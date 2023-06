Il n’y a aucune bonne raison de ne pas acheter cette offre Pixel 7

Lorsque le prix du Pixel 7 Pro a chuté hier de 200 $, nous avons expliqué qu’il était peu probable que le Pixel 7 régulier voit des remises similaires à l’avenir, grâce au Pixel 7a inséré à un prix juste en dessous. Et puis Amazon a lu notre théorie, s’est moqué du grand détaillant et a baissé le prix tout en ajoutant un bonus supplémentaire.

Vous pouvez acheter un Pixel 7 aujourd’hui sur Amazon pour 499 $, soit 100 $ de moins que son prix de départ de 599 $. Mais en plus de la réduction, Amazon est aussi lancer dans une carte-cadeau de 100 $. Ainsi, vous économisez 100 $ sur le Pixel 7 et vous obtenez 100 $ supplémentaires à dépenser plus tard pour n’importe quoi. C’est en fait un peu fou.

Est-ce la meilleure offre Pixel 7 de tous les temps ? Ça pourrait être.

Pour obtenir un Pixel 7 avec 128 Go de stockage pour 499 $ avec le bonus de carte-cadeau de 100 $, vous devrez choisir le modèle Snow (blanc). Les versions Obsidian et Lemongrass ne sont pas à 100 $ de réduction, mais elles incluent la carte-cadeau. Les modèles de 256 Go ne voient pas non plus la réduction + la carte-cadeau – ce n’est que le Snow 128 Go Pixel 7.

J’imagine que vous êtes cool avec ça, car le modèle Snow est probablement le plus propre de tous. Ne vous méprenez pas, le Lemongrass Pixel 7 est joli et la version que je possède, mais son attrait est le bronze ou doré le cadre m’a perdu. Le combo cadre argenté x plaque arrière blanche de Snow est mon préféré à ce stade.

Soit dit en passant, le Pixel 7 est toujours un excellent achat. Il reste mon préféré de tous les téléphones Pixel 7 avec sa grande taille, ses belles performances et son appareil photo de premier plan. Il a encore des années et des années de mises à jour devant lui, donc en obtenir un pour 499 $ est un sacré investissement dans un smartphone. Voici notre avis.

Lien de l’offre Amazon