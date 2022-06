Il n’y a aucune excuse pour l’échec à éliminer le vol d’essence ici au Canada

Avec le coût historique de l’essence, certains voleurs ciblent les chars. Voici comment protéger le vôtre, 18 juin

Bien que les voitures plus récentes puissent avoir des systèmes antivol en place dans le col du réservoir d’essence et que les propriétaires de voitures plus anciennes puissent acheter des bouchons d’essence verrouillables rappelant ceux des années 1970, ce qui continue de me déconcerter, c’est le vol continu d’essence dans les stations et le blessures occasionnelles ou décès de préposés de nuit.

Je conduis des voitures à travers les États-Unis depuis des années et il n’y a aucun moyen que cela se produise dans n’importe quelle gare là-bas.

Aucun gaz n’est disponible de jour comme de nuit, sauf si vous payez par carte de crédit aux pompes ou payez en espèces à l’intérieur. Les pompes s’arrêtent automatiquement lorsque la quantité est atteinte et il n’y a aucun risque de vol de gaz.

Pourquoi est-ce toujours un problème dans les stations-service au Canada?

