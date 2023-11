Il n’y a aucune raison d’interdire une marche pro-palestinienne, déclare le chef du Met

Par Mark Easton et Sean Seddon

nouvelles de la BBC

7 novembre 2023 Mis à jour il y a 2 heures

Une marche pro-palestinienne qui doit avoir lieu le jour de l’armistice ne sera interdite qu’en “dernier recours”, a déclaré le commissaire de la police métropolitaine.

Sir Mark Rowley a promis que les officiers feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les activités de commémoration et les communautés juives.

Même s’il a déclaré que la police ne pouvait pas interdire les manifestations statiques en vertu de la loi britannique, elle pouvait demander le pouvoir d’arrêter une marche si une menace de troubles graves apparaissait.

Mais il a ajouté que le seuil “très élevé” n’avait pas encore été atteint.

Sir Mark a ajouté que l’utilisation de ce pouvoir était “incroyablement rare” et qu’il ne devait y avoir aucun autre moyen pour la police de gérer l’événement.

Le Premier ministre Rishi Sunak rencontrera le chef du Met plus tard mercredi. M. Sunak a déclaré qu’il demanderait des informations sur la manière dont la police peut garantir la sécurité du public pendant le week-end du souvenir.

S’adressant à la BBC mardi, Sir Mark a déclaré : “Pour le moment, les organisateurs sont encore en train de finaliser leurs plans – qui, pour être juste envers eux, sont assez éloignés de l’empreinte de la cérémonie à Whitehall.

“Ils y apportent la touche finale, et nous examinons parallèlement quelles conditions nous pourrions avoir besoin de mettre en place pour renforcer la protection des événements critiques et des communautés juives, etc.

“Si au cours des prochains jours les renseignements évoluent encore et que nous atteignons un seuil aussi élevé – et cela ne s’est produit qu’une fois tous les dix ans, nous devrons dire au ministre de l’Intérieur ‘nous pensons que nous devons interdire l’élément de marche’ – alors bien sûr, nous le ferons.

“Mais c’est un dernier recours que nous n’avons pas encore atteint. Les gens devraient être très rassurés sur le fait que nous allons garder tout cela à l’écart des événements de commémoration et de l’Armistice.”

Il a ajouté : “Il y aura une manifestation ce week-end. La loi ne prévoit aucun mécanisme pour interdire un rassemblement, une manifestation statique, un rassemblement, quoi que ce soit de ce genre… si les organisateurs le souhaitent, alors cela aura lieu.”

Un événement commémoratif doit avoir lieu au Royal Albert Hall le même jour, ainsi qu’une cérémonie nationale de deux minutes de silence.

Mais les organisateurs ont refusé de reporter malgré la pression publique de la police et des politiciens, soulignant que le parcours prévu ne passe pas par le monument aux morts du cénotaphe et que la marche devrait commencer après deux minutes de silence.

Le député conservateur Tobias Ellwood, ancien ministre de la Défense, a déclaré mercredi dans l’émission BBC Radio 4 Today qu’il serait “hautement inapproprié” que des manifestations éclipsent un week-end de réflexion.

“Cela mettra à rude épreuve le maintien de l’ordre public, mais plus important encore, avec des milliers de personnes qui devraient se présenter, les organisateurs peuvent-ils garantir que ce sera pacifique ? Ils ne peuvent pas se porter garants de tout le monde”, a-t-il déclaré.

Il a appelé les organisateurs à “réfléchir à nouveau” et à organiser le rassemblement à un autre jour, ajoutant : “Je ne dis pas de l’interdire, je dis simplement de reporter et de respecter le week-end que nous avons pour le dimanche du Souvenir et le jour de l’Armistice”.

Chris Nineham, de la Coalition Stop the War, a déclaré qu’il se sentait justifié par les commentaires de Sir Mark selon lesquels il n’y avait aucune raison d’ordre public d’interdire la manifestation.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que délégués syndicaux pour nous assurer qu’il n’y a rien d’antisémite ou d’appel à la violence dans nos manifestations. Pour nous, ce n’est pas une question de religion, ce n’est pas une question de race”, a-t-il déclaré à Today.

Bien qu’il y ait eu des arrestations lors de manifestations précédentes – y compris pour des délits graves – le chef du Met a déclaré à la BBC qu’il ne qualifierait pas l’ampleur de “trouble majeur”.

Mais Sir Mark s’est dit préoccupé par le risque croissant de troubles causés par des groupes dissidents se séparant de la manifestation principale, affirmant que la menace qu’ils représentent serait surveillée cette semaine.

Il a déclaré que les forces de l’ordre “n’ont jamais eu peur d’utiliser la loi à son plein effet”, mais a suggéré qu’interdire la marche à un stade tardif pourrait créer des problèmes à la police.

Il a poursuivi : “Si vous avez des dizaines de milliers de personnes venant de tout le pays et qu’elles savent que leur droit absolu à manifester signifie que le rassemblement lui-même ne peut pas être interdit, le chaos qui en découle est dû aux changements de dernière minute. dans les plans et ces problèmes peuvent rendre les choses plus difficiles.

Il a ajouté que si le Met « estime que nos tactiques et mesures de contrôle existantes » ne sont pas suffisantes, alors la force « s’adressera au ministre de l’Intérieur, mais pas avant ce point ».

Suella Braverman a été très critique à l’égard des grandes manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu à Londres le mois dernier.

Sir Mark a refusé de lui reprocher de les qualifier de « marches de la haine », mais a ajouté : « Je n’utiliserais pas une seule phrase pour caractériser 100 000 personnes ».

Le ministre des Anciens Combattants, Johnny Mercer, a déclaré qu’il reconnaissait pleinement “les tensions en jeu”, mais a exhorté les gens à venir à Londres pour des événements commémoratifs.

“Je sais que des anciens combattants âgés viendront à Londres et toutes les mesures seront mises en place pour garantir que les gens puissent célébrer leur souvenir comme ils le souhaitent, sans être inquiétés par les autres événements qui auront lieu ce week-end”, a déclaré M. Mercer.

En savoir plus sur la guerre Israël-Gaza