karna hai. Je dois dire aux gens la vérité que je suis. heureuse, je suis une artiste indépendante et libre d’esprit. J’ai été une bonne fille, belle-fille, épouse, je suis une très bonne mère, j’ai une relation fantastique avec mon fils. C’est un être humain extraordinaire. Il est également très heureux que j’aie choisi ma voie. »

L’acteur vétéran Ashish Vidyarthi, 57 ans, s’est marié à l’entrepreneur de mode Rupali Barua, basé dans l’Assam, à Calcutta en mai. S’adressant à ETimes à propos de sa décision de se marier, l’acteur vétéran a déclaré : « À ce stade de ma vie, se marier avec Rupali est un sentiment extraordinaire. Nous avons eu un mariage judiciaire le matin, suivi d’une réunion le soir. « .