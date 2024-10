« Il n’y a aucune logique dans ce que j’ai fait »

Même si son étoile continue de monter, Jelly Roll sait qu’il a encore du travail à faire sur lui-même mentalement, physiquement et spirituellement.

Sur « On Purpose » de Jay Shetty podcast, le chanteur nominé aux Grammy Awards est revenu sur ses arrestations, dont une pour vol à main armée à l’âge de 15 ans, espérant que ses victimes lui pardonneront.

« Je veux vraiment avoir une conversation avec eux. J’ai pensé à tendre la main. Cela fait maintenant 24 ans. Et je ne sais tout simplement pas comment cela commencerait – vous savez, comment je m’y prendrais – parce que parfois je me demande s’ils auraient pu m’avoir vu en passant ou s’ils étaient au courant de mon succès », a déclaré Jelly Roll, ajoutant qu’ils vous êtes sur sa « liste de modifications ».

«Je leur demanderais simplement de comprendre, je leur demanderais simplement de me pardonner, car il n’y a aucune excuse à cela. La première responsabilité est que, quel que soit mon âge, je n’avais rien à prendre à qui que ce soit. Juste le droit que j’avais, ça, le monde me le devait assez pour que je puisse venir prendre tes affaires.

« Je ne sais même pas ce que j’essayais d’être quand j’y repense maintenant », a déclaré le joueur de 39 ans. « C’est comme ça que je sais que j’avais 15 ans, car d’autant plus que quand j’essaie de comprendre cela, je n’y arrive pas. Il n’y avait aucune logique dans ce que j’ai fait. Cela n’avait absolument aucun sens. Et j’ai tellement appris de cela et de la façon dont j’interagis avec les gens.

Jelly Roll a également déclaré qu’il espérait que les victimes verraient à quel point il avait changé et que « l’argent ne crée pas le caractère, il le révèle ».

Le chanteur de « Save Me » a été placé pour la première fois en détention pour mineurs à l’âge de 13 ans et est entré et sorti de prison pendant des années.

En réfléchissant à ses expériences d’adolescent derrière les barreaux, il a déclaré : « J’ai raté le lycée. J’ai manqué toute sorte de socialisation normale, toute sorte de ce qui se passerait en grandissant, ce qui se développerait dans ces domaines. Et je développais dans une pièce. Et j’ai commis un crime qui méritait cela, d’ailleurs, mais j’évoluais dans une pièce avec des murs en pierre blanche, une commode en acier et une couchette en acier et une cellule de six pieds sur huit, six pieds de large et huit pieds de long. . À l’âge adulte, je devais dormir avec les jambes courbées. Je ne pouvais pas m’étirer complètement, vous savez. Je n’oublierai jamais mes 17 ans et j’ai réalisé que j’avais suffisamment grandi pour ne plus pouvoir tenir dans la couchette dans le sens de la longueur.

Jelly Roll, né Jason DeFord, attribue à ces expériences le mérite d’avoir fait de lui la personne qu’il est aujourd’hui.

« Je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui sans ce que j’ai vécu. Je pense que cela m’a donné du pouvoir. Je pense que cela m’a donné ma voix », a-t-il déclaré à Fox News Digital lors des CMA 2023. « Cela m’a beaucoup appris sur le dépassement. Cela m’a beaucoup appris sur le changement et la capacité de changer.

«J’ai été un être humain horrible pendant des décennies, et le simple fait de pouvoir inverser la tendance, de transmettre un message dans la musique et d’aider les gens… et d’essayer de redonner autant que je peux de toutes les manières possibles est très révélateur de l’endroit où je suis. Je viens et combien il est important pour moi de toujours revenir en arrière.

Pendant son séjour en prison, il a obtenu son GED et s’est inscrit aux Alcooliques Anonymes et aux Narcotiques Anonymes. Il a également trouvé un programme chrétien appelé Jericho qui l’a connecté plus profondément à sa foi.

Dans une interview avec Fox News Digital avant les CMT Music Awards 2024, Jelly Roll a expliqué que sa foi en Dieu était sa « force motrice ».

« Faith me faisait croire que ça allait marcher pour moi », a-t-il déclaré. « Pouvez-vous imaginer être un musicien de 37 ans sans succès lorsque vous dites aux gens que c’est votre métier ?

Le natif du Tennessee s’est fait connaître en 2021 avec son album « Ballad of the Broken », mais travaillait depuis des années pour percer dans le monde de la musique, d’abord dans le hip hop, puis dans la country.

« Ce n’était pas quelque chose que je faisais à côté. Genre, c’était mon travail. Et j’ai toujours eu la foi que Dieu avait un objectif plus grand pour ce que j’essayais de faire », a déclaré Jelly Roll.

Dans son discours de remerciement aux iHeartRadio Awards 2024, il a expliqué comment la foi a guidé son voyage.

« Qu’est-ce que cela signifie lorsqu’un gars comme moi a l’opportunité d’être le nouvel artiste pop de l’année à [the] Prix ​​iHeartRadio ? Cela signifie que Dieu utilisera toujours le messager le moins probable avec le message le plus important à chaque fois », a-t-il déclaré.

Jelly Roll utilise son statut de personnalité publique pour s’exprimer sur les problèmes qui ont marqué sa vie.

En janvier, il a témoigné devant le Congrès sur la crise du fentanyl, mettant en lumière son passé de trafiquant de drogue.

«Je faisais partie du problème. Je suis ici maintenant en tant qu’homme qui veut faire partie de la solution », a-t-il témoigné.

Il a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un « crime sans victime » et que la mère de sa fille de 16 ans est toxicomane.

« Chaque jour, je vois dans les yeux d’une victime de mon foyer les effets de la drogue. Chaque jour. Et chaque jour, je me demande, ma femme et moi, si aujourd’hui sera le jour où je devrai dire à ma fille que sa mère fait désormais partie des statistiques nationales.

Il a appelé le Congrès à être « proactif et non réactif » et à adopter la loi FEND Off Fentanyl, une législation qui cible les fournisseurs de produits chimiques chinois et les cartels de la drogue mexicains qui trafiquent du fentanyl, avec des sanctions.

Jelly Roll a également ouvert le Youth Campus for Empowerment au Davidson County Juvenile Justice Center à Nashville, où il était autrefois incarcéré. Il a dit WZTV, filiale locale de Fox lors de l’inauguration des travaux, il espérait améliorer les conditions pour aider d’autres adolescents en difficulté.

« Débarrassez-vous des choses qui vous font sentir comme un animal en cage », a-t-il déclaré au média, selon People. « Faites en sorte que ces enfants se sentent aimés et donnez-leur une chance dans la vie. Beaucoup de ces enfants sont victimes de leur situation. C’est une très belle opportunité de changer les choses.

Il a également fait don d’un studio d’enregistrement au centre en mai.

Lors de son interview sur « On Purpose », Jelly Roll a déclaré qu’il avait une « mentalité de victime » avant de changer de vie.

«J’étais désespéré et délirant. J’étais un rêveur désespéré et délirant, et ce côté désespéré m’a causé beaucoup d’ennuis », a-t-il déclaré. « J’encourage les rêveurs délirants. Soyez un rêveur illusoire. Ne soyez pas un rêveur désespéré et illusoire, vous savez. Mais je prenais définitivement consciemment des décisions vraiment horribles. J’avais juste une telle colère. J’étais tellement en colère contre la vie. Tout ce qui n’allait pas était la faute de tout le monde sauf de la mienne. J’avais une telle mentalité de victime.

« Je n’ai pris aucune responsabilité pour quoi que ce soit dans ma vie. J’étais l’enfant qui, si on me demandait ce qui s’était passé, je commençais immédiatement par tout sauf moi. … Et il m’a fallu des années pour briser ça, comme des années de travail, un travail solide, pour juste aimer briser ça. Il m’a également fallu des années de travail pour pardonner à cet enfant.