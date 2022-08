Il n’y a aucune excuse pour ne pas dynamiser le football féminin en Angleterre

IL N’Y A PLUS D’EXCUSE POUR NE PAS METTRE LE FOOTBALL FÉMININ EN ANGLAIS.

L’intérêt ne manque pas. Regardez les foules et les chiffres télévisés pour les Lionnes.

Il n’y a plus d’excuse pour ne pas dynamiser le football féminin en Angleterre Crédit : Getty

Toutes les filles devraient avoir une chance égale au Beautiful Game Crédit : Reuters

Mais tout commence à l’école.

Au moins un tiers poussent encore les filles au netball ou au hockey pendant que les garçons jouent au football. Pourquoi? Toutes les filles devraient avoir une chance égale au Beautiful Game – à l’école ou dans un club local.

Pendant ce temps, au sommet, nos grandes équipes ne doivent pas hésiter à déplacer les matchs féminins dans leurs stades si les foules affluent désormais.

Si les écoles améliorent leur jeu et que les diffuseurs et les clubs continuent d’investir, le succès sera encore plus grand . . . et rien n’inspire comme ça.

Aux Lionnes, bravo encore une fois.

Vous avez conquis l’Europe. Maintenant pour le monde.

Herr nous allons

NOUS détestons considérer nos amis allemands comme de mauvais perdants. Mais les preuves s’accumulent.

Ils disent que les Anglais parlent de 1966. Mais depuis 56 ans, ils n’ont pas arrêté de se plaindre de notre troisième but ce jour-là, même si nous en avons marqué un quatrième.

Maintenant, leur presse estime que VAR leur a coûté une pénalité dimanche. Vont-ils encore se plaindre de cela en 2078 ?

Les Allemands sont censés avoir un mot descriptif pour chaque éventualité.

Tout, semble-t-il, sauf “l’Allemagne se fait battre franchement”.

Guerre au “blob”

Livrer la guerre de Truss sur Whitehall sera comme escalader l’Everest sans chaussures Crédit : Reuters

La guerre de LIZ Truss contre les déchets de Whitehall sera de la musique aux oreilles de nos lecteurs.

Le livrer peut être comme escalader l’Everest sans chaussures.

Nous sommes tous favorables à l’abandon des 326 responsables de la diversité au sein du gouvernement et à la fin du scandale des contribuables qui financent les représentants syndicaux pour organiser des grèves.

De plus, son engagement plus large de « s’attaquer à la pensée de groupe de gauche au sein du gouvernement. . . et veiller à ce que les fonctionnaires se concentrent sur la prestation de services publics de première ligne ».

Mais le “blob” de la fonction publique qui déteste les conservateurs ricanera déjà. Il a vu Boris et tient bon pour un gouvernement travailliste.

Bonne chance à Liz, si elle gagne le pouvoir.

Mais une telle révolution semble bien plus difficile qu’elle ne le pense.

Travail perdu

COMBIEN DE TEMPS Keir Starmer peut-il prétendre diriger le Parti travailliste lorsque ses députés de devant défient ses ordres de ne pas rejoindre les lignes de piquetage ?

Il a parlé avec fermeté de la distance entre le parti et les grévistes.

Au moment où les syndicats ont menacé de couper son financement, il s’est rendu, permettant même à des collègues plus âgés de faire du piquetage avec leurs «camarades».

Starmer est une figure pitoyable et confuse.

Sur n’importe quel sujet – les grèves, l’identité des femmes, etc. – il ne peut pas trouver la voie à suivre.

Tout ce qu’il sait, c’est que des millions d’électeurs détestent le mélange toxique des travaillistes entre le dogme syndical de la guerre de classe des années 1970 et l’extrémisme éveillé du 21e siècle.

Et il ne sait pas quoi faire à ce sujet.