Ramallah, Cisjordanie occupée – L’arrêt de bus central du centre-ville de Ramallah est généralement très animé de monde et de circulation.

Mais depuis le 7 octobre, les bus sont garés et les chauffeurs restent inactifs, regardant les informations, fumant des cigarettes et buvant du café pour passer le temps.

« Il n’y a aucun travail », a déclaré à Al Jazeera Saleh Nakhleh, un chauffeur de 40 ans, depuis l’aire de repos de la gare routière, dans le centre de la Cisjordanie occupée par Israël.

« Nous arrivons à peine à joindre les deux bouts », a déclaré le père de quatre enfants.

Alors que les conducteurs peuvent généralement gagner entre 350 et 400 shekels (86 à 98 dollars) par jour, leur revenu quotidien est tombé à environ 100 shekels (24 dollars), a-t-il expliqué.

L’assaut militaire continu d’Israël contre la bande de Gaza assiégée a été lancé en tandem avec des restrictions militaires intensifiées et des attaques de colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, laissant les trois millions d’habitants palestiniens dans un état de paralysie et de stagnation économique.

Les principaux points de contrôle sont fermés, les cafés sont vides, les salles de classe universitaires autrefois pleines sont vides d’étudiants et les produits disponibles dans les rayons des magasins commencent à diminuer. Les déplacements entre les villes et vers les villages environnants sont devenus une tâche dangereuse et difficile.

« Nous ne quittons pas Ramallah – toutes les routes sont fermées et il y a des points de contrôle partout. Les gens ont peur et nous ne pouvons assumer la responsabilité de la vie de qui que ce soit », a déclaré Ali Jamal Taleb, chauffeur de 35 ans.

Taleb a décrit comment il a été attaqué par des soldats alors qu’il se rendait dans le village de Sinjil, à environ 20 kilomètres de Ramallah, il y a un peu moins de deux semaines.

« J’avais avec moi deux travailleurs de Gaza. Les soldats nous ont sortis de la voiture et nous ont battus sans raison. Ils nous ont mis contre le mur, nous ont attaché les bras et ont continué à nous battre. Ils nous ont ensuite laissés pendant deux heures sur le bord de la route, puis nous ont laissé partir », a déclaré à Al Jazeera le père de deux enfants, ajoutant qu’il pensait que les soldats « voulaient se venger ».

« Ventes en baisse de moitié »

Le 7 octobre, le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza assiégée, a lancé des attaques sur le territoire israélien. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël.

Israël a répondu par une campagne de bombardements incessante sur la bande de Gaza qui a duré trois semaines, tuant jusqu’à présent plus de 7 700 Palestiniens, dont plus de 3 000 enfants, tandis que plus de 15 200 personnes ont été blessées, suscitant des protestations mondiales contre ce qui a été décrit. par de nombreux observateurs comme un « génocide ».

En Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, l’armée israélienne a intensifié ses raids meurtriers quotidiens contre les quartiers, villages et villes palestiniens. Les meurtres d’habitants par des colons armés sont également devenus plus fréquents, laissant la population dans un état de peur.

Plus de 100 Palestiniens ont été tués par l’armée et les colons dans ces zones au cours des 21 derniers jours.

L’atmosphère tendue et les bouclages en Cisjordanie occupée ont touché presque tous les secteurs de la société.

Ibrahim al-Kilani, 57 ans, gère un grand magasin de fruits et légumes à Beitunia, dans la banlieue de Ramallah. Habituellement, il apporte tous ses produits de Naplouse et une partie d’Israël.

Avant les événements récents, al-Kilani recevait chaque jour un camion de produits de Naplouse. Désormais, le camion effectue un trajet tous les deux à trois jours.

« La situation économique s’effondre », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Les ventes ont baissé de 50 pour cent. Nous sommes confrontés à de grandes difficultés pour transporter les produits – les voyages sont devenus coûteux en termes d’essence et de temps nécessaire pour qu’ils arrivent », a déclaré al-Kilani.

Une grande partie des fruits qu’il vendait provenaient d’Israël, « ainsi que des choses comme les champignons, le brocoli, le céleri et la laitue », a-t-il déclaré. « Tout cela diminue », a ajouté al-Kilani, en désignant les étagères vides de son magasin.

« Perdre des milliards de dollars »

La Cisjordanie était en proie à une crise financière bien avant les événements récents, conséquence d’une occupation israélienne de 56 ans et de lourdes restrictions de mouvement.

Les Nations Unies ont estimé en 2019 que l’occupation israélienne a coûté à l’économie palestinienne quelque 47,7 milliards de dollars de recettes fiscales entre 2000 et 2017.

Mais depuis le 7 octobre, la situation ne fait qu’empirer.

« Nous importions pour près de 2 milliards de dollars de produits via Asdod. [Ashdod] port [in Israel]», a déclaré Rashad Yousef, responsable de la politique et de la planification au ministère de l’Économie nationale de l’Autorité palestinienne (AP).

“C’est parti.”

En outre, la grande majorité des 200 000 travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël et dans les colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée sont désormais sans emploi.

« Nous gagnions 1,2 milliard de dollars en salaires pour les travailleurs en Israël et dans les colonies, ce qui aiderait l’économie. Ce chiffre a considérablement diminué – seulement environ 5 pour cent de ces travailleurs vont travailler », a déclaré Yousef à Al Jazeera.

Yousef a ajouté qu’avant le début de la guerre, l’Autorité palestinienne s’attendait à ce que le produit intérieur brut (PIB) de la Cisjordanie augmente de 3 % en 2023. Elle s’attend désormais à une baisse du PIB d’autant.

« Les usines sont contraintes de réduire leur capacité de production parce qu’elles ne peuvent pas transporter leurs produits vers d’autres régions de Cisjordanie.

« Nous sommes également confrontés à de nombreuses difficultés pour importer et exporter via la frontière avec la Jordanie », a-t-il ajouté. L’Autorité palestinienne est particulièrement préoccupée par la faiblesse des approvisionnements en produits de base, tels que l’huile végétale, le riz, la farine et le sucre.

« Il est clair que la guerre contre Gaza et le bouclage intensifié de la Cisjordanie occupée qui l’accompagne auront un effet négatif à long terme sur l’économie palestinienne », a déclaré Yousef.

« Les répercussions continueront de se faire sentir au cours des prochains mois et nous nous attendons à une hausse des prix. »

Pourtant, les chauffeurs, les ouvriers et les commerçants de Cisjordanie affirment que ce qu’ils vivent n’est rien comparé à la situation des Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée.

De retour à la gare routière de Ramallah, Taleb, le chauffeur, a déclaré que même s’il s’inquiétait de l’avenir de la Cisjordanie, la situation restait supportable. « Regardez les gens à Gaza. Au moins, nous avons encore de la nourriture et de l’eau. Nos enfants sont toujours en sécurité, vivants et jouent autour de nous.