« Il n’y a aucune excuse pour ce comportement »

Bachelorette La star de Jenn Tran fait de son mieux pour tourner la page après sa rupture avec Devin Strader. Bien qu’elle ait proposé à Strader lors de la finale de la saison 26 de l’émission de rencontres, l’étudiante assistante médicale de 26 ans et le propriétaire d’une entreprise de fret de 28 ans ont rompu leurs fiançailles avant même la diffusion des derniers épisodes. Tran, qui participera à la prochaine saison de Danse avec les starsa parlé à l’ancien Bachelorette Kaitlyn Bristowe sur un épisode récent de Hors de la vigne à propos de la vie après sa rupture publique.

Voici tout ce que nous avons appris de l’interview.

Tran savait qu’elle devrait regarder sa proposition avec un public en direct

Tran est devenue l’une des favorites des fans lorsqu’elle a courageusement regardé sa proposition à Strader devant un public en studio lors d’un enregistrement de l’émission. Après la finale Rose spécial. Alors que certains fans ont qualifié les producteurs de cruels pour avoir Bachelorette Regardez ce qu’elle espérait faire partie de son bonheur pour toujours, Tran a dit à Bristowe qu’on lui avait « expliqué chaque partie » de ce qui se passerait pendant l’enregistrement.

« J’ai dit : ‘J’ai besoin qu’il regarde tous ces moments que nous avons vécus ensemble’ », a-t-elle expliqué. « Parce que tout au long de la rupture, j’ai l’impression qu’il a en quelque sorte rejeté le fait qu’il m’avait fait croire à toutes ces déclarations d’amour qu’il avait faites pour moi. »

Il y avait des signaux d’alarme dès le début indiquant que quelque chose n’allait pas dans leur relation

Tran a déclaré qu’elle avait d’abord accordé le bénéfice du doute à Strader et avait choisi d’ignorer les signaux d’alarme peu subtils indiquant que sa relation n’allait peut-être pas se terminer à l’autel. La star basée à Los Angeles a déclaré qu’elle attribuait le comportement distant de Strader au fait qu’il n’avait jamais eu de relation à distance auparavant. Tran a déclaré que Strader, qui vit à Miami, pouvait passer plus de 18 heures sans la contacter.

Jenn Tran participera à Danse avec les stars. (Photo de Michael Buckner/Variety via Getty Images)

« Il y avait tellement de scénarios qui se passaient dans ma tête à cette époque-là que je me disais : ‘Est-ce qu’il ne m’aime plus ? Est-ce qu’il me trompe ?’ », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle lui pardonnait à chaque fois.

Pressé de donner plus de détails, Tran a déclaré que Strader avait imputé son horaire de sommeil décalé par rapport à l’émission comme étant la raison pour laquelle il ne la contactait pas.

Bien que le Célibataire et Bachelorette les producteurs organisent des occasions pour que le personnage principal et ses partenaires passent du temps ensemble, il n’est pas rare que les couples planifient secrètement leurs propres rencontres.

« Il ne faisait aucun effort pour notre relation », a déclaré Tran. « Nous n’avons jamais eu de rendez-vous galant pendant la période où nous étions en relation à distance. Oui, nous étions des couples heureux, mais il ne nous a jamais dit : « Oh, appelons-nous et parlons » ou « Appelons-nous et faisons ça ensemble, ce serait amusant ». Nous n’avons jamais fait ça pendant les deux mois qui ont suivi l’émission où nous étions en couple. »

Tran a déclaré qu’elle avait proposé de payer les billets d’avion pour qu’ils puissent se voir, mais il a refusé.

Strader aurait envoyé des messages à d’autres femmes pendant leurs fiançailles

Tran raconte que des femmes l’ont approchée en lui disant que Strader leur avait envoyé des messages sur les réseaux sociaux. « J’ai vu certains de ces messages », a déclaré Tran. « Je pense que c’est la partie la plus blessante. Quel était votre plan depuis le début ? »

Lorsqu’ils ont mis fin à leurs fiançailles, Tran a déclaré que Strader lui avait dit qu’il prenait le temps de travailler sur lui-même – et a en quelque sorte laissé la porte ouverte à une future réunion.

« Je ne sais même plus qui il est », dit-elle.

Tran a contacté Strader après la diffusion de la finale et lui a souhaité le meilleur. Cependant, lorsque des femmes se sont manifestées en affirmant qu’il leur avait envoyé des messages, Tran a décidé de se laver complètement les mains de leur relation.

« Il n’y a aucune excuse pour ce comportement », a-t-elle déclaré. « J’en ai fini. »

