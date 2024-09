Il n’y a « aucune raison » pour que les joueurs moyens achètent la PlayStation 5 Pro, 75 % plus chère, selon un analyste

Par Weston Blasi

« Le joueur moyen n’ira pas jusqu’à cela, il n’y a aucune raison pour qu’il le fasse », déclare un analyste de jeux vidéo à propos de la nouvelle console

Sony a présenté mardi au monde entier sa console PlayStation 5 Pro, qui propose aux joueurs une expérience de jeu plus riche et des graphismes améliorés par rapport au modèle de base. Mais il y a un prix à payer : 700 dollars.

De nombreux joueurs se sont rendus sur les réseaux sociaux pour discuter du coût de 700 $ de la PS5 Pro, qui serait la console de jeu majeure la plus chère jamais lancée.

« Ce prix est, franchement, absurde », a déclaré un autre utilisateur de Reddit.

« 700 $ pour cet appareil, c’est vraiment fou, sachant que la PS5 valait 500 $ à sa sortie », a déclaré un utilisateur de Reddit dans le subreddit populaire « Gaming ».

« Bonne et mauvaise nouvelle avec la PS5 Pro. La mauvaise nouvelle, c’est qu’elle coûte 700 $. La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de gens viennent probablement d’économiser 700 $ », a déclaré Jacob Stevens, un critique de jeux vidéo populaire sur TikTok.

La PS5 Pro de Sony (SONY), dont la sortie est prévue le 7 novembre, est une version plus récente et plus rapide de la console PS5, sortie en novembre 2020. Parmi les principales améliorations, citons un GPU plus grand, un ray tracing avancé et une mise à l’échelle pilotée par l’IA, qui peut améliorer la clarté de l’image en ajoutant encore plus de détails. Parmi les autres améliorations, citons la compatibilité avec plus de 8 000 anciens jeux PS4 et une meilleure qualité d’image de ces jeux.

Malgré certaines de ces améliorations, une grande partie des conversations sur les réseaux sociaux s’est concentrée sur le prix de 700 $.

De nombreuses marques technologiques proposent des versions haut de gamme d’un produit. Par exemple, Apple (AAPL) vient d’annoncer qu’elle sortira bientôt l’iPhone 16, ainsi qu’une version Pro haut de gamme correspondante. Et les versions Pro ont presque toujours plus de fonctionnalités, et donc un prix plus élevé.

Le modèle de base de la PS5 coûtait 399 $ au lancement (499 $ pour la version disque), ce qui signifie que la PS5 Pro est 75 % plus chère. Comparez cela à la précédente console de jeu de Sony, la PlayStation 4, qui coûtait 299 $ pour le modèle de base et 399 $ pour la Pro, soit une différence de 33 % entre les versions.

De plus, le prix du lecteur de disque n’est pas inclus dans la PS5 Pro. La Pro est une console sans disque, donc ceux qui préfèrent les disques physiques doivent acheter un lecteur séparément pour 80 $ supplémentaires.

Sony n’a pas répondu à notre demande de commentaire.

Ces améliorations valent-elles la peine de mettre à niveau votre console ? Cela dépend du type de joueur que vous êtes.

« Ce produit est destiné aux passionnés de jeux vidéo qui ne sont pas sensibles aux prix. Il ne s’agit certainement pas d’un produit de grande consommation », a déclaré à MarketWatch Mat Piscatella, directeur exécutif des jeux vidéo chez Circana, une société spécialisée dans les études de marché. « Ils aiment vraiment dépenser de l’argent pour ces choses-là. »

Les recherches de Circana montrent que les acheteurs de consoles ont déjà tendance à avoir un revenu élevé, et ceux qui débourseront pour un modèle Pro pourraient avoir un revenu encore plus élevé. Environ 49 % des acheteurs de consoles PS5 aux États-Unis au cours d’une période de trois mois se terminant en juillet 2024 avaient un revenu familial supérieur à 100 000 dollars par an. C’est plus que les 43 % des acheteurs de consoles Xbox Series (MSFT) et les 40 % des acheteurs de Nintendo (JP:7974) Switch ayant un revenu à six chiffres.

« C’est le même public qui était là pour la PS5 lors de son lancement, dès le premier jour », a déclaré Piscatella. « C’est le public qui est passionné par les consoles et qui veut la dernière technologie de console, et qui est prêt à payer pour cela. »

Mais si vous n’êtes pas un grand joueur, il ne s’attend pas à ce que ces améliorations plus douces fassent bouger les choses pour vous.

« Le joueur moyen ne s’approchera pas de cette version, il n’y a aucune raison pour qu’il le fasse. L’acheteur moyen de PS5 continuera d’acheter la PS5 de base », a-t-il déclaré. « Il achètera la PS5 de base et ce sera fantastique. »

Même certains joueurs hardcore pourraient passer à côté de la PS5 Pro.

« J’étais totalement intéressé par cette offre. J’aime ma PS5, j’ai un revenu disponible et je suis prêt à me faire plaisir. Je ne pense pas que je sois encore intéressé par cette offre. Cette minuscule augmentation ne vaut tout simplement pas le prix, et la voir sur tous ces jeux PS4 remasterisés était tout simplement décevant », a posté un joueur sur Reddit après l’annonce.

