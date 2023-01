Il n’y a eu aucun braquage de banque au Danemark l’année dernière, mais les voleurs sont toujours occupés

Comme ça arrive5:55Il n’y a eu aucun braquage de banque au Danemark l’année dernière. Mais les voleurs sont toujours occupés

En matière de criminalité, l’argent n’est plus roi, du moins au Danemark.

Pour la toute première fois, le pays n’a enregistré aucun vol de banque en 2022, selon Finance Denmark, l’association industrielle qui représente les banques du pays.

En fait, les vols de banque diminuent depuis plus d’une décennie. En 2021, il n’y en avait qu’un.

C’est un changement radical par rapport à il y a 20 ans, lorsque le Danemark enregistrait environ 220 vols de banque par an, déclare Michael Busk-Jepsen, directeur de la numérisation de Finances Danemark.

“C’était très agréable de voir cette statistique, surtout à cause des gens qui travaillent dans les banques, et qu’ils ne sont plus exposés à cela”, a déclaré Busk-Jepsen. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Busk-Jepsen attribue des mesures de sécurité renforcées et une évolution vers des transitions sans numéraire. Mais malgré ce changement bienvenu, il prévient que les criminels de l’ère numérique trouvent de nouvelles façons de faire les poches des gens.

Employés de banque traumatisés, braquages ​​meurtriers

Busk-Jepsen dit qu’il y a quelques décennies, les vols de banque étaient presque quotidiens au Danemark.

Les conséquences pour les employés de banque, les clients et les policiers ont été au mieux traumatisantes – et au pire mortelles.

C’est pourquoi le syndicat des employés de banque danois s’est félicité mardi des dernières nouvelles.

“C’est tout simplement incroyable”, a déclaré le porte-parole Steen Lund Olsen dans un communiqué, notant que les vols “mettaient une pression absolument extrême sur les employés concernés”.

Michael Busk-Jepsen affirme que les vols de banque ont disparu parce que la sécurité est meilleure et que l’argent n’est plus roi. (Finances Danemark)

Busk-Jepsen dit que ces crimes étaient courants pour deux raisons. Premièrement, c’était facile. Et deux, c’était fructueux.

“L’analyse de rentabilisation était, pour ainsi dire, trop bonne pour les voleurs. C’était trop facile de s’en tirer avec l’argent des banques”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas un endroit sain, alors nous avons décidé de faire quelque chose.”

La première chose que les institutions financières ont faite a été de renforcer la sécurité, a-t-il déclaré. Entre 2000 et 2010, Busk-Jepsen dit que les banques danoises se sont concentrées sur l’amélioration de leurs mesures de surveillance, leurs systèmes d’alarme et leurs relations avec la police.

Cela a aidé, a déclaré Busk-Jepsen. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c’est l’abandon de l’argent liquide.

À partir de 2005, dit-il, le paiement par carte a commencé à remplacer le paiement en espèces au Danemark. Cette tendance n’a fait que se poursuivre.

Aujourd’hui, Busk-Jepsen dit que de nombreuses banques n’ont même pas d’argent liquide sur place.

Finances Danemark indique qu’environ 20 succursales bancaires à travers le pays détiennent actuellement des liquidités. Le nombre d’agences bancaires a également chuté de 219 en 1991 à 56 en 2021, a-t-il ajouté.

S’il n’y a pas de papier, dit Busk-Jepsen, il n’y a pas grand intérêt à câliner.

Les méthodes de paiement sans numéraire, comme les cartes de crédit, gagnent en popularité au Danemark depuis 2005. (Daniel Acker/Bloomberg)

Au départ, les voleurs ont déplacé leur attention des succursales bancaires vers les guichets automatiques bancaires, ces attaques ayant culminé à 18 en 2016.

Mais ceux-ci sont également tombés à zéro grâce à une meilleure surveillance et une meilleure protection technique, a déclaré l’association de l’industrie.

La criminalité numérique en hausse

Mais ce n’est pas parce que votre argent n’est plus stocké dans un coffre-fort qu’il est sécurisé. Alors que la banque devient une activité de plus en plus en ligne, la criminalité aussi.

“Bien sûr, [thieves] est passé au numérique comme tout le monde », a déclaré Busk-Jepsen. « Les services bancaires par Internet ont été introduits, et le nombre de différentes sortes de fraudes numériques ne fait qu’augmenter en ce moment.

Cela peut signifier des cyberattaques contre les banques, dit Busk-Jepsen. Mais le plus souvent, les fraudeurs numériques ont tendance à aller directement à la source et à cibler directement les clients.

N’importe qui peut être victime d’une escroquerie en ligne, a-t-il dit, mais les personnes âgées sont une cible particulièrement vulnérable.

Pour repousser, dit-il, les banques investissent massivement dans des campagnes de sensibilisation du public enseignant aux clients comment se méfier des escrocs.

“Auparavant, les criminels optaient pour la banque physique, alors qu’aujourd’hui, les criminels optent pour le client numérique”, a déclaré Busk-Jepsen.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Entretien avec Michael Busk-Jepsen réalisé par Chris Trowbridge.